Il tanto atteso e contestato passaporto vaccinale, che dovrebbe consentire alle persone vaccinate contro il Covid-19 di viaggiare liberamente, senza restrizioni, è ormai alle porte. Questo è quanto ha dichiarato il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton sul covid pass, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente in tutta Europa. Sul tema c’è ancora tanta confusione, vediamo di fare chiarezza.

Il passaporto vaccinale dovrebbe fare il suo ingresso nei paesi membri dell'Unione Europea con la denominazione di "certificato verde" prima di questa estate. Questo è quanto ha dichiarato il Commissario Europeo al Mercato Interno Thierry Breton tv all news francese "BFM" sul covid pass, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente in tutta Europa.

Passaporto vaccinale: facciamo il punto

Il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della tv all news francese ‘Bfm’

parla del tanto atteso passaporto vaccinale, che permetterà ai cittadini Ue guariti, immunizzati o negativi al tampone di viaggiare liberamente in Europa e nei Paesi Schengen senza dovere affrontare ulteriori test Covid e periodi di isolamento.

Entrerà in vigore nello stesso momento dappertutto in Europa.

Le informazioni che saranno contenute nel passaporto sanitario, spiega il Commissario e capo della task force sui vaccini, saranno “la vaccinazione, se si hanno degli anticorpi visto che 7-8% della popolazione europea è stata contagiata dal Covid e per chi non avrà il vaccino sarà indicato l’esito del tampone molecolare“.

Il commissario ha spiegato che il sistema operativo del pass (che funzionerà tramite app) sarà pronto il 1 giugno, poi gli Stati membri potranno iniziare a editarlo e implementarlo per raggiungere a luglio la piena operatività.

Si sta lavorando ad un regolamento comune, in modo da garantire l'armonizzazione tra i diversi paesi.

Un primo test funzionale deve essere effettuato all'inizio di giugno, per l'attuazione a metà giugno, al più tardi alla fine di giugno.

Quel che è certo è che il "segnale di partenza" del sistema sarà dato contemporaneamente in tutta l'Unione Europea.

“Dobbiamo agire rapidamente, in tempo per l’apertura delle frontiere e per l’estate” così da “rilanciare la stagione turistica”, ha sottolineato Breton, precisando che per l’introduzione del pass sono stati sbloccati nel complesso 50 milioni di euro.

Breton ha voluto sottolineare che se un tale dispositivo poteva ora essere messo in atto, è stato grazie a una massiccia accelerazione della vaccinazione. Siamo passati da 100 milioni di dosi inoculate nel primo trimestre a quasi 400 milioni nel secondo trimestre.

È quindi "grazie a questa accelerazione della vaccinazione che sarà possibile attuare il passaporto vaccinale.

Cos’e’ il passaporto vaccinale digitale?

Il pass covid è la prova digitale che un viaggiatore ha ricevuto la vaccinazione completa contro COVID-19, oppure ha ricevuto un risultato negativo del test o si è ripresa dal virus. Sarà in formato digitale o cartaceo e sarà provvisto di un codice QR con una firma digitale per proteggere da falsificazione ed è completamente gratuito, ha affermato la commissione.

In teoria, le persone avranno accesso illimitato a voli, ristoranti, bar, e i protocolli di quarantena, come il blocco per un massimo di 14 giorni in un hotel, possono essere evitati.

Come sarà il passaporto vaccinale dell'UE?

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha illustrato le proposte per il "pass verde digitale" dell'UE.

Ufficialmente chiamato "Certificato verde digitale", il pass sarà gratuito, bilingue nella lingua dello stato membro emittente e inglese, sicuro, non discriminatorio e disponibile in formato digitale o cartaceo, entrambi avranno codici QR.

Al fine di facilitare la "circolazione sicura e libera", il Certificato Verde Digitale comprenderà effettivamente tre diversi certificati:

certificati di vaccinazione , che indicano la marca del vaccino utilizzato, i dati e il luogo di inoculo e il numero di dosi somministrate;

, che indicano la marca del vaccino utilizzato, i dati e il luogo di inoculo e il numero di dosi somministrate; certificati di test negativi (test NAAT / RT-PCR o test rapido dell'antigene). Per il momento saranno esclusi gli autotest;

(test NAAT / RT-PCR o test rapido dell'antigene). Per il momento saranno esclusi gli autotest; certificati medici per le persone che sono guarite da COVID-19 negli ultimi 180 giorni.

Ogni ente emittente, un ospedale, un centro di test o un'autorità sanitaria, avrà la propria firma digitale, che sarà archiviata in un database protetto in ogni paese.

Per garantire un approccio fluido da parte di tutti gli Stati membri, l'UE sta attualmente lavorando ad un software di verifica di tutte le firme sui certificati.

Oltre ai membri dell'UE, il programma è stato aperto a partner non UE come l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

Il certificato sarà accettato in tutti gli stati membri dell'UE e "contribuirà a garantire che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato". Conterrà il nome di una persona, la data di nascita, la data di rilascio, le informazioni rilevanti su un vaccino, il risultato del test o il recupero e un identificatore univoco.

Le informazioni non saranno conservate dai paesi visitati, solo la validità e l'autenticità del certificato viene sottoposta a controllo, verificando chi lo ha emesso e firmato.

Tutti i dati sanitari verranno archiviati dal paese che ha emesso il certificato.

Durante il viaggio, i cittadini dell'UE o coloro che vi soggiornano e risiedono legalmente, che sono in possesso di un certificato verde saranno esentati dalle restrizioni di viaggio. Gli Stati membri che continuano a richiedere ai titolari di certificati di mettere in quarantena o ricevere test COVID-19 negativi "devono informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare questa decisione".

"Il certificato è un'opportunità per gli Stati membri di adeguare le restrizioni esistenti per motivi di salute pubblica. Ci aspetteremmo che prendessero in considerazione questa prova dello stato di COVID-19 delle persone per facilitare i viaggi", ha detto la Commissione.

Inoltre la Commissione sta collaborando con l'Organizzazione mondiale della sanità ( OMS) per garantire che i certificati digitali possano essere riconosciuti anche in altre parti del mondo.

Gli Stati membri dovranno accettare il certificato di vaccinazione come esenzione dalle restrizioni alla libera circolazione.

Il sistema è una misura temporanea e verrà sospeso una volta che l'OMS dichiarerà la fine della pandemia.

Il passaporto vaccinale al centro del dibattito

La proposta dell'Ue non arriva senza polemiche. Sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che i viaggiatori non vaccinati potrebbero subire discriminazioni. Ciò viene visto come particolarmente ingiusto nei confronti dei molti paesi in cui è difficile accedere ai vaccini, con alcuni paesi in via di sviluppo che prevedono di ricevere dosi nel 2024.

Questa è l'opinione dell'Organizzazione mondiale della sanità , insieme a paesi come Francia e Belgio che hanno affermato che sarebbe prematuro e discriminatorio introdurre tali certificati poiché la grande maggioranza dei cittadini dell'UE non ha finora avuto accesso ai vaccini.

Paesi come Spagna, Grecia e Portogallo, che dipendono fortemente dal turismo, soprattutto in estate, sono stati più ricettivi all'uso dei passaporti per i vaccini.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che i certificati "aiuteranno a promuovere il turismo e le economie che dipendono fortemente da esso”.

Il passaporto vaccinale è obbligatorio?

La Commissione Europea precisa che:

Essere vaccinati non sarà una precondizione per viaggiare. Tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE e questo vale indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno. Il Certificato Verde Digitale renderà più facile l'esercizio di tale diritto, anche attraverso certificati di test e recupero.

Quindi, per chi non è ancora stato vaccinato o non ha contratto il virus lo spostamento non è vietato. In altre parole, circoleranno per l'Europa anche cittadini senza pass, i quali dovranno adattarsi, più o meno come successo fin qui, ad eventuali condizioni poste dallo stato membro, ad esempio quarantena o tampone all'ingresso.

Lo stesso Breton ha detto che il passaporto sanitario non è obbligatorio, ma è finalizzato a facilitare i viaggi all'interno dell'Unione europea e accelerare una riapertura generale. Pertanto, può essere richiesto prima di salire a bordo di un volo o di attraversare un confine. Solo in assenza di un certificato, sarà richiesto un test Covid negativo per assicurarsi di non essere un portatore del virus.

I funzionari dell'UE sperano anche che i certificati vaccinali convincano gli Stati membri che hanno introdotto restrizioni di viaggio volte a rallentare il ritmo delle nuove infezioni a revocare le loro misure. Il braccio esecutivo dell'UE ha già avvertito sei paesi che le loro misure di limitazione dei viaggi, che in Belgio arrivano fino al divieto di viaggi non essenziali, potrebbero minare il principio fondamentale dell'UE della libertà di viaggio e danneggiare il mercato unico.

Passaporto vaccinale tutto italiano

In Italia si comincia a parlare di ritorno alla normalità, con le prime riaperture e l’arrivo di un Pass verde per spostamenti tra Regioni di colore diverso. Il premier Draghi ha avanzato la proposta durante la cabina di regia, e avrebbe avuto l’ok dei ministri presenti.

Vediamo come dovrebbe funzionare.

Per passare tra le Regioni che si trovano in fasce diverse, in assenza di motivi di salute, lavoro o necessità bisognerà avere un certificato che dimostri:

di essere stati sottoposti al vaccino ;

; di avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;

effettuato nelle 48 ore precedenti; di aver avuto il Covid ed essere guariti.

Questo documento permetterà di spostarsi anche nelle zone più a rischio con maggior sicurezza, ferme restando ovviamente le altre misure come l’obbligo di mascherina e il distanziamento sociale.

Chi è in possesso del pass avrebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l’accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi.

Per il momento sarà cartaceo, più avanti diventerà digitale.

