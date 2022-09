È stata finalmente approvata la legge che semplifica l’installazione di pannelli solari liberi sui tetti: che cosa cambia? Da questo momento sarà più facile posizionare i pannelli sui tetti delle proprie abitazioni o sui capannoni industriali per risparmiare energia elettrica. Non solo, sfruttando il bonus fotovoltaico si possono ottenere agevolazioni e incentivi sulla pasa dei pannelli solari.

La Regione apripista è stata la Puglia, dove è ancora attivo il reddito energetico fino a 8.500 euro per le famiglie con ISEE basso, ma esistono molti altri incentivi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili disponibili in tutta Italia.

Ecco come funziona la legge che semplifica la posa e l’installazione dei pannelli solari liberi sui tetti e quali sono le agevolazioni da sfruttare per risparmiare sulle spese.

Pannelli solari liberi sui tetti: cosa prevede la legge

Si attendeva già dallo scorso aprile la piena attuazione della norma che semplifica la posa e l’installazione di pannelli solari liberi sui tetti delle abitazioni private o dei capannoni industriali.

Finalmente sono stati approvati i decreti attuativi necessari per rendere più rapide e semplici le procedure: basterà solo una firma per dare il via ai lavori di posa e installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Bisognerà poi comunicare alcune informazioni al gestore della rete, con un modello che si può reperire tranquillamente online. Infine, si potranno posizionare i pannelli solari per risparmiare soldi sulle bollette sfruttando le energie rinnovabili.

Pannelli solari liberi sui tetti: quanto si risparmia sulle bollette

Ma qual è l’effettivo risparmio derivante dall’installazione dei pannelli solari sui tetti e perché si sta registrando un aumento della domanda?

Il caro bollette, l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas stanno spingendo sempre più cittadini a scegliere di investire i propri risparmi nella posa e installazione di pannelli fotovoltaici: da un lato si intende risparmiare sulle bollette, e dall’altro lato si vuole rendere indipendente la propria casa dalla rete pubblica.

Un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, infatti, permette di tagliare fino al 30% dei costi in bolletta. Una volta ammortizzato l’investimento, inoltre, i costi in bolletta tendono ad azzerarsi.

Proprio per questa convenienza, anziché continuare a pagare bollette sempre più salate, gli italiani stanno spingendo i propri risparmi su forme di investimento che sfruttano le energie rinnovabili. Ma quali sono le agevolazioni per l’installazione dei pannelli solari sui tetti delle abitazioni?

Bonus pannelli solari e fotovoltaico in Puglia: come funziona

In primis esiste una misura chiamata reddito energetico, prevista dalla regione Puglia per i cittadini con un ISEE basso. In che cosa consiste? Si tratta di un bonus fotovoltaico che consente ai cittadini di installare pannelli solai sulle proprie abitazioni godendo di un contributo fino a 8.500 euro a fondo perduto.

Con un fondo disponibile pari a 6,8 milioni di euro, la Puglia elargisce dei contributi economici alle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro che intendono risparmiare soldi sulle bollette sfruttando fonti di energia rinnovabile.

Tutti i cittadini che risiedono da almeno un anno in Puglia possono richiedere un contributo da 6.000 euro fino a 8,500 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici (pannelli solari) e relativi sistemi di accumulo.

È necessario considerare che, per ottenere il reddito energetico, occorre installare un impianto con potenza non inferiore a 1,8 kW elettrici. Il beneficio è valido sia sugli edifici indipendenti sia sui condomini.

Per presentare la domanda c’è tempo solo fino al 22 agosto 2022, sfruttando il portale regionale disponibile a questo indirizzo: https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/home.

Bonus pannelli solari: tutte le agevolazioni per risparmiare

Per tutti i cittadini che non risiedono in Puglia, esistono altrettanti bonus per l’installazione di pannelli solari gratis sui tetti delle proprie abitazioni: quali?

Il pacchetto di agevolazioni ad oggi previste rientra nel più ampio bonus fotovoltaico, ovvero l’insieme delle misure e degli aiuti che consentono di risparmiare sulle spese di installazione e posa dei pannelli solari o di piccoli impianti eolici.

Ci sono almeno tre agevolazioni che si possono sfruttare per risparmiare sull’installazione dei pannelli solari: vediamole nel dettaglio.

Pannelli solari gratis con il bonus 110%

Sfruttando il Superbonus 110% si possono installare pannelli solari gratis sui tetti delle proprie abitazioni, ma per farlo occorre rispettare alcune condizioni.

Anzitutto, la posa e installazione di questi pannelli solari (lavoro trainato) deve essere affiancata da un cosiddetto “lavoro trainante” per poter godere della detrazione al 110% sulle spese complessivamente sostenute per gli interventi. Dunque andranno pianificati ulteriori interventi di riqualificazione edilizia o efficientamento energetico dell’edificio.

Inoltre, i lavori eseguiti devono portare al miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto a quella di partenza all’inizio dei lavori.

Pannelli solari gratis (o quasi) con il bonus ristrutturazione

Sfruttando il bonus ristrutturazione, invece, la posa dei pannelli solari costerà la metà; o meglio, entro un limite di spesa non superiore a 96.000 euro, è possibile ottenere un rimborso – sottoforma di detrazione fiscale in dieci anni o sconto in fattura applicato dall’azienda che effettua i lavori – fino al 50% dei costi sostenuti.

Questa agevolazione, valida anche per l’installazione dei pannelli solari, resterà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2024.

Pannelli solari gratis (o quasi) con l’Ecobonus

Infine, anche l’Ecobonus casa consente di risparmiare sulle spese per l’installazione dei pannelli solari sui tetti delle abitazioni: come funziona?

Per alcune tipologie di interventi – che talvolta non rientrano nel bonus 110% - si può sfruttare l’Ecobonus al 65%: in questo caso, la detrazione che si può ottenere sulle spese relative all’efficientamento energetico dell’edificio (compresa la posa e l’installazione di pannelli solari) è pari al 65%.

Anche questa agevolazione è stata confermata almeno fino al 31 dicembre 2024.