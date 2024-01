Passaggio al mercato libero, oltre la beffa si rischia anche il danno: ecco perché

Dopo l'arrivo delle buone notizie sul calo dei costi della bolletta elettrica pari al 10,8%, mentre i costi del gas sono scesi del 6,7%. La notizia - comunicata da Arera - riguarda circa 9 milioni di famiglie che hanno deciso di rimanere nel mercato tutelato per paura che, il passaggio al mercato libero potrebbe essere una beffa. Da notare però, che il mercato tutelato terminerà nel 2024 per i soggetti non vulnerabili.

Passaggio al mercato libero: attenzione alla beffa

Nel 2024, la diminuzione dei prezzi dell'energia da sola non sarà sufficiente per ridurre le future bollette di luce e gas. Quindi - attenzione al passaggio al mercato libero che potrebbe essere una beffa - la riduzione avrà un impatto limitato sulla bolletta finale a causa di diversi elementi incerti, come la volatilità dei prezzi, i costi di trasporto, gli oneri di sistema e la fine degli sconti sulle tasse.

Quando sarà obbligatorio passare al mercato libero del gas e luce

Chiarito perché il passaggio al mercato libero che potrebbe essere una beffa, scopriamo quando cesserà il mercato tutelato. Abbiamo spiegato che, quest'anno molte cose cambieranno visto che termineranno le protezioni sul mercato del gas e dell'elettricità.

Così, entro il 10 gennaio e il 1° luglio 2024, le famiglie che avevano scelto questa opzione dovranno passare al mercato libero. Detto in altre parole, dopo quasi due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, la crisi energetica è in gran parte rientrata. Ma il calo dei costi - derivante dalle materie prime - non è sufficiente a ristabilire completamente la situazione.

Quanto spenderanno le famiglie nel 2024

Secondo la proiezione emersa da questa indagine - sul passaggio al mercato libero - quest'anno una famiglia tipo spenderà un minimo di 1.750 euro per le forniture di luce e gas. Lo studio stima - sulla base di potenziali offerte e consumi stabili - un aumento di 650 euro rispetto al 2020, molto distante dai costi delle bollette pre-covid. In calo, ma sicuramente più alti rispetto al 2020.

Lo studio in questione evidenzia comunque un raffreddamento delle bollette rispetto al 2022. L'anno in cui - a seguito della crisi dei prezzi energetici - si raggiunse un picco della spesa fino a 6.500 euro annui. Tuttavia, nel 2022, una parte di famiglie aveva risparmiato grazie al blocco delle tariffe a 24 mesi proposto prima che scoppiasse la crisi. Secondo il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, "luce, gas, acqua, telefonia pesano un terzo del bilancio familiare. Con la fine delle tutele i cittadini sono costretti a cavarsela da soli nella scelta del miglior offerente".

Tornerà l'Iva al 22% nelle bollette del gas

Il rischio beffa con il passaggio al mercato libero è concreto. A dicembre 2023, l'autorità di regolazione ha rammentato che per il gas fossero confermati la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali solo per l'ultimo mese dell'anno.

In arrivo c'è un nuovo aumento: da gennaio 2024, infatti, l'Iva torna al 22%. Il rincaro porterà a una riduzione del risparmio prodotto dalla riduzione di prezzo dell'energia. Pertanto, se il governo non rinnoverà lo sconto dell'Iva scaduto il 31 dicembre 2023, si avrà una mini stangata per le famiglie. Dunque, il consiglio è di informarsi se conviene scegliere mercato tutelato o mercato libero.

Cosa cambierà nella bolletta della luce

Secondo uno studio dell'Unione nazionale consumatori, nonostante una riduzione del 10,8% della spesa per la famiglia tipo in tutela sulla luce, la spesa totale nel 2024 rimane comunque elevata, raggiungendo i 681 euro all'anno. Considerando anche i 1.467 euro di spesa per il gas, le famiglie dovranno affrontare una spesa complessiva di oltre duemila euro.

Nonostante la riduzione dei prezzi della luce del 10,8% rispetto all'attuale e del 52,5% rispetto a gennaio 2023, rispetto al periodo precedente alla crisi (gennaio 2021) si osserva comunque un aumento del 25,8%. Inoltre, rispetto alla spesa totale del 2020 di 485 euro, si registrerà un aumento di ben 196 euro (+40,5%). Secondo Assoutenti, i prezzi della luce rimangono notevolmente più alti rispetto al periodo pre crisi, con il rischio di ulteriori aumenti delle tariffe nel corso del 2024 a causa della volatilità dei mercati internazionali.

In sostanza, nonostante le riduzioni dei prezzi sulla luce, le famiglie continuano ad affrontare una spesa elevata e in costante aumento, con la prospettiva di ulteriori aumenti nel futuro. Per questo sarebbe opportuno conoscere 5 cose da fare se sei già passato al mercato libero.