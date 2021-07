Il decreto ministeriale che dà attuazione all’esonero contributivo per i titolari di Partita Iva è stato firmato il 7 maggio scorso. È attivo, quindi, il bonus 3.000 euro, ovvero l’agevolazione sui contributi per tutti i lavoratori autonomi in possesso di determinati requisiti. Per l’anno bianco fiscale, inoltre, il decreto Sostegni bis fa muovere qualcosa soprattutto per quanto riguarda i controlli.

Nonostante i ritardi, nel decreto Sostegni sono confluiti fondi fino a 2,5 miliardi di euro utili per coprire l’esonero parziale dei contributi per tutto il 2021, nella misura massima di 3 mila euro per ciascun soggetto. Come specifica il testo del decreto:

la dotazione finanziaria è destinata a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con l’esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Se ciò non bastasse, dal 1° luglio è possibile richiedere anche il bonus 800 euro grazie alla cassa integrazione ISCRO. La novità è stata introdotta per un periodo limitato e a parità di alcune condizioni.

Quali sono, quindi, le novità del decreto Sostegni bis in merito all’anno bianco fiscale e da quando i titolari di Partita Iva ne potranno beneficiare? Cos’è e come funziona ISCRO, la cassa integrazione che permette di ottenere un bonus fino a 800 euro? Scopriamo le ultime novità sulle agevolazioni fiscali per Partite Iva, sul bonus 800 euro euro e sull’esonero contributivo parziale.

Anno bianco fiscale per Partite Iva: cos’è e novità

A istituire l’anno bianco fiscale era stata – a suo tempo – la Manovra del 2021, che aveva previsto la possibilità di esonerare dal versamento dei contributi tutti i titolari di Partita Iva che avevano e che hanno subito il peso della crisi pandemica nel corso degli ultimi mesi. Il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è fissato a 3.000 euro per un ammontare complessivo di 2,5 miliardi di euro di risorse a disposizione nel decreto Sostegni.

In particolare, è l’articolo 47-bis del Dl Sostegni bis a introdurre alcune novità:

la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021.

A introdurre questa nuova data è stata la Ragioneria generale di Stato, dopo aver riscontrato come la data originale, fissata al 1° marzo 2022, fosse in realtà un orizzonte temporale troppo ampio e inefficace.

Nonostante questo, il primo comma di tale articolo prevede anche il recupero degli importi non spettanti che sono stati beneficiari senza il possesso dei requisiti.

Anno bianco fiscale: a chi spetta?

Possono richiedere l’anno bianco fiscale, nel dettaglio, i titolari di Partita Iva e i liberi professionisti (come anticipato), ma anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

Nel dettaglio, l’anno bianco fiscale si rivolge a:

liberi professionisti o titolari di Partita Iva;

artigiani e commercianti;

coltivatori diretti;

coloni e mezzadri;

medici, infermieri e altri operatori o professionisti collocati in quiescenza.

Per quanto riguarda, invece, i casi di incompatibilità, il bonus Partita Iva non spetta nel caso in cui il soggetto:

sia titolari di un contratto di lavoro di tipo subordinato ;

; sia già titolare di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Anno bianco fiscale per Partite Iva: come funziona e requisiti di accesso

L’anno bianco fiscale è un’agevolazione importante per i titolari di Partita Iva e per i liberi professionisti. Introdotto dalla Legge di Bilancio del 2021, permette a questi ultimi soggetti di godere dell’esonero contributivo per tutto il 2021, a causa della particolare situazione di emergenza portata dal Covid-19.

Per poter richiedere l’esonero contributivo, ovvero l’anno bianco fiscale, però, i titolari di Partita Iva e i liberi professionisti devono rispettare alcuni particolari requisiti:

aver registrato un calo di fatturato pari ad almeno il 33% nel 2020 rispetto all’anno 2019;

pari ad almeno il nel 2020 rispetto all’anno 2019; aver conseguito ricavi o compensi, relativi all’anno di imposta 2019 , non superiori a 50 mila euro (criterio non necessario per coloro che hanno avviato la loro attività nel 2019 o nel 2020);

o compensi, relativi all’anno di imposta , non superiori a (criterio non necessario per coloro che hanno avviato la loro attività nel 2019 o nel 2020); essere in regola con il pagamento di tutti i precedenti contributi (ciascuna cassa avvierà opportuni controlli).

Partita Iva, anno bianco fiscale in ritardo: cosa è successo?

Trattandosi di una norma inserita all’interno della Manovra 2021, l’anno bianco fiscale ha dovuto attendere l’emanazione del provvedimento ministeriale: spetta, quindi, al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia dare piena attuazione al bonus Partite Iva nel più breve tempo possibile.

Il decreto era atteso mesi fa, ma i ritardi si sono susseguiti lasciando nell’ombra migliaia di lavoratori. Finalmente, però, il decreto Sostegni bis inizia a sbloccare il bonus e a mettere al centro della discussione l’argomento.

Esonero parziale dei contributi: quando fare domanda

Sono state fissate delle particolari scadenze per poter richiedere l’esonero parziale dei contributi riservati ai liberi professionisti, agli autonomi, alle Partite Iva, agli artigiani e commercianti (per quanto riguarda i contributi fissi) e a tutti i soggetti di cui sopra.

Per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata dell’INPS sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per coprire l’esonero dei contributi che può arrivare al massimo a 3 mila euro. Il termine ultimo per la presentazione e l’invio delle domande all’INPS è fissato al 31 luglio 2021. Ricordiamo che per poter beneficiare di un esonero fino a un massimo di 3 mila euro occorre attestare la propria regolarità contributiva.

Nel caso in cui un soggetto abbia già cominciato a versare una quota di contributi, è possibile richiedere il rimborso entro il 30 novembre 2021.

Per i professionisti con cassa di previdenza privata (ovvero coloro che sono iscritti a un Albo professionale), invece, è stato stanziato un ulteriore miliardo di euro. Questi soggetti, però, potranno beneficiare di più tempo per richiedere l’esonero contributivo: la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 ottobre 2021.

ISCRO, cos’è il bonus 800 euro per Partite Iva

Accanto all’esonero contributivo previsto dall’anno bianco fiscale, il Governo ha deciso di introdurre anche altre misure di sostegno per i lavoratori autonomi e per le Partite Iva.

A tal fine è nata una sorta di cassa integrazione, chiamata ISCRO, che godrà di un periodo sperimentale di tre anni. In questo orizzonte temporale si potrà effettuare una sola richiesta, che darà diritto a sei mensilità di bonus variabile da un minimo di 250 euro e fino a un massimo di 800 euro per i beneficiari che soddisferanno i requisiti.

Le domande per la cassa integrazione ISCRO sono attive dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre di ognuno dei tre anni, ma vediamo prima a chi spetta, quali sono i requisiti per richiederla e come si può ottenere.

Cassa integrazione ISCRO Partite Iva: i requisiti

Chiamata ISCRO, acronimo di Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa, questa cassa integrazione si rivolge ai professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS e alle Partite Iva. A fissare i requisiti di accesso al bonus 800 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 è stato il provvedimento numero 94 dell’INPS del 30 giugno 2021.

Per poter ottenere il credito spettante, è necessario soddisfare nello stesso tempo le seguenti condizioni:

possedere una Partita Iva attiva da almeno quattro ann i;

i; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori (a tal fine torna utile scaricare il Durc online);

nell’anno antecedente alla presentazione della richiesta, non bisogna aver dichiarato al Fisco un reddito complessivo superiore a 8.145 euro ;

; nell’anno antecedente alla presentazione della richiesta del bonus, aver prodotto un reddito derivante da lavoro autonomo inferiore alla metà della media dei redditi dei tre anni precedenti.

È altresì necessario non essere percettori del Reddito di cittadinanza o di alcun trattamento previdenziale.

ISCRO Partite Iva: quanto spetta e durata

Come abbiamo detto, la cassa integrazione ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per un periodo di tre anni, ma i beneficiari possono ottenere il bonus per un periodo massimo di sei mesi.

Per quanto riguarda gli importi per il 2021, questi ultimi variano da 250 euro a 800 euro: essendo calcolati sulla variazione dei prezzi al consumo, potrebbero variare nel corso dei prossimi anni. A chiarire ogni dubbio è l’INPS, con il provvedimento numero 94 del 30 giugno 2021:

L’indennità ISCRO (…) è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate.

Per fare un esempio: consideriamo un soggetto che detiene un reddito complessivo pari a 6 mila euro. Per prima cosa occorre dividere a metà tale cifra, ottenendo quindi 3 mila euro. A questo punto occorre calcolare il 25 per cento del risultato ottenuto: l’importo della cassa integrazione ISCRO nel nostro esempio è pari a 750 euro (3.000 x 25%).

ISCRO, come richiederla all’INPS: le istruzioni

A partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre di ogni anno, i soggetti che pensano di soddisfare tutti i requisiti richiesti per il beneficio della cassa integrazione ISCRO possono inoltrare all’INPS la propria domanda.

I canali a disposizione sono diversi:

online, direttamente sul portale dell’INPS, seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto e presentando tutta la documentazione necessaria per attestare la propria posizione;

contattando il Contact Center Integrato dell’istituto ai numeri 803164 gratuito da telefono fisso oppure 06164164 a pagamento da rete mobile.

rivolgendosi agli enti di Patronato.

Nel momento di presentazione della domanda è opportuno munirsi anche di un’autocertificazione che attesti i redditi prodotti negli ultimi tre anni, ai fini del calcolo dell’importo ISCRO spettante.

Ricordiamo che tutti i dati e le informazioni fornite all’INPS in sede di presentazione della domanda per la cassa integrazione per autonomi saranno sottoposti a rigidi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’INPS, nel dettaglio, chiamerà in causa l’AgE per verificare la sussistenza dei requisiti, oltre ad acconsentire o negare l’erogazione del bonus.