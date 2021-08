I titolari di partita IVA sono stati duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica, motivo per cui il Governo ha istituito nel corso dei mesi varie misure di sostegno. Tra queste c'è il bonus ISCRO che è partito in via sperimentale e durerà 3 anni, e l'anno bianco con annesso esonero dal pagamento dei contributi.

Buone notizie per i possessori di partita IVA, infatti il Governo Draghi ha prorogato la scadenza per richiedere l'esonero dei contributi INPS.

La scadenza, inizialmente fissata al 31 luglio 2021, viene prorogata fino al 30 settembre 2021 con l'intento di allargare la fetta di richiedenti.

Il decreto è stato lanciato dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dal Ministero del Lavoro il 28 luglio 2021, data in cui è entrato definitivamente in vigore.

Oltre a questo alcuni titolari di partita IVA possono ancora richiedere e beneficiare del bonus ISCRO, beneficiando di un aiuto concreto.

Sia l'anno bianco per la partita IVA che il bonus ISCRO hanno l'ovvia finalità di sostentare una categoria molto particolare di lavoratori: coloro che possiedono la partita IVA.

Ovviamente per poterne beneficiare ci sono alcuni requisiti obbligatori, e successivamente andremo a elencarli.

Quel che appare chiaro a tutti è che lo Stato vuole continuare sull'onda di elargire aiuti economici a chi possiede una partita IVA.

Costoro rappresentano una grande fetta di lavoratori in Italia e hanno risentito più di altri dell'emergenza epidemiologica.

Conte prima e Draghi poi hanno cercato di sostentare questa particolare categoria di cittadini, ma non sempre ci sono riusciti.

Gli aiuti sono arrivati ma con essi sono arrivate anche le lamentele, tra ritardi, incongruenze e cifre ritenute inadeguate le partite IVA non si sono sempre sentite tutelate dal Governo, vedremo come andrà questa volta.

Prima di proseguire vi lasciamo in compagnia di un video YouTube di Redazione The Wam, che con la solita chiarezza ci parla di Bonus ISCRO e anno bianco per le partite IVA, vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i temi inerenti al lavoro, al risparmio e non solo.

Anno bianco Partita IVA

È stato prorogato dunque l'esonero dei contributi INPS riguardanti la partita IVA, a confermare la manovra è il messaggio numero 2761 del 29 luglio 2021 dell'INPS.

Il decreto con il quale il MEF e il Ministero del Lavoro hanno sancito i tempi e le date era stato emanato il 27 luglio, ma già nell'immediato era parso obbligatorio inserire una proroga.

Il motivo scatenante è stato il fatto che, gli iscritti alla Gestione Separata e alle Gestioni Commercianti e Artigiani, avrebbero avuto solamente due giorni di tempo per inviare la richiesta.

Dunque è parso quantomeno dovuto prorogare le scadenze, in modo tale da permettere a tutti di beneficiare della misura.

Oltre alla proroga, il Decreto attuativo rimane inalterato dalla sua pubblicazione avvenuta nel mese di maggio e approvata dall'Europa, il resto dunque rimane immutato.

Partita IVA: cos'è l'anno bianco? Come funziona?

Capiti i motivi alla base della scelta di prorogare l'anno bianco per la partita IVA andiamo finalmente a scoprire che cos'è e come funziona.

In sostanza, l'anno bianco è un esonero dal pagamento dei contributi riferiti all'anno 2020 fino a 3.000 euro d'importo.

Sappiamo bene quanto gravosi siano quest'ultimi per i possessori di partita IVA, e capiamo dunque come questa manovra possa diventare determinante per alcuni lavoratori.

Il periodo come sappiamo non è dei migliori, e serve questo e altro per poter sostentare i cittadini italiani, con puntualità e chiarezza.

Per richiedere l'esonero si deve avere la partita IVA aperta almeno dal 2019, poiché per l'accettazione della domanda si farà riferimento proprio a quell'annualità.

Ci sono comunque altri requisiti e nel paragrafo successivo andremo a elencarli uno per uno.

Anno bianco partita IVA: i requisiti

Essendo una manovra con lo scopo di arrivare a più richiedenti possibili i requisiti non sono particolarmente stringenti.

Andiamo dunque a vedere quali sono per poter richiedere l'anno bianco per la partita IVA:

avere una partita IVA attiva;

attiva; aver ridotto il fatturato di almeno il 33 per cento rispetto all'anno 2019 ;

rispetto all'anno ; aver avuto nell'anno 2020 un reddito più basso di 50.000 euro, prestazioni occasionali escluse.

Come possiamo vedere il limite reddituale è abbastanza alto, così da non risultare un limite troppo stringente per i cittadini.

Anche il calo di fatturato è purtroppo una realtà che è stata vissuta da molti, quindi nemmeno in questo caso la misura è stringente.

In sostanza, l'anno bianco potrebbe toccare a molti possessori di partita IVA, e su questo possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Partita IVA: come fare domanda per l'anno bianco

In linea con le ultime misure di sostegno anche richiedere l'anno bianco per la partita IVA non dovrebbe essere difficile.

Se nella prima parte della triste emergenza epidemiologica si sono riscontrati parecchi disagi nel richiedere gli aiuti, adesso ormai il Governo è rodato, e indirizza le richieste verso una direzione più agevole.

La macchina burocratica è storicamente disagevole per l'Italia, anche per questo le ultime manovre hanno lo scopo di snellirla e rendere il tutto più rapido.

Per richiedere l'anno bianco bisogna prima capire la propria situazione, infatti c'è differenza in base a quale cassa previdenziale si è iscritti.

Se si è iscritti alla Gestione Separata INPS, bisogna far pervenire la domanda proprio all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) entro massimo il 30 settembre 2021.

Se invece si è iscritti a una cassa previdenziale privata è necessario inoltrare la richiesta, alla propria cassa previdenziale privata, entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

In base al tipo di cassa previdenziale con cui si è legati sarà più o meno semplice la procedura, e più o meno veloce l'operazione di richiesta.

Richiedere l'anno bianco per la partita IVA però non dovrebbe dunque essere complicato, e nemmeno un processo lento.

Partita IVA e bonus ISCRO: cos'è?

Sempre in linea con l'esigenza di elargire aiuti economici ai titolari di partita IVA il Governo, tramite la Legge di Bilancio, aveva introdotto il bonus ISCRO.

Quest'ultimo è, per esteso, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

In buona sostanza è una misura introdotta che elargisce ad alcuni titolari di partita IVA un aiuto economico, che va dai 250 euro agli 800 euro.

Se fare domanda non è un processo complesso, bisogna infatti presentare la richiesta all'INPS per via telematica, i requisiti sono piuttosto stringenti.

Infatti il bonus ISCRO non è per tutti i titolari di partita IVA, ma solo per alcuni, e nel paragrafo successivo andremo a vedere la questione nello specifico.

Bonus ISCRO e partita IVA: i requisiti

Partiamo dal presupposto che il bonus ISCRO ha dei requisiti abbastanza stringenti, in quanto si pone come un sostegno per alcuni titolari di partita IVA in difficoltà.

Andiamo a vederli tutti:

bisogna essere iscritti alla Gestione Separata ;

; non si deve percepire nessuna forma di pensione diretta né altre forme previdenziali obbligatorie;

non si deve percepire di Reddito di Cittadinanza ;

; si deve dimostrare di avere un reddito da lavoro autonomo che, nell'anno che precede quello in cui si fa domanda, sia inferiore di almeno il 50 per cento in confronto a quello medio dei tre anni che lo precedono;

si deve aver avuto, nell'anno prima di quello in cui si fa domanda, un reddito più basso di 8.145 euro;

si deve avere una partita IVA attiva da almeno quattro anni;

si deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

Come possiamo vedere i requisiti sono molti e non facilmente coniugabili tutti assieme, e il motivo è abbastanza chiaro: il bonus ISCRO non è per tutti!

Essendo i criteri così stringenti il consiglio è quello di farsi assistere dal proprio commercialista, poiché il mancato adempimento di uno solo di quelli sopracitati comporta l'esclusione dall'averne diritto.

Bonus ISCRO Partita IVA: quando fare domanda

Il bonus ISCRO per la partita IVA è una manovra sperimentale, perciò ha bisogno di tempo per poterla monitorare.

Per questo motivo non è una misura con scadenza breve, ma avrà la durata di tre anni, è partita il primo luglio 2021 e scadrà nel 2023.

È importante sottolineare che la durata, una volta accettata la domanda, sarà di sei mesi, in questo periodo verrà erogato il sostegno economico

La domanda va inoltrata entro il 31 ottobre di ogni annualità, con decorrenza a partire dal giorno successivo in cui si è presentata.

Dunque è consigliato approfittarne e inoltrare la richiesta il prima possibile per non perdere inutilmente i soldi di nessuna mensilità.

Bonus ISCRO partita IVA: quanti soldi e l'importo

Il calcolo dell'importo derivante dal bonus ISCRO per la partita IVA è consigliabile farlo attraverso un commercialista o un fiscalista, dato che non è un'operazione semplice.

La Legge di Bilancio 2021 ha stanziato 70,4 milioni di euro per supportare la manovra quest'anno, 35,1 milioni di euro per l'anno prossimo e 19,3 milioni di euro per quello successivo.

Dal 2024 vedremo che cosa succederà, per il momento il Governo ha stanziato solamente circa 4 milioni di euro, a riprova che essendo una manovra sperimentale bisogna monitorarne l'andamento.

Ai beneficiari comunque, successivamente al calcolo, spettano dai 250 euro agli 800 euro, in base al risultato del calcolo.

Bonus ISCRO partita IVA: come fare domanda

Fortunatamente, nonostante il bonus ISCRO dedicato alla partita IVA sia per pochi e dai requisiti stringenti, fare domanda per riceverlo non è complicato.

Infatti il Governo ha istituito tre modalità per inoltrare la richiesta, e sono le seguenti:

attraverso via telematica, sfruttando il portale dell'INPS , essendo in possesso di uno tra la Carta d'Identità Elettronica , SPID , il PIN dell'INPS o la Carta Nazionale dei Servizi ;

, essendo in possesso di uno tra la , , il o la ; attraverso il Contact Center dell'INPS , telefonando da rete fissa al numero 803 164 , o da rete mobile il numero 06 164 164 ;

, telefonando da rete fissa al numero , o da rete mobile il numero ; attraverso i Patronati in modo gratuito.

Come possiamo vedere le modalità sono diversificate, per rendere agevole quantomeno il fare domanda.

Partita IVA, anno bianco e bonus ISCRO: fondo perduto e il futuro

L'emergenza epidemiologica ha messo in luce tutte le difficoltà che i titolari di partita IVA devono affrontare.

La stabilità che contraddistingue il lavoro dipendente, il cosiddetto posto fisso, non è contemplata per il lavoratori autonomi e via dicendo.

In caso di difficoltà, come è successo negli ultimi mesi e non solo, il Governo deve sostentare questa particolare categoria di persone, poiché il loro benessere è fondamentale.

Se la campagna vaccinale farà il suo corso, e non ci saranno nuove chiusure, lo Stato non elargirà più contributi a fondo perduto.

Almeno questo è ciò che sembra, con il Governo che potrebbe pensare di stanziare dei fondi solo per alcune tipologie di partita IVA con delle difficoltà che continuano a essere presenti a causa della pandemia.

Staremo a vedere nel futuro prossimo che direzione prenderà il Governo, tenendovi come sempre aggiornati.