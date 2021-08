Doppio bonus ad agosto: per tutti coloro che hanno richiesto l'assegno unico per i figli a luglio 2021 è prevista una doppia erogazione. Attenzione alla data: le richieste si possono inoltrare fino a dicembre, ma solo quelle pervenute entro il 30 settembre riceveranno gli arretrati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo bonus figli.

Con la diffusione dei primi numeri relativi alle richieste pervenute all’INPS per l’assegno unico per i figli, sono state rese note anche le prime date dei pagamenti dell’assegno temporaneo per i ragazzi, ovvero il nuovo bonus 2021 che le famiglie possono richiedere da luglio a dicembre. Sorpresa! Ad agosto viene accreditato un doppio bonus!

L’INPS ha anche aperto un nuovo sito web dedicato interamente al bonus famiglia: assegnotemporaneo.com. Come riporta il portale ufficiale dell’INPS:

L’assegno temporaneo è una nuova misura di sostegno ai genitori con figli minori a carico, inclusi i figli adottati o in affido preadottivo dell’INPS.

Grazie a questo bonus si possono ottenere in media 167 euro al mese per ciascun figlio, con importi più altri dal terzo bambino in poi e agevolazioni particolari per i ragazzi disabili. Inoltre, nel mese di agosto è in arrivo il pagamento dell’assegno unico con la previsione di un doppio bonus.

Scopriamo quando arrivano i soldi dell’assegno unico, a chi spettano, come si richiedere il bonus e per quali beneficiari è previsto un doppio bonus ad agosto.

Assegno temporaneo 2021 al via da luglio!

È finalmente attivo il nuovo bonus per i figli tanto atteso dalle famiglie: dal 1° luglio 2021, infatti, sono state aperte le domande per richiedere l’assegno temporaneo 2021, una misura che fa da “ponte” in vista dell’entrata in vigore dell’assegno universale.

A differenza della misura “universale”, il bonus temporaneo è destinato soltanto alle famiglie che non possono richiedere gli assegni familiari. I beneficiari, quindi, sono una platea ridotta di lavoratori e famiglie che comprende:

Autonomi;

Incapienti;

Disoccupati;

Coltivatori diretti;

Titolari di pensione derivante da lavoro autonomo;

Dipendenti, purché risultino esclusi dagli ANF.

Il nuovo bonus per i figli, a un mese circa dalla sua partenza è stato richiesto da quasi un quinto delle famiglie che ne potrebbero beneficiare (ovvero il 18% circa): sono pervenute all’INPS quasi 250 mila domande, per un totale di circa 422 mila minorenni coinvolti.

Assegno temporaneo, nuovo portale INPS: come funziona?

Per agevolare la conoscenza e la richiesta del bonus per i figli, l’INPS ha aperto un portale tutto dedicato all’assegno unico: è possibile visitare il sito a questo indirizzo assegnotemporaneo.com. All’interno del sito si possono trovare tutte le informazioni sul nuovo bonus: a chi spetta, quali sono i requisiti, come si calcolano gli importi, e le relative domande frequenti legate al bonus.

Ricordiamo che questo nuovo assegno viene corrisposto ogni mese alle famiglie residenti in Italia, che pagano regolarmente le tasse nel nostro Paese e che hanno a carico un bambino o ragazzo con meno di 18 anni. È richiesto anche un limite reddituale: le famiglie che intendono ottenere il bonus non devono possedere un ISEE superiore a 50 mila euro.

Perché lo chiamano “assegno temporaneo”? Dal 1° gennaio 2022 questo bonus verrà sostituito dall’assegno universale, ovvero un ulteriore bonus famiglia che spetta ai ragazzi fino a 21 anni e che riguarda tutte le categorie di lavoratori ad oggi escluse da questa misura “ponte”.

In corrispondenza dell’introduzione dell’assegno universale, inoltre, verranno cancellati almeno 8 bonus famiglia che attualmente si possono richiedere: per questo motivo, l’importo dell’assegno risulterà più alto.

Assegno unico 2021: come si calcola e quanto spetta?

Per calcolare gli importi del bonus temporaneo per i figli occorre fare affidamento alle tabelle INPS allegate al decreto dell’8 giugno scorso, oppure leggere con attenzione le disposizioni contenute sul sito della misura aperto dall’INPS.

In particolare, l’assegno varia al variare del reddito e del numero dei figli: per esempio, a fronte di un basso reddito e con più di un figlio viene corrisposto un bonus maggiore. All’aumentare del reddito, invece, il bonus tende a diminuire, sino al completo azzeramento in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 50 mila euro.

Per fare alcuni esempi, una famiglia che possiede un reddito globale inferiore a 7.000 euro può ottenere un bonus pari a:

167,50 euro per i primi due figli, oppure 217,80 euro in caso di nucleo numeroso;

per i primi due figli, oppure in caso di nucleo numeroso; 653 euro per i nuclei con tre figli (ovvero il 30% in più, dunque 217,75 euro per ogni figlio);

per i nuclei con tre figli (ovvero il 30% in più, dunque 217,75 euro per ogni figlio); 871 euro per le famiglie con quattro figli;

per le famiglie con quattro figli; 1.179 euro per le famiglie con cinque o più figli.

È prevista, infine, la cancellazione del requisito di età per i ragazzi che presentano alcune disabilità, oltre a un importo innalzato di ulteriori 50 euro.

Pagamento assegno unico: quando arrivano i soldi?

L’INPS ha diffuso i primi dati sulle richieste pervenute per il nuovo bonus famiglie: sono state quasi 250 mila le domande inoltrate in un solo mese, 17 mila delle quali sono già state controllate e accettate. Per queste ultime, quindi, sono già stati disposti i pagamenti.

La Lombardia è la Regione dalla quale è pervenuto il numero maggiore di istanze, seguita da Campania e Sicilia: la maggioranza delle famiglie ha richiesto il bonus per un solo figlio (47,3%) e per la maggioranza dei nuclei familiari si registra un reddito complessivo inferiore a 10 mila euro (62,6%).

Per quanto riguarda il pagamento mensile del bonus, come chiarisce il decreto numero 79 dell’8 giugno scorso:

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente (…), mentre in caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

I primi pagamenti dell’assegno unico 2021 dovrebbero essere accreditati a partire dal 9 agosto e potrebbero nascondere delle sorprese: vediamo di cosa si tratta.

Doppio bonus figli ad agosto: ecco per chi!

Belle sorprese in arrivo ad agosto e non solo sulla busta paga! Anche per quanto riguarda i pagamenti dell’assegno temporaneo per i figli, sono attese non poche novità. La prima riguarda appunto il pagamento della prima mensilità del nuovo bonus per tutte le famiglie che lo hanno richiesto nel mese di luglio: a far fede sarà infatti al data di presentazione della domanda.

Ma attenzione: nel mese di agosto potrebbe essere accreditato un doppio bonus! Come stabilisce la normativa, infatti, per le richieste pervenute entro la scadenza naturale (fissata al 30 settembre 2021), è previsto l’accredito anche delle mensilità arretrate.

Nel mese di agosto, quindi, l’INPS potrebbe erogare i pagamenti del mese di luglio e anche quelli relativi al mese di agosto: per le famiglie si tratterebbe, in tal caso, di un doppio bonus figli!

Questa chiaramente è la teoria normativa. Occorre poi vedere se l’INPS intende disporre dapprima il pagamento del mese di luglio (al via dal 9 agosto) ed entro la fine del mese anche il secondo pagamento mensile.

Come richiedere l’assegno per i figli: le scadenze

Trattandosi di una misura temporanea, valida per sei mesi, l’orizzonte temporale per la presentazione delle domande per beneficiare dell’assegno per i figli è altrettanto limitato. Le richieste possono essere presentate all’INPS dal mese di luglio e non oltre il 31 dicembre 2021 (data ultima per accaparrarsi il credito). Non serve affrettarsi nell’accaparrarsi il bonus, in quanto i fondi basteranno a coprire l’erogazione per tutti i beneficiari.

Tuttavia, soltanto le domande pervenute entro il 30 settembre 2021 daranno diritto all’assegnazione del bonus anche per i mesi precedenti (di qui la retroattività), ovvero luglio e agosto. Oltre la suddetta scadenza, infatti, l’assegno verrà erogato soltanto dal mese corrente alla presentazione dell’istanza.

I canali per l’effettuazione della domanda sono i canonici:

il portale dell’INPS , nell’apposita sezione dedicata, alla quale si accede grazie alle proprie credenziali SPID, CIE, CNS, o tramite il PIN rilasciato prima di ottobre;

, nell’apposita sezione dedicata, alla quale si accede grazie alle proprie credenziali SPID, CIE, CNS, o tramite il PIN rilasciato prima di ottobre; i numeri del Contact Center, ovvero il numero verde da rete fissa 803 164 (gratuito) o il numero da rete mobile 06 164 164 (a pagamento, in base al proprio piano tariffario);

ovvero il numero verde da rete fissa (gratuito) o il numero da rete mobile (a pagamento, in base al proprio piano tariffario); sfruttando i servizi offerti gratuitamente dagli enti di Patronato.

In sede di presentazione delle domande è necessaria la presentazione del modello ISEE, pena assegnazione del valore minimo del bonus, e tenere a pronta presa i codici fiscali di tutti i componenti della famiglia.

I titolari del reddito di cittadinanza non hanno bisogno di presentare la richiesta: il riconoscimento avviene in automatico sulla carta RdC.

Assegno temporaneo: le domande frequenti

Sul nuovo sito aperto dall’INPS sono chiarite tutte le risposte alle domande frequenti che si pongo le famiglie: sia per quanto riguarda il bonus figli, sia per quanto riguarda possibili situazioni patrimoniali o reddituali.

Per esempio, è riportato il caso di lavoratori dipendenti che non percepiscono gli ANF e che possiedono un reddito entro i 50 mila euro: se possiedono un figlio a carico, questi genitori possono richiedere l’assegno unico? Risponde INPS:

In presenza di tutti i requisiti di legge, (…), è possibile presentare domanda di assegno temporaneo.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento a tale riguardo, consigliamo la lettura attenta di questa pagina.

Assegno temporaneo in breve: tutto quello che occorre sapere!

Per chiarire ancora meglio cos’è e come funziona l’assegno “ponte”, l’INPS ha realizzato un video di breve durata (pubblicato sul canale ufficiale di Youtube) che riassume i punti principali relativi al nuovo bonus famiglia. Se hai ancora qualche dubbio, o se vuoi conoscere passo dopo passo tutte le operazioni da svolgere per ottenere il bonus, guarda il video che ti propongo qui sotto.

ANF, cosa cambia da luglio a dicembre?

Se sei un lavoratore dipendente, come avrai ben compreso, non puoi ancora richiedere il nuovo assegno “ponte”, ma potrai godere di un bonus più alto rispetto agli attuali Assegni al Nucleo Familiare.

Infatti, come previsto dall’articolo 5 del decreto numero 79, sono previste delle maggiorazioni degli ANF come segue:

37,50 euro in più per ciascun figlio, per i nuclei composti da due figli;

per ciascun figlio, per i nuclei composti da due figli; 55 euro in più per ogni figlio, per i nuclei tre o più figli.

Per finanziare l’aumento sono stati stanziati ulteriori 1.390 milioni di euro per tutto il 2021.