Pagamento bonus bebè a giugno 2022: l’accredito del sostegno economico per le famiglie non segue lo stesso calendario per ogni beneficiario. Vediamo quali sono le date previste per il pagamento e come verificare se il bonus è stato erogato utilizzando il sito dell’INPS.

Il pagamento del bonus bebè, anche a giugno 2022, non prevede un accredito che segue uno specifico calendario per tutti i beneficiari ogni mese.

Tra le date indicate per il possibile arrivo del pagamento del sostegno economico per le famiglie c’era la finestra temporale che va dal 10 al 18 giugno. Ma non per tutti i beneficiari è andata così e alcuni si stanno ancora preparando a ricevere l’accredito riferito a maggio.

A poter ottenere il pagamento di giugno sono quelle famiglie in cui l’evento (la nascita del bambino o l’adozione) siano avvenuti entro la fine del 2021 e che, dunque, stanno continuando a ricevere il sussidio che viene erogato fino al compimento del primo anno di età del figlio (o del primo anno di ingresso del figlio in famiglia). Per tutti gli altri, invece, il bonus bebè è già stato sostituito dall’assegno unico.

Ma quando arriva il pagamento del bonus bebè ai beneficiari che non hanno ancora ricevuto i soldi da INPS? Vediamo quali sono le disposizioni di pagamento in arrivo e quali sono i metodi per controllare il pagamento utilizzando il sito dell’INPS e, in particolare, il Fascicolo Previdenziale del Cittadino. Questa opzione, infatti, permette di ottenere informazioni precise e personalzzate sulle date di arrivo dell'accredito.

Pagamento bonus bebè a giugno 2022: chi può ancora riceverlo e quando

Come sappiamo, il bonus bebè è una misura che è stata abolita, o meglio inglobata nel nuovo sostegno riconosciuto a tutte le famiglie (sia che si tratti di genitori lavoratori, sia che si tratti di disoccupati o pensionati). Con il nuovo assegno, infatti, diversi sono stati i bonus sostituiti, compreso il bonus bebè.

Tale agevolazione, che permette alle famiglie di ottenere una somma in denaro ogni mese per ogni figlio nato o adottato, viene ancora percepita nel 2022 da alcuni beneficiari. Questo perché:

il pagamento del bonus bebè viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di vita del figlio (nel caso di nuova nascita) o al compimento del primo anno di ingresso del figlio in famiglia (in caso di adozione o affido preadottivo).

Ciò significa che ci sono ancora famiglie che, per gli eventi verificatisi fino alla fine dello scorso anno, hanno ancora diritto a ricevere il bonus nel 2022. Pagamenti che vengono gestiti da INPS e che possono anche essere controllati in autonomia tramite il sito dell’Istituto.

Quando arriva il pagamento bonus bebè a giugno 2022: le date degli accrediti

I pagamenti del bonus bebè non arrivano durante una stessa giornata del mese per tutti i beneficiari. Ci sono famiglie che hanno già ottenuto il pagamento e altre, invece, che sono ancora in attesa degli accrediti.

Per prima cosa, va ricordato che il pagamento del bonus bebè di giugno 2022 fa riferimento al mese di maggio. Il bonus, infatti, viene pagato il mese successivo.

In secondo luogo, a inizio giugno si era già fatta una previsione delle date di accredito del bonus:

il pagamento del bonus bebè poteva essere corrisposto in una finestra temporale che andava dal 10 al 18 giugno 2022.

Tali date, però, si sono rivelate essere solo indicative per alcune famiglie. Sono molti, infatti, a non aver ancora ricevuto l’accredito, ma alcuni beneficiari hanno già potuto controllare le disposizioni di pagamento utilizzando il servizio online dell’Istituto di Previdenza Sociale.

Ci sono, dunque, nuove date entro le quali sarà possibile ricevere il pagamento del bonus bebè, orientativamente durante queste ultime due settimane di giugno, a partire da venerdì 24 giugno e fino alla fine del mese.

Pagamento bonus bebè a giugno 2022: come controllare l’accredito e cosa serve

Dal momento che il pagamento del bonus bebè non segue uno stesso calendario per ogni beneficiario, risulta indispensabile il servizio online dell’INPS per controllare le date di pagamento o le disponibilità di pagamento.

Sul sito dell’Istituto, accedendo nell’area riservata, infatti, così come è possibile verificare lo stato della propria domanda per ogni prestazione o bonus richiesto, è possibile anche controllare le date di pagamento del bonus bebè.

Per farlo, però, è necessario possedere le credenziali che permettono di accedere all’area riservata del sito INPS. Stiamo parlando di:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta d’Identità Elettronica; oppure CNS attiva (Carta Nazionale dei Servizi).

Il primo può essere richiesto anche online, scegliendo tra i gestori dell’identità digitale accreditati che vengono raccolti nella pagina informativa del sito dedicato a SPID. La CIE può, invece, essere richiesta al Comune di residenza, mentre la CNS deve essere attivata presso un ufficio regionale.

Per qualsiasi dubbio o perplessità o se non si ha particolare dimestichezza con la tecnologia, è sempre possibile richiedere assistenza al CAF di fiducia per accedere al sito dell’Istituto e scoprire quando verrà accreditato il bonus bebè.

Ma vediamo quali sono i passaggi per controllare il pagamento o le disposizioni di pagamento e sapere quando arriveranno i soldi del bonus bebè a giugno.

Come controllare il pagamento del bonus bebè di giugno 2022 sul sito INPS

I passaggi che permettono di verificare le disposizioni o l’arrivo del pagamento del bonus bebè di giugno non sono molti. La procedura, in generale, è abbastanza intuitiva.

Per controllare i pagamenti che stanno arrivando o sono già stati accreditati, il cittadino deve effettuare l’accesso al sito INPS e andare nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino. È in questa sezione, infatti, che si possono ottenere tutte le informazioni necessarie riguardo alle proprie richieste di prestazioni o bonus statali, comprese le date di accredito del bonus bebè.

A questo punto, nel menù a sinistra basterà seguire il percorso:

Prestazioni > Pagamenti

Comparirà, infatti, una tabella in cui saranno presenti tutti i pagamenti ricevuti per le diverse prestazioni e quelli ancora in corso nel 2022. Inoltre, cliccando sulla prestazione interessata è anche possibile visualizzare tutti i dettagli sull’ufficio pagatore, l’importo, il tipo di prestazione e la data di disponibilità.

Controllare il pagamento del bonus bebè sul sito INPS, inoltre, dà la sicurezza di ottenere informazioni sulle reali date di accredito del bonus, dal momento che quelle indicate si riferiscono proprio alla richiesta inviata dal singolo beneficiario.

Pagamento bonus bebè giugno 2022, gli importi: quanto spetta

Per quanto riguarda gli importi del pagamento del bonus bebè di giugno 2022, questi non subiscono alcuna variazione rispetto a quelli ricevuti durante i mesi precedenti.

Gli importi del bonus, infatti, vengono stabiliti al momento della domanda, con riferimento al valore dell’ISEE del nucleo familiare. Quanto più basso risulta essere l’ISEE, tanto più alto sarà l’importo spettante del bonus bebè che non supera i 160 euro al mese, nel caso del primo figlio, e i 192 euro al mese, nel caso di figlio successivo al primo.

Ad avere diritto all’importo massimo di bonus bebè sono le famiglie che hanno un ISEE pari o inferiore ai 7.000 euro. L’importo comincia, invece, a diminuire nel caso di nuclei familiari che possiedono un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Il bonus bebè può essere percepito anche da chi ha un ISEE superiore a questa cifra, ma in questo caso la famiglia beneficiaria ha diritto all’importo minimo dell’assegno, cioè 80 euro al mese. La stessa cifra è, inoltre, destinata alle famiglie che decidono di non presentare l’ISEE in corso di validità. In questo caso, infatti, la famiglia può comunque percepire il bonus, ma nella misura base.