Come risparmiare sul passaggio di proprietà dell'auto? Il trucco che pochi conoscono

Come risparmiare sul passaggio di proprietà dell'auto? C'è un metodo che non tutti conoscono: scopriamolo insieme.

Nel momento in cui si decide di acquistare un nuovo veicolo, una delle spese che spaventa di più è quella legata al passaggio di proprietà dell’auto. Nel caso in cui si acquisti un’auto usata, infatti, sarà necessario avviare una procedura alla fine della quale si diventerà legalmente i possessori del veicolo.

Quindi, per chi decide di acquistare un mezzo usato al fine di risparmiare, questi costi sono assolutamente da considerare.

In effetti, tale passaggio avviene anche quando si acquista un’auto presso un rivenditore. Tuttavia, la situazione si fa più complessa nel caso di trattative private.

Se, infatti, l’acquisto avviene presso una concessionaria, generalmente è questa ad occuparsi del passaggio di proprietà. Al contrario, nel caso di acquisto da privato, saranno i due interessati a doversene occupare.

In molti si chiedono se esiste un modo per pagare meno questa spesa imprevista, che supera le centinaia di euro. Ebbene, esiste un modo per tagliare i costi. In questa guida scopriremo tutto sul passaggio di proprietà: come risparmiare soldi, quando costa con esattezza, quali sono i documenti necessari.

Quanto costa un passaggio di proprietà dell’auto

Prima di scoprire come risparmiare sul passaggio di proprietà e pagare meno, è necessario calcolare nel dettaglio i costi del passaggio stesso.

La procedura prevede infatti tutta una serie di voci che vanno sommate tra loro per determinare il costo totale. Per passaggi di proprietà effettuati in autonomia da privati, le spese da considerare sono le seguenti:

• 32 euro per l’imposta di bollo

• 16 euro per il rilascio del Documento Unico

• 26,20 euro per aggiornare la carta di circolazione

• 27 euro per gli emolumenti PRA

• 58 euro per i versamenti alla Motorizzazione Civile.

A queste voci si aggiungono poi altre due somme da considerare: la Tassa Provinciale di Trascrizione IPT e i costi eventualmente richiesti dall’agenzia di pratiche auto che sia da supporto alla pratica.

Si tratta di due costi che possono variare. L’IPT, infatti, dipende sia dalla potenza del nuovo mezzo scelto, sia dalla Regione di residenza dell’acquirente. In generale, si parte da 150,81 euro per auto con potenza entro i 53 kW, ma se si supera tale potenza la tassa sale.

Per quanto concerne l’agenzia di pratiche auto, si tratta di una soluzione spesso valutata da chi deve effettuare un passaggio di proprietà. Infatti, i professionisti dell’agenzia si occupano interamente della procedura, in modo che l’acquirente e il venditore non debbano preoccuparsi del passaggio.

L’unico onere per i privati che acquistano o vendono l’auto, in questo caso, è pagare i costi appena analizzati, ai quali si aggiunge anche l’onorario del professionista.

Il prezzo di questo servizio è variabile a seconda del professionista scelto ma, in generale, le agenzie di pratiche auto richiedono, in media, dai 50 a 90 euro (in alcuni casi anche 100 euro) per la procedura di passaggio di proprietà.

Passaggi di proprietà: come risparmiare

Alla luce di quanto detto fino ad ora, cerchiamo adesso di capire come risparmiare sul passaggio di proprietà dell’auto nel dettaglio.

Tutti i costi che abbiamo analizzato al paragrafo precedente sono obbligatori, eccetto uno: il compenso da saldare all’agenzia di pratiche auto.

È infatti possibile decidere di svolgere l’intera procedura di passaggio di proprietà in autonomia, senza ricorrere ad un professionista.

Per risparmiare sul passaggio di proprietà, nel caso in cui si scelga il “fai-da-te”, basta recarsi presso il più vicino sportello ACI, presentando la documentazione necessaria.

È ovvio che, col metodo fai-da-te, il disbrigo della pratica potrebbe avvenire in tempi più lunghi rispetto a quelli previsti con l’ausilio di un professionista.

Tuttavia, si risparmierà il costo richiesto dall’agenzia per la pratica.

Documenti richiesti

Chi deciderà di optare per la procedura fai-da-te per risparmiare sul passaggio di proprietà dovrà procurarsi i seguenti documenti: