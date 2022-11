Per coloro che stanno aspettando il pagamento degli arretrati dell’assegno unico, buone notizie da INPS. L’Istituto ha annunciato le date di accredito: si parte oggi, 8 novembre, ma solo per alcuni beneficiari. Ecco a chi spetta e il calendario completo.

L’Istituto ha annunciato le date di accredito per chi deve ricevere l’arretrato di ottobre. Date, però, che cambiano a seconda dei beneficiari. Come sappiamo, l’assegno unico non viene erogato lo stesso giorno a tutti i beneficiari e le date di accredito dipendono molto dal tipo di pagamento atteso.

La nuova misura, introdotta in via definitiva a partire dal mese di marzo 2022, si rivolge a una platea piuttosto vasta, includendo beneficiari che hanno dovuto presentare domanda e nuclei familiari che ricevono già altre forme di sostegno economico.

Soprattutto, è importante ricordare che solo alcuni richiedenti hanno diritto a ricevere gli arretrati, condizione legata al periodo dell’anno in cui si è fatta domanda per ricevere il sostegno.

Vediamo, allora, qual è il calendario dell’INPS per i pagamenti degli arretrati dell’assegno unico, a chi spetta l’accredito e anche come verificare il pagamento avvenuto.

Pagamento arretrati assegno unico di novembre 2022: a chi spetta e quando arriva

Come detto in apertura, le date di accredito dell’assegno unico sono diverse a seconda della categoria di beneficiari.

L’assegno per i figli a carico si rivolge, infatti, sia ai nuclei familiari che hanno dovuto presentare domanda per ottenere il sostegno economico, sia a chi percepisce il reddito di cittadinanza. In quest’ultimo caso, però, i beneficiari non otterranno l’accredito entro le stesse date previste per chi ha presentato domanda.

In particolare, ed esclusivamente per le famiglie che hanno fatto domanda prima del termine fissato per richiedere gli arretrati, la data di accredito è più che vicina. Stiamo parlando di tutti coloro che hanno fatto richiesta di assegno unico entro e non oltre il mese di giugno 2022. Oltre questa data, infatti, non si ha più diritto a ricevere gli arretrati.

Pagamento arretrati assegno unico dall’8 novembre 2022

Per questi beneficiari, la data è più che vicina. È, infatti, a partire da martedì 8 novembre 2022 che si potranno ricevere gli arretrati di ottobre.

Attenzione, però, perché il pagamento in questione spetta solo a:

• chi ha fatto richiesta per ottenere l’assegno unico entro il mese di giugno 2022;

• chi non percepisce il reddito di cittadinanza e, dunque, ha dovuto presentare domanda per il sostegno.

È anche importante sottolineare che anche se i pagamenti degli arretrati partono dall’8 novembre, non è detto che tutti i beneficiari riceveranno i soldi nell’arco di questa giornata. INPS, infatti, eroga gli accrediti a partire da una determinata data, dunque il pagamento può arrivare l’8 novembre stesso così come qualche giorno dopo.

Se, trascorsa la giornata di oggi, non si dovesse ricevere ancora il pagamento, quindi, non c’è bisogno di allarmarsi. Basterà attendere i giorni seguenti per verificare di aver ricevuto i soldi.

Pagamento arretrati assegno unico a novembre e non solo: il calendario

L’arrivo degli arretrati dell’assegno unico nella prima parte del mese di novembre non è un’eccezione. Benché non sia sempre facile stabilire un calendario preciso per i pagamenti dell’assegno unico, normalmente nel mese i pagamenti seguono un certo ordine.

Le prime settimane, infatti, sono generalmente dedicate al pagamento degli arretrati che, come abbiamo visto, per il mese di novembre verranno erogati a partire dall’8 e proseguirà presumibilmente fino al 13 o 14 novembre.

Dopo questa prima finestra temporale, si aprirà quella destinata ai consueti pagamenti mensili dell’assegno. Probabilmente, per novembre 2022, gli accrediti mensili verranno erogati a partire dal 13 novembre.

Anche in questo caso, non significa che tutti i beneficiari riceveranno il pagamento nell’arco della giornata. I soldi verranno erogati a partire da quella data per proseguire fino alla fine del mese.

Come controllare il pagamento degli arretrati dell’assegno unico di novembre 2022

Considerando il calendario INPS che comprende diversi pagamenti dell’assegno unico, disposti in base alla natura di ciascun beneficiario, è importante poter verificare lo stato del pagamento e controllare che i soldi siano stati accreditati.

L’Istituto di Previdenza Sociale offre diversi canali per questo tipo di verifica. In primis, il beneficiario può collegarsi al sito INPS e, accedendo all’area personale tramite SPID, CIE o CNS, può consultare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino in cui troverà tutte le informazioni riguardo all’accredito, compresa la data di disponibilità e l’importo spettante.

Qualora non si avesse particolare dimestichezza con la tecnologia, c’è sempre la possibilità di affidarsi al proprio CAF o patronato di fiducia, richiedendo assistenza e lasciando che sia l’operatore a effettuare tale azione per la verifica del pagamento.

Sito INPS e CAF sono anche i canali che permettono di fare richiesta per la misura. Inoltre, l’assegno unico può essere richiesto anche chiamando il Contact Center INPS o al numero verde (gratuito da rete fissa) 803 164, oppure al numero a pagamento 06 164 164 dal cellulare.