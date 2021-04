Al via l’anno bianco fiscale per i possessori di partita Iva. Per quest’anno ci sarà un esonero sul pagamento dei contributi fino a 3mila euro. La novità era già stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021, ma il Decreto Sostegni emanato a fine marzo ha aumentato il fondo a disposizione dei professionisti e degli autonomi fino a 2,5 miliardi di euro.

La misura è stata introdotta per poter fronteggiare la crisi pandemica e venire incontro a quelle categorie di professionisti e imprenditori che, a causa delle chiusure imposte dai dpcm emanati per contenere il contagio, hanno visto crollare il proprio fatturato.

I beneficiari dell’esonero dovrebbero rappresentare una platea di circa 800mila titolari di partita Iva, comprendenti sia gli iscritti alle casse private che quelli alla gestione separata dell’Inps. Una boccata di ossigeno per professionisti e commercianti stremati da un anno nero.

Avrebbe già dovuto essere attivo dai primi di marzo, ma la crisi di Governo della prima settimana di febbraio ha ritardato la sua effettiva messa in opera. Così, l’Esecutivo Draghi ha ripreso la misura nel dl Sostegni ampliandone la copertura. Sono attesi, infatti, a breve i decreti attuativi dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.

L’esonero dal pagamento dei contributi nel 2021 fa in realtà parte di un pacchetto a sostegno delle partite Iva che prevede anche un’altra misura, il bonus Iscro, già largamente contestato proprio dai diretti interessati.

Titolari partita Iva: in cosa consiste l’esonero contributi 2021

L’anno bianco fiscale consiste nell’esonero dal pagamento dei contributi. I possessori di partita Iva, quindi, vengono così aiutati sia in tema di ristori che in tema di pagamenti. Per avervi accesso, bisognava avere una partita Iva già nel 2019 e in quell’anno bisognava aver dichiarato un reddito complessivo di 50mila euro. Nel corso del 2020, invece, bisogna dimostrare un calo di fatturato di almeno il 33%.

Questo permetterà di accedere all’esonero che copre fino a una spesa di 3mila euro. Dall’esonero restano comunque esclusi i premi dovuti all’Inail.

Titolari partita Iva: chi sono i beneficiari dell’esonero contributi 2021

Al decreto Sostegni, relativamente alla misura di esonero dai contributi delle partite Iva, è stata allegata una relazione tecnica in cui sono stati stimati i dati delle persone che potrebbero usufruire dell’agevolazione. Secondo le previsioni, sono 940mila i professionisti con reddito fino a 50mila euro, considerando solo quelli iscritti alle Casse private. In base a questi numeri, potrebbero essere poco più di 300mila i beneficiari, ipotizzando quindi che circa il 35% della platea totale abbia avuto un calo di fatturato di almeno il 33%, con una copertura quindi di 990 milioni di euro.

Guardando ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, che pure hanno accesso al beneficio, i potenziali beneficiari aumentano di altre 490mila unità incrementando di altri 1.470 milioni di euro i soldi necessari per coprire il finanziamento del contributo.

I requisiti generali di accesso restano sempre gli stessi che erano già stati previsti dal decreto Ristori: avere dichiarato nel 2019 un reddito non superiore a 50mila euro e aver dimostrato, nel 2020, un calo di fatturato pari ad almeno il 33%.

Anche per l’esonero sui contributi delle partite Iva si attende l’ok della Commissione Europea

Anche per l’esonero sul pagamento dei contributi 2021 si attende il parere della Commissione Europea. È già successo con la normativa sulla decontribuzione per le imprese aperte nelle aziende del Sud Italia e anche per il bonus donna per gli sgravi fiscali sull’assunzione di donne in condizione di lavoratrici svantaggiate.

L’Unione Europea è coinvolta perché questi tipi di contributi sono concepiti come aiuti di stati dal Trattato sul Funzionamento dell’UE, che li vieta categoricamente. Questo perché gli interventi dello Stato nelle imprese private potrebbero falsare la concorrenza e apparire come soldi trasferiti direttamente dalle casse dello Stato a quelle delle aziende private. Gli aiuti sono ammessi soltanto per aggiustare i fallimenti di mercato e per garantire il raggiungimento di obiettivi di interesse comune.

Tuttavia, per affrontare e superare la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, la Commissione Europea è stata chiamata ad allentare momentaneamente le maglie delle normative per permettere ai singoli Stati dell’Unione di intervenire con ristori e sostegni.

Bonus ISCRO, l’altra misura del pacchetto per i lavoratori autonomi contenuta nel dl Sostegni

Che cos’è l’ISCRO? Un’altra misura prevista dal Governo e dall’Inps per venire incontro ai lavoratori autonomi con partita Iva. Un ammortizzatore sociale in sperimentazione per tre anni, destinato agli iscritti alla gestione separata dell’Istituto. Molto più semplicemente, si tratta di una cassa integrazione per le partite Iva.

Secondo quanto già anticipato dalla politica e in particolare dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, quella dell’Iscro dovrebbe essere la prima delle successive riforme riguardanti gli ammortizzatori sociali nel mondo del lavoro.

Nel dettaglio: la misura riguarda i titolari di azienda che nel 2020 hanno dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, con un calo di almeno il 50% rispetto al triennio precedente e che siano iscritti alla gestione separata Inps da almeno 4 anni. Si tratta, quindi, di una platea molto ristretta, considerando anche che restano esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o comunque iscritti ad altre gestioni Inps e anche coloro che lavorano in ritenuta d’acconto (che quindi dichiarano un reddito lordo inferiore a 5mila euro all’anno).

Il malcontento generale è stato tanto, in molti hanno addirittura parlato di “contentino” che si è voluto dare. Il dito nella piaga poi è rappresentato dai corsi di formazioni a cui i titolari di partita Iva sono chiamati obbligatoriamente a partecipare se vogliono accedere alla Iscro.

Titolari partita Iva: per loro anche i contributi a fondo perduto. Il primo bilancio

Sono partite il 30 marzo scorso le domande per ottenere i contributi a fondo perduto, la nuova versione dei ristori destinati alle partite Iva. L’8 aprile sono partiti i primi bonifici dopo i primi controlli: in questi giorni arriveranno nelle tasche di tutti gli imprenditori quasi due miliardi di euro su un totale di 11 miliardi messi a disposizione dal dl Sostegni per finanziare la misura. I primi dati parlano di circa un milione di domande giunte nei primi dieci giorni disponibili. A renderlo noto è stata l’Agenzia delle Entrate che, in base ai numeri, ha stimato un contributo medio di circa 3.160 euro per ciascun richiedente.

Tra le opzioni, si poteva scegliere se ricevere il contributo attraverso bonifico su conto corrente oppure come compensazione a credito di imposta. La prima modalità è stata quella più gettonata. Infatti, su circa un milione di domande al momento giunte all’Agenzia, soltanto in 10mila hanno optato per la seconda opzione.

Anche per i contributi a fondo perduto gli anni presi in considerazione sono il 2019 e il 2020: infatti, vi accedono tutti coloro che nell’anno nero della pandemia hanno registrato un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’anno precedente. Le cifre “concesse” vanno da un minimo di mille euro a un massimo di 150mila euro, calcolate in base al fatturato che comunque non deve superare i 10 milioni di euro. Comunque, accedono ai fondi, seppur minimi, anche coloro che hanno attivato successivamente la partita Iva, purché sia stata aperta prima del 23 marzo 2021.

Le domande possono essere inviate fino al 28 maggio, anche più di una volta se ci si rende conto di aver commesso errori la prima volta. Alla scadenza, verrà presa in considerazione l’ultima richiesta arrivata in ordine cronologico e scartate automaticamente tutte le altre.

Titolari partita Iva: in cantiere il decreto Sostegni bis per ulteriori aiuti

Da poco licenziato il dl Sostegni, l’Esecutivo Draghi è già a lavoro per un Sostegni bis con un ulteriore scostamento di bilancio di almeno 30 miliardi di euro. Di questi, in gran parte saranno ancora una volta destinati alle partite Iva proprio perché le misure del primo decreto del Governo Draghi sono state definite insufficienti. Inoltre, coprono le chiusure relative all’anno 2020, quando invece nel 2021 ancora una volta le numerose zone rosse hanno costretto numerosi commercianti a tenere abbassata la saracinesca dei loro esercizi. A questo proposito, i commercialisti starebbero pensando di proporre una nuova metodologia di calcolo dei ristori in modo da garantire che gli aiuti vengano distribuiti in maniera più equa.

Seppur il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili abbia espresso apprezzamento nei confronti dell’Esecutivo Draghi per come sono stati gestiti i fondi (per esempio è stata allargata la platea degli aventi diritto grazie all’abolizione dei codici Ateco), dall’altro lato c’è stato l’invito a fare di più con delle proposte concrete.

Queste ultime, in particolare, prevedono per il dl Sostegni bis una specie di conguaglio del contributo a fondo perduto spettante. In sostanza, la cifra dell’importo verrebbe calcolata in base al calo mensile del fatturato medio prendendo in considerazione il periodo tra marzo e dicembre 2020 e gli stessi mesi del 2019.

In ogni caso, quella definita dall’ente di rappresentanza dei commercialisti è per ora soltanto una proposta. Infatti, arriverà nelle prossime settimane, secondo il ministro dell’Economia Daniele Franco, il completamente del Def da parte del Governo e soltanto allora verrà chiesta al Parlamento l’autorizzazione a un altro scostamento di bilancio per finanziare il nuovo decreto economico. Nel frattempo, proprio il Parlamento sta procedendo con la conversione in legge del decreto Sostegni, ieri infatti è stato l’ultimo giorno in cui è stato possibile presentare emendamenti.