La promessa questa volta è stata mantenuta e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, i titolari di partita Iva che hanno richiesto gli aiuti previsti dal decreto Sostegni, riceveranno i soldi nei tempi previsti.

Partita Iva: contributi a fondo perduto, la promessa sui pagamenti

Durante la conferenza stampa per la presentazione del suddetto decreto, il premier Mario Draghi aveva anticipato che i primi bonifici relativi ai contributi a fondo perduto sarebbero partiti subito dopo Pasqua. La data era stata fissata per l'8 aprile, con l'obiettivo di concludere i pagamenti entro il 30 aprile.

Contributo a fondo perduto: MEF, partiti oltre 600mila bonifici

La buona notizia è arrivata nel pomeriggio da un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da cui si è appreso che è partito in data odierna il bonifico delle oltre 600mila domande presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo pari a oltre 1,9 miliardi di euro.

Si tratta dei pagamenti che arriveranno nelle prossime ore sul conto corrente dei titolari di partita Iva che hanno diritto a ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni.

Contributo a fondo perduto: chi avrà i soldi nelle prossime ore

Nella nota del MEF si precisa che il bonifico è in arrivo a quanti hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021, quindi chi lo ha fatto in un momento successivo a tale data, dovrà attendere ancora qualche giorno per ricevere i soldi.

I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda, oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione.

Contributi a fondo perduto: alcuni dati sulle domande

Nella nota del MEF si legge che dal 30 marzo, primo giorno di apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

Oltre il 60% di queste domande è stato già elaborato e precisamente 604.534: è questo il numero preciso di partite Iva per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito di imposta.

Un'opzione quest'ultima che, come era immaginabile, non ha riscontrato grande successo, visto che in pochi hanno scelto questa strada in alternativa al contributo a fondo perduto.

Solo per 10mila domande infatti è stato richiesto l'utilizzo in compensazione dell'importo previsto, quindi poco più dell'1,5% di quelle già mandate in pagamento.

Contributi a fondo perduto: Lombardia prima della lista

Quanto alla ripartizione geografica delle partite Iva che si apprestano a ricevere il bonifico, al primo posto si trova la Lombardia con quasi 100mila domande e oltre 357 milioni di euro di bonus complessivo erogato.

A seguire troviamo il Lazio e la Campania, la prima con meno domande della seconda ma con un importo in arrivo più alto, visto che si parla rispettivamente di oltre 239 e oltre 210 milioni di euro.

Da ricordare che per la presentazione della domanda relativa al contributo a fondo perduto, i titolari di partita Iva avranno tempo fino al 28 maggio prossimo.

Nessuna paura per ora di rimanere a bocca asciutta, visto che i bonifici partiti ammontano a circa 1,9 miliardi di euro, meno del 20% rispetto agli 11 miliardi complessivi stanziati dal decreto Sostegni.