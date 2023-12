Meglio pannelli solari o impianto fotovoltaico? Ecco quale soluzione conviene

Quando si tratta di energia pulita, non tutti conoscono la differenza tra pannelli solari e fotovoltaico: quale conviene tra le due opzioni, di conseguenza, non sempre è così chiaro.

Eppure, visto che ci avviamo verso la fine del mercato tutelato e chi non lo ha ancora fatto dovrà passare al mercato libero, in tanti sono molto preoccupati per i futuri prezzi delle bollette. Ed è anche per questa ragione che sempre più italiani decidono di dotarsi di fonti di energia alternative.

Purtroppo, quando si parla di pannelli solari o fotovoltaici, c’è molta confusione: i due termini sono spesso utilizzati come sinonimi. In realtà, però, si tratta di due dispositivi differenti.

Oggi scopriremo insieme in cosa risiede tale differenza e, soprattutto, cosa conviene scegliere tra i pannelli solari e il fotovoltaico.

Pannello solare e fotovoltaico, quale conviene? Le differenze tra i due dispositivi

Dunque, anche se non sappiamo ancora con esattezza il perché, è chiaro chi si tratta di due pannelli diversi tra loro. Non si tratta, come in molti spesso credono, di due sinonimi da utilizzare per definire lo stesso prodotto.

Quindi, per capire quale conviene scegliere tra un pannello solare e un impianto fotovoltaico, per prima cosa dovremo comprenderne appieno le differenze funzionali. Lo scopo di entrambi i prodotti è molto simile: entrambi, infatti, servono sostanzialmente per convertire l’energia solare e per immagazzinarla, al fine di utilizzarla poi per mettere in funzione impianti e dispositivi domestici.

Tuttavia, sotto l’aspetto tecnico, i due dispositivi sono diversi e funzionano in maniera differente. Infatti, i pannelli fotovoltaici immagazzinano energia solare per poi trasformarla in energia elettrica.

I pannelli solari, invece, pur essendo anch’essi in grado di immagazzinare energia solare, non la trasformano in elettricità. Possono, al contrario, permettere di scaldare l’acqua e, di fatto, servono per la produzione domestica di acqua calda.

Per questo, il nome più corretto dei pannelli solari sarebbe “pannelli solari termici”.

Pannelli solari o impianto fotovoltaico, quale conviene scegliere

Torniamo dunque alla domanda iniziale: tra pannelli solari e impianto fotovoltaico, quale conviene scegliere?

Adesso che conosciamo nel dettaglio il funzionamento di entrambe le tipologie di dispositivo, rispondere a questo quesito diventa molto più semplice.

Infatti, la risposta dipende dall’utilizzo e dagli scopi per cui la famiglia intende dotarsi di impianti del genere.

È chiaro che l’obiettivo finale resta sempre il risparmio, ma bisogna decidere su cosa, esattamente, si intende risparmiare.

Se la famiglia vuole risparmiare sull’acqua calda sanitaria, spendendo meno ogni mese per alimentare la caldaia che, di fatto, è un dispositivo che consuma molto, allora la scelta giusta è rappresentata dai pannelli solari.

Al contrario, se l’obiettivo è quello di ridurre i costi mensili e annuali delle bollette legate all’energia, allora l’impianto fotovoltaico è la scelta d’elezione.

Tra l’altro, chi intende dotarsi di un impianto del genere ha diritto ad una serie di agevolazioni statali. Al momento, è ancora attivo il bonus pannelli fotovoltaici 2023, accessibile a fronte di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli immobili. Si tratta di un bonus che rientra nell’ambito dei bonus casa maggiori, quali Superbonus e bonus ristrutturazioni.

Due alternative che non si escludono a vicenda

Abbiamo quindi capito che scegliere quale conviene tra un impianto a pannelli solari e un impianto fotovoltaico dipende dalle esigenze familiari.

In ogni caso, questo non vuol dire che un’ipotesi esclusa l’altra, anzi: idealmente, poter sfruttare sia l’una che l’altra soluzione potrebbe essere l’ideale, dato che i due dispositivi svolgono funzioni differenti.

Purtroppo, installare questi dispositivi significa anche accettarne gli svantaggi. Sebbene permettano di risparmiare sull’energia e sull’acqua calda sanitaria, non sono in grado di funzionare senza il sole.

Durante giornate particolarmente uggiose o nelle ore notturne, dunque, nessuna di queste tipologie di dispositivo produce energia.