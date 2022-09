L’ultimo trend in ambito di design casa è rappresentato dalle cosiddette pareti del vento, il nuovo sistema di mini eolico domestico, che arreda e produce tantissima energia. Niente a che vedere con turbine gigantesche e ingombranti. I nuovi modelli sono non solo gradevoli da esporre ma altamente innovativi e in grado di sostituire egregiamente un impianto fotovoltaico.

L’energia green si basa soprattutto su queste nuove tecnologie, in grado innanzitutto di garantire risparmio e ridurre l’impatto ambientale ma oggi anche di integrarsi alla perfezione con gli arredi di casa, mixando arte e ultime tendenze di design.

Infatti, a sentir parlare di impianto mini eolico per la propria abitazione, tutti ovviamente pensano a gigantesche pale rotanti, ingombranti ed antiestetiche e quindi a cui rinunciare.

Eccoli nel dettaglio.

Pareti del vento, il mini eolico che arreda e produce energia a costo zero

L’idea arriva da un designer americano di nome Joe Doucet. Specializzato nella creazione di oggetti di design, ha studiato e trovato il modo di conciliare le esigenze di produzione di energia pulita per la casa con quelle, evidenti, di avere a disposizione un impianto poco ingombrante e anche bello da vedere.

E la soluzione che ha realizzato ha ora il nome di parete del vento, perfettamente integrabile in ogni tipologia di contesto abitativo.

In sostanza, si tratta di pannelli dalle dimensioni di 7,5 metri di lunghezza e 2,5 metri di altezza. Una parete sottile al cui interno si inseriscono decine di turbine in grado di generare energia grazie al vento (più precisamente dunque, di trasformare l’energia eolica in energia elettrica.

Poca roba? E invece no, dal momento che ovviamente l’efficienza di questo sistema è stata misurata. Una parete del vento è in grado di generare fino a 10.000 kw di energia elettrica all’anno, perfetta per una famiglia media di quattro persone.

I modelli più avanzati prevedono anche la possibilità di installare un accumulatore, in maniera tale da immagazzinare l’energia prodotto ma non consumata in tempo reale, in maniera tale da potersene servire all’occorrenza.

Mini eolico per la casa: i vantaggi delle pareti del vento per il risparmio energetico

L’ultimo aggiornamento sulle novità relative alla produzione di energia green per la casa, di cui stiamo trattando in questo contenuto, riguarda questo nuovo sistema di mini eolico da installare nell’ambiente domestico.

Un vero e proprio muro cinetico che però non richiede interventi strutturali bensì si può collocare anche in ambienti in cui sarebbe impensabile posizionare altre tipologie di impianto.

I vantaggi sono numerosi.

Innanzitutto, questi sistemi pensati per l’uso domestico sono più leggeri e “sensibili” delle grandi turbine che siamo abituati a vedere su colline e in zone remote e disabitate.

Questo significa che riescono a produrre energia sfruttando anche una minima quantità di vento. Più tecnicamente si parla di punto di “cut in” (velocità del vento alla quale il generatore comincia a produrre energia), che in questi casi è molto basso.

L’altro grande vantaggio di un impianto mini-eolico per la casa è che, rispetto a quello fotovoltaico ad esempio, funziona anche di notte.

Inoltre, la parete del vento è un modello di mini eolico verticale, che quindi ingombra pochissimo e certamente meno di un impianto solare da montare sul tetto. Ad esempio, si può posizionare lungo l’immobile anche in un vicolo stretto, proprio sfruttando al meglio le correnti d’aria che si creano.

Nessun problema anche dal punto di vista acustico. Infatti, le pareti del vento hanno un impatto molto basso, da questo punto di vista, e non disturbano il vicinato. Si tratta di un rumore che non supera i 45 decibel, insomma al pari di una conversazione a bassa voce tra due persone.

Mini eolico domestico: tutte le soluzioni più convenienti

Parlare di importi, in questi casi, significa sempre fornire, in linea di massima, delle indicazioni generiche di prezzi, dal momento che

Il costo di un impianto mini eolico è misurato in €/Kw ed in linea generale cresce in maniera inversamente proporzionale alla potenza installata.

Va da sé che, per realizzare un impianto energetico rinnovabile bisogna mettere in conto un ordine di spesa di qualche migliaio di euro.

Al di là degli incentivi statali ancora a disposizione, è evidente che il risparmio diventa tangibile nel medio-lungo periodo, nel momento in cui si dimezzano (e in qualche caso, quasi si azzerano) i costi in bolletta e si riesce così ad ammortizzare il costo dell’investimento.

È bene tenere in considerazione che la garanzia media di un impianto di questo genere è di 20 anni, motivo per cui si riesce egregiamente a recuperare i soldi spesi e in più ad ottenere un guadagno tangibile, proveniente dal fatto di avere fatture di gas e luce ormai irrisorie da pagare.

Mettiamo in evidenza il fatto che un impianto mini eolico per la casa è il più conveniente tra quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili ed è accessibile a tutti.

Vale la pena anche approfondire l’argomento, leggendo alcuni approfondimenti riguardanti l’eolico e il fotovoltaico da balcone, anche portatile.