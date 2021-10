Il pagamento del bollo auto, a breve in scadenza, ha già una data ufficiale. Nonostante ci siano state numerose proroghe, il pagamento disposto per l'imposta del bollo auto dovrà per forza di cose avvenire a breve, se non si vorrà maturare un debito che andrà ad aumentare nel corso del tempo.

Il pagamento del bollo auto, come ogni anno, è una vera e propria ricorrenza per qualsiasi cittadino italiano. Fin dal remoto periodo in cui è stato istituita questa imposta, i pensieri nelle menti dei cittadini si sono duplicati in maniera piuttosto difficile da controllare.

Di recente, nonostante questo, la situazione sembra essersi alleviata parecchio, a tal punto da poter parlare con una certa tranquillità di abolizione imminente. Nulla di sicuro, ovviamente, ma le speranze e i presupposti per far sì che ciò si possa avverare non sono degli scenari poi così tanto distopici. Col senno di poi, altre storiche "riforme" sembrano ormai essere destinate al tramonto.

Una di queste è il canone RAI, seppur la situazione in questo sia ancor meno chiara ed esplicita. Ad ogni modo, prima di introdurre l'argomento di cui si parlerà in questo articolo, è bene chiarire in maniera esaustiva in cosa consiste il bollo auto. Per poter fare ciò, è bene prendere in considerazione il sito di Sermetra, che riporta in maniera fedele la seguente definizione:

Il Bollo Auto è una tassa legata al possesso di un veicolo. Fatte salve particolari condizioni, deve essere corrisposto ogni anno.

All'atto pratico, in sostanza, ci sono diversi fattori che sono in grado di alterare il prezzo finale che deve pagare il committente in favore di questa imposta. Il mancato pagamento di questa sorta di tassazione, per ovvie ragioni, potrebbe portare il trasgressore di turno a dover affrontare delle sanzioni piuttosto punitive.

A seconda della datazione del debito maturatosi durante l'infrazione, la pena da dover affrontare sarà più esemplare. Il tutto, naturalmente, verrà ponderato anche in base all'entità dello scenario. Ulteriori informazioni riguardanti il bollo auto, ci vengono concesse in maniera specifica dal canale YouTube di Automobile.it con un video ad hoc per l'occasione. Vi invitiamo a visionarlo con particolare attenzione, naturalmente.

Pagamento bollo auto, come si svolge?

Il pagamento del bollo auto, ha un metodo vero e proprio tramite il quale questa procedura può avvenire in maniera corretta. Tanto per cominciare, si può introdurre l'argomento in questione elencando in poche parole le categorie di persone alle quali è "destinato" questo costo aggiuntivo.

Coloro che devono pagare la seguente imposta, per forza di cose, comprendono una parte piuttosto ampia di cittadini italiani. Sostanzialmente, la sua cifra non varia infatti in base alla persona in sé o al suo possessore dunque, ma bensì varia in base alla potenza del veicolo in questione. Ad affermare (e confermare) ciò, è il sito di AltroConsumo, con un focus particolare per quanto riguardo questo aspetto di natura economica.

Un aspetto pratico che viene riportato proprio nell'articolo preso in esame, è quello della moltiplicazione. Solitamente, infatti, nella carta di circolazione di ogni veicolo risulta esserci scritta la potenza del mezzo in questione riportata in kiloWatt. Nel caso in cui questo valore non dovesse essere riportato, si dovrebbe effettuare una moltiplicazione per 0,736. Valore espresso convenzionalmente, ovviamente.

Ad ogni modo, i metodi di pagamento sono come al solito molteplici. Esistono infatti varie modalità, dagli sportelli automatici passando per le Poste Italiane. Volendo, si può anche effettuare questa procedura tramite i siti ACI, dunque per via totalmente telematica. Per queste procedure, tuttavia, si paga una piccola percentuale che equivale ad una commissione.

Nonostante ciò, alcune regioni si stanno mobilitando per ridurre al minimo qualsiasi costo esterno. Per esempio, la regione Lombardia, che offre ai propri cittadini la possibilità di effettuare il pagamento apposito tramite conto corrente. Nel prossimo paragrafo, capiremo finalmente qualcosa in più riguardo ad un possibile spiraglio in cui il bollo auto non si dovrà più pagare. Tuttavia, bisognerà per forza di cose essere specifici.

Pagamento bollo auto, a breve verrà abolito? Scopriamolo insieme!

La fonte primaria di questo paragrafo incentrato sull'abolizione del pagamento bollo auto, ci viene gentilmente concessa direttamente da Trend Online con un approfondimento esaustivo e ben strutturato. Per quanto concerne questa imposta, infatti, sono emersi dei segnali piuttosto incoraggianti per tutti i cittadini interessati.

Nonostante l'incertezza la faccia come al solito da padrona, ci sono delle speranze che possono portare ad avere ancora un po' di pazienza, in attesa di notizie certe. Soprattutto in attesa di notizie attendibili, e dunque verificabili. Ad ogni modo, tutto sembra essere partito dall'abolizione della tassa di pagamento dell'imposta da parte della regione Lombardia.

Questo provvedimento volto per puro interesse nei confronti dei cittadini, ha poi spostato l'attenzione su un rimedio ancora più confortevole: il rimborso del pagamento. Le quote versate per il pagamento del bollo auto del 2020, è stato infatti disposto a favore dei cittadini. Questo, a diretto beneficio di ogni committente e proprietario di autoveicoli soggetti al pagamento.

A tal proposito, è infatti possibile che ci siano anche altre regioni disposte a prendere esempio da questo provvedimento, innescando una vera e propria reazione a catena che farà certamente contenti tutti quanti. Questa scontistica generosa, naturalmente, non viene concessa tutti. Stando a quanto riporta l'articolo menzionato, infatti, possono beneficiarne solamente alcune categorie di persone.

Gli esclusi da questa gloriosa lista, tuttavia, possono comunque accedere ad un piccolo sconto del 15% tramite domiciliazione bancaria, citando testualmente quanto viene riportato anche da altri quotidiani online (e non). Insomma, la questione relativa all'abolizione dell'obbligo di pagamento è ancora oggi poco chiara.

I dettagli sicuramente non mancano, ma riuscire a venirne a capo non è affatto facile, considerando il fatto che le fonti che si sono espresse in tal senso sono numerose.

Pagamento bollo auto: ecco quando scade!

La scadenza finale del pagamento bollo auto, sembra essere ormai imminente. Stando a quanto ci suggerisce il sito di Sky Tg 24, il pagamento va depositato correttamente entro il 31 ottobre 2021. Il pagamento in questione, riguarda la tassa del mese di settembre.

Ricordiamo infatti che la procedura per la quale si deve pagare questa imposta, deve tenere conto del fatto che deve trascorrere un mese e un giorno dall'immatricolazione del veicolo. Di conseguenza, per il pagamento di settembre si fa riferimento proprio all'ultimo giorno del mese successivo, dunque quello di ottobre.

Lo stesso articolo, ovviamente, non perde occasione di ricordare che il bollo auto è una tassa di possesso, e che va ovviamente pagata in base a questo fattore. Ciò significa che non si tiene conto del fatto che il veicolo lo si utilizzi o meno, ma va appunto pagata a prescindere da questo.

Le modalità di calcolo vengono elencate in maniera graduale, e solitamente variano in base alla tipologia di veicolo in nostro possesso. Le vetture che sono soggette ad un inquinamento maggiore, dovranno ovviamente richiedere una cifra più alta da versare. A riportare ciò, è proprio il sito preso in considerazione:

I proventi spettano alle Regioni che, dal 1999, si occupano di stabilire le modalità di calcolo. In genere, l’importo del bollo varia in funzione della potenza del veicolo (espressa in kilowatt unitario) e in funzione della classe di inquinamento: le vetture più datate e inquinanti avranno una tassa automobilistica più alta.

Il calcolo in questione, ad ogni modo, è consultabile tramite il sito apposito dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per venire a conoscenza della cifra esatta, bisognerà avere a propria disposizione dei dati essenziali. Uno di questi, è la tipologia di veicolo, la quale è in grado di condizionare fortemente il prezzo finale che è obbligatorio versare. Nel prossimo paragrafo, avvicinandoci dunque alle battute finali, scopriremo tutti i dettagli e le novità riguardanti il bollo auto, in modo tale da fornire un aggiornamento ulteriore.

Pagamento bollo auto 2021: tutti gli aggiornamenti

Una delle novità principali per quanto riguarda il pagamento bollo auto, sono quelle inerenti all'emergenza pandemica. La situazione in corso, infatti, ha costretto gli organi competenti ad una proroga per quanto concerne il pagamento. Le disposizioni emanate, hanno dunque concesso più tempo a coloro che devono versare questa imposta.

Uno degli ultimi rinvii disposti per via ufficiale, risale appunto agli inizi dell'anno corrente del 2021. Le procedure all'atto pratico non sono variate poi così tanto, ma le tempistiche hanno conseguentemente subito una forte variazione per quanto riguarda i calendari presi in esame. Nel prossimo e ultimo paragrafo, capiremo invece chi è esente dal pagamento allo stato attuale, dunque senza attendere chissà quali remote ipotesi di abolizione del pagamento.

Pagamento bollo auto, ecco chi non paga

Coloro che sono esenti dal pagamento del bollo auto, riguardano invece altrettante categorie. Come elenca il sito de Il Giornale, i possessori di un'automobile d'epoca storica non sono inclusi nella lista di coloro che devono pagare. Il possessore di questi veicoli non è costretto a versare alcuna cifra, ma deve comunque pagare una piccola tassa di circolazione, che comunque non supera generalmente i 30 euro di importo in totale.

Anche i veicoli ultraventennali sono i grandi inclusi in questa piccola classifica di privilegiati, così come lo sono anche i veicoli elettrici. Proprio a questo proposito, il motivo per cui si parla di incentivo alla sostenibilità è proprio dovuto a questa motivazione ben precisa.

In una situazione generale ancora oggi tutto sommato piuttosto confusionaria, tutto ciò che ci è dato conoscere è che l'incertezza regna ancora una volta sovrana. A regnare sovrana, oltre questo, è anche la poca conseguente chiarezza di tutte le fonti a disposizione.

Almeno per quanto concerne i calendari, comunque sia, non vi sono chissà quali dubbi per quanto riguarda le date.