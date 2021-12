I pagamenti INPS l'RDC (Reddito di Cittadinanza), per il REM (Reddito di Emergenza) e per l'Assegno Unico subiranno delle grosse modifiche a livello di erogazione, specie per quanto riguardano le date. Inoltre sono previste delle novità a livello strutturale, cioè su requisiti, importi e limitazioni.

In arrivo una rivoluzione per i pagamenti INPS di dicembre.

Stiamo parlando non solo delle date riguardante l'erogazione del Reddito di Cittadinanza, del Reddito di Emergenza e dell'Assegno Unico per i figli, ma anche di requisiti, limiti ISEE e tanto altro.

Anche Mr LUL lepaghediale ha voluto mettere il punto sulla questione, nel suo video approfondimento.

Già abbiamo visto con le pensioni le ultime novità in fatto di pagamenti e di bonus per Natale, e a sua volta anche la sorpresa di Natale riguardante l'RDC.

Adesso l'INPS sta valutando addirittura all'anticipo su altri pagamenti, in particolare per favorire da una parte i consumi natalizi, in crisi specialmente per via dell'arrivo della quarta ondata e della variante Omicron, e dall'altra per impedire un collo di bottiglia amministrativo con la scadenza dell'ISEE 2021, prevista per fine dicembre.

Perché, ricordiamo, dal 1 gennaio 2022 si dovrà fare richiesta dell'ISEE 2022, cioè quello relativo ai redditi fino al 31 dicembre 2020.

Ma vediamo insieme le ultime novità per quanto riguarda RDC, REM e Assegno Unico. E anche le ultime modifiche proposte dall'INPS per le pensioni dal prossimo anno, in contemporanea con la riforma fiscale dell'IRPEF.

Pagamenti INPS: ecco le date di dicembre per l'RDC!

L'INPS provvederà ai pagamenti del Reddito di Cittadinanza seguendo quanto disposto già per i pagamenti delle pensioni, ovvero le ordinanze della Protezione Civile.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid, è impensabile provvedere all'erogazione diretta come si faceva prima del 2020, dato che il distanziamento e l'assembramento sono regolamentati dai protocolli anti-Covid. Pertanto, è possibile che le date subiscano ogni mese delle modifiche, così da impedire la calca e un focolaio allo sportello delle Poste Italiane.

Nel caso dell'RDC, le date per il mese di novembre sono state:

15 novembre per tutti coloro che avevano da ritirare la carta RDC;

per tutti coloro che avevano da ritirare la carta RDC; 27 novembre per tutti coloro che già avevano ritirato la carta RDC.

Potrebbero essere anche queste le date per dicembre, cioè 15 e 27 dicembre? Non è scontato, ma a causa dell'avvicinarsi delle festività natalizie e della scadenza dell'ISEE, non è improbabile un anticipo, tipo intorno al 22 dicembre.

Le date inoltre risentiranno delle feste natalizie anche per quanto riguarda l'indotto economico. Anche se si parla di soldi da consumare per derrate alimentari e beni di prima necessità, sono comunque d'aiuto per l'economia nazionale.

E questo discorso lo si può fare anche per l'Assegno Unico, specie dal 1 gennaio 2022.

Pagamenti INPS: Assegno Unico figli per dicembre! Ecco le date

Per l'Assegno Unico le date per i pagamenti INPS dovrebbero coincidere con quelle del Reddito di Cittadinanza, ma in questo caso potrebbe valere la stessa situazione per tutti gli ammortizzatori sociali.

Cioè un anticipo rispetto alle festività natalizie, e quindi l'erogazione prima della Vigilia, forse attorno al 22 dicembre.

Questo è sempre dovuto al fatto di incentivare sia gli acquisti di Natale, almeno quelli relativi ai beni essenziali e alimentari, sia per impedire un disastro amministrativo all'indomani dell'ISEE 2022, cioè nuovo indicatore per il prossimo anno.

A questo però si aggiunge la novità principale, cioè la fine dell'Assegno Unico così come lo conosciamo, visto che dicembre sarà l'ultimo mese in cui varrà quanto previsto per la versione Transitoria.

Perché dal 1 gennaio 2022 si potrà richiedere solo l'Assegno Unico Universale, cioè la versione definitiva dell'ammortizzatore sociale per tutte le famiglie in difficoltà economiche.

E su questo punto vorrei fare delle precisazioni.

Pagamenti INPS: dal 2022 solo Assegno Unico Universale! Ecco come funziona

Per l'Assegno unico Universale il regime dei pagamenti INPS subirà una rivoluzione totale, visto che parliamo della versione definitiva dell'assegno disposto grazie al Family Act del Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti.

Ma tra luglio e dicembre 2021 era valido solo come forma "sperimentale", nonché di transito per tutti coloro che già avevano accesso ad altri bonus, come:

bonus bebé,

bonus mamma domani,

assegni per il nucleo familiare.

L'ultimo in particolare è stato problematico, perché, pur riconfermato per la prima metà del 2022, non prevedrebbe l'accesso a diverse categorie lavorative, quali disoccupati o lavoratori stagionali.

Con l'Assegno, il problema non si porrà, né per quanto riguarda le categorie lavorative estromesse, né per quanto riguarda un eventuale problema di sovrapposizioni di bonus o ammortizzatori.

Coll'Assegno unico per i figli, i vari bonus bebé, mamma domani e (più in avanti) assegni per il nucleo familiare, verranno soppressi.

Così per una buona volta si riuscirà a mettere in ordine i vari sgravi fiscali, nonché le spese pubbliche per gli ammortizzatori sociali.

Semmai attenti agli importi, perché:

si va da 50 a 175 euro al mese , nel caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;

, nel caso di ISEE inferiore a si va da 25 e gli 85 euro mensili in caso di ISEE superiore a 40.000 euro.

Inoltre, se con l'Assegno transitorio l'accesso è per chi ha figli minorenni, cioè con meno di 18 anni, dal 2022 si potrà avere accesso anche con ventunenni, purché siano almeno:

studenti universitari,

tirocinanti,

iscritti ad un corso di formazione professionale,

ad un corso di formazione professionale, lavoratori ma con basso reddito.

Pagamenti INPS: ultima rata REM per dicembre?

Sulla REM bisogna fare delle precisazioni. Il pagamento INPS di questo mese è previsto solo per tutti coloro che entro il 30 dicembre 2021 hanno fatto richiesta per il Reddito di Emergenza.

Sulle date inoltre non c'è ancora l'ufficialità, così come non c'è ufficialità per un eventale proroga, visto che ancora devono confermare quella sullo stato d'emergenza.

Se venisse confermato lo stato d'emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022, come già molti osservatori presumono, è possibile che lavoratori intermittenti, Partite IVA e stagionali del turismo, delle terme, dello spettacolo, potranno avere una nuova rata della REM.

Altrimenti con questa in arrivo per dicembre 2021 si chiuderà l'avventura per questo supporto economico emergenziale.

Ricordiamo che questo supporto è attivo da aprile 2020, dato che il Governo Conte II, a causa delle varie chiusure imposte alle attività con servizio diretto al pubblico, ha provveduto a rimborsare tutti coloro che hanno dovuto chiudere a causa del lockdown.

E non solo ad aprile. Anche durante la seconda e terza ondata, cioè ottobre-dicembre 2020 e gennaio-aprile 2021, ci sono state le richiusure, specie durante il periodo natalizio.

E questo ha comportato anche al Governo Draghi, da poco insediatosi, a promuovere altre rate REM da sborsare, in particolare per il periodo relativo al mese di aprile e di maggio 2021. Tant'è che ci sono stati ritardi da parte dell'INPS per l'erogazione.

Infatti lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà a breve a riformare diversi aspetti degli ammortizzatori sociali, tra cui quello dell'RDC.

Pagamenti INPS: dal 2022 rivoluzione RDC! Ecco a chi (non) spetta

Il reddito di cittadinanza diventerà tutt'altro dal prossimo anno, e così anche il pagamento INPS a cui tutti i richiedenti dovranno far domanda.

Intanto già dal 1 gennaio 2022 si dovrà rinnovare l'ISEE, dato che quello del 2021 passerà in scadenza al 31 dicembre 2021.

E per non finire in qualche trappola burocratica, o ritrovarti a fare più volte il giro tra Centri di Assistenza Fiscale o patronati locali, ti suggerisco di leggere questo approfondimento sulle ultime novità riguardo all'ISEE 2022.

Oltre all'ISEE, il problema riguarderà anche il fatto che non si potrà più rifiutare almeno tre offerte di lavoro, perché:

con la prima offerta di lavoro rifiutata rischi la riduzione dell'importo mensile;

di lavoro rifiutata rischi la dell'importo mensile; con la seconda offerta di lavoro rifiutata rischi la sospensione dell'assegno.

A sua volta si prevede un incremento dei controlli fiscali, così da stanare quanti più furbetti, tipo quelli che lavorano al nero o che hanno un falso reddito ISEE (per la cronaca, il limite è di 9.360 euro per una persona singola).

E' l'unica soluzione che il Governo Draghi ha avvalorato, visto che sennò, come molti della maggioranza parlamentare puntavano, c'era la sua abolizione, e quindi l'interruzione coatta dell'assegno per oltre 2.800.000 persone, tra cui famiglie innocenti.

Pagamenti INPS. ecco le date dei vari e tredicesime per dicembre!

In rassegna ci sono i pagamenti INPS per le tredicesime e i vari bonus governativi previdenziali, quali bonus IRPEF (ex bonus Renzi), il bonus Natale e, per l'ultima volta, il bonus bebé.

Quest'ultimo infatti cesserà entro il 31 dicembre 2021, venendo poi inglobato nell'Assegno Unico Universale.

Diversamente, il Bonus IRPEF non verrà inglobato da nessuno, visto che la sua scadenza naturale sarà il 31 dicembre 2021. Probabilmente la sua cancellazione è dettata dall'inefficacia nel potere d'acquisto di tutti coloro che ne beneficiavano, oltre al fatto che il Governo, per stanziare agevolazioni fiscali, o ritira altre agevolazioni, o aumenta il gettito fiscale.

O ne limita l'accesso, come nel caso del Bonus Natale, un extra di fine anno di 154 euro per i pensionati a basso reddito (a 10.043,87 euro annui, o 20.087,73 euro in caso di coppia di coniugi), e che non hanno altre prestazioni al di fuori di quelle previdenziali.

Oltre a questo, per il mese di dicembre sono previste anche le tredicesime, che riguardano però tutti coloro che hanno avuto l'uscita pensionistica a inizio 2021. O entro l'anno, ma col rischio di avere una tredicesima ridotta, almeno per il 2021.

Perché se entri tipo a marzo, ben tre mensilità non ti saranno calcolate per la rateo della tredicesima, almeno per l'anno d'uscita. Solo da quello dopo potrai fare richiesta di un assegno più corposo.

Sul fronte delle pensioni non ci sono grandi aspettative, a parte l'aumento del tetto imponibile, cioè la No Tax Area, quella che non può essere toccata a livello di imposta IRPEF.

Per saperne di più ti suggerisco questo approfondimento in merito.

