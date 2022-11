Non solo Telepass: per chi vuole risparmiare soldi sul pedaggio in autostrada ci sono tantissime opzioni di cui si può fruire. Ecco quali sono i servizi più convenienti.

Per coloro che viaggiano spesso in autostrada, il pagamento del pedaggio rappresenta sicuramente una delle spese più odiate. Si tratta, infatti, di un importo da aggiungere al carburante consumato il quale, come sappiamo bene, ha raggiunto cifre ormai esorbitanti.

Chiaro, dunque, che molti pendolari, così come anche tantissimi italiani che, per i motivi più disparati, utilizzano le autostrade frequentemente, siano alla costante ricerca di metodi per risparmiare sul pedaggio.

Molti italiani si rivolgono ai servizi di telepedaggio, ossia quelli che, mediante l’uso di appositi dispositivi, consentono di saltare le file ai caselli e di pagare quanto dovuto con addebito automatico.

I servizi di telepedaggio offerti da Telepass, che consentono di risparmiare soldi e tempo, sono i più conosciuti.

Telepass, al momento, ha previsto un’offerta dedicata a chi acquisterà il dispositivo Telepass Slim. Oltre ad azzerare i costi di spedizione del dispositivo, chi lo acquisterà entro il 30 novembre 2022 godrà del canone zero per un anno. Passati dodici mesi, il canone mensile sarà pari a 3 euro.

Ma quella di Telepass non è l’unica offerta attualmente a nostra disposizione.

In questa guida ci occuperemo di analizzare le varie offerte dei diversi operatori che, oltre Telepass, consentono di risparmio a chi viaggia in autostrada.

Come risparmiare soldi sul pedaggio autostrada con UnipolMove

Il primo servizio a nostra disposizione che consente di risparmiare soldi sul pedaggio in autostrada è UnipolMove. Si tratta del servizio legato al pedaggio offerto dalla compagnia UnipolSai: per riconoscere le porte coperte dal servizio della compagnia, è sufficiente cercare il logo dell’Unione Europea. Se, sulla porta del pedaggio, è presente tale logo, questo significa che il casello è coperto dal servizio UnipolMove.

Il canone previsto dall’offerta UnipolSai è molto conveniente: si parte infatti da un’offerta base di un euro al mese.

Ma c’è di più: fino all’8 gennaio 2023 si avrà la possibilità di fruire di un’offerta davvero da non perdere. Si potrà infatti avere UnipolMove con canone azzerato per dodici mesi in totale.

In altre parole, attivando l’offerta prima del prossimo 8 gennaio 2023, la promozione permette di accedere al servizio gratuitamente per il primo anno.

Per coloro che hanno intenzione di aggiungere una seconda auto al medesimo contratto, invece, basterà aggiungere un costo di 50 centesimi mensili.

Alla scadenza del periodo promozionale, il cliente pagherà regolarmente un euro al mese per la prima auto, cui verranno aggiunti 0,50 centesimi di euro per l’eventuale seconda auto.

Attenzione, però: il canone azzerato è garantito solamente sull’acquisto di un dispositivo UnipolMove per il saldo del telepedaggio. Un dispositivo che consentirà di risparmiarci code ai caselli autostradali.

UnipolMove per risparmiare sul pedaggio in autostrada: servizi aggiuntivi

L’offerta UnipolMove è anche impreziosita da alcune promozioni che permettono di risparmiare soldi su diversi servizi che vanno oltre il semplice pedaggio in autostrada.

I clienti UnipolMove, ad esempio, possono fruire su sconti sull’acquisto di servizi Si Salute. Si tratta di un servizio riservato a clienti Unipol e legato ad una carta elettronica, che da accesso a più di 2.700 strutture sanitarie convenzionate italiane. L’accesso alle prestazioni sanitarie con Si Salute permette un risparmio sulle prestazioni mediche che può arrivare al 30% del prezzo previsto.

Chi ha attiva un’offerta UnipolMove, inoltre, può accedere a degli sconti personalizzati sul servizio di noleggio auto UnipolRental, oltre che a sconti fino al 35% sugli hotel del gruppo UNA.

Infine, per chi ha intenzione di passare ad un mezzo green e sostenibile, c’è anche la possibilità di fruire dell’8% di sconto sul sito Cambiobike, da applicare al prezzo di vendita di una bici elettrica a scelta.

Il servizio di pedaggio autostrada MooneyGo

UnipolMove non è comunque l’unico servizio che, insieme a Telepass, ci consente di risparmiare soldi e tempo quando si tratta di pedaggio autostradale.

Gli interessati potranno considerare anche la nuova offerta appositamente creata da banca Mooney, denominata MooneyGo.

Mooney, che si è generata dalla fusione di Banca 5 e SisalPay, ha infatti deciso di lanciare un proprio servizio per il pagamento del pedaggio in autostrada.

Al momento, il servizio di telepedaggio di banca Mooney non è ancora fruibile, ma si prevede il suo lancio entro fine anno.

Abbiamo comunque qualche indiscrezione in merito al suo funzionamento. Innanzitutto, permetterà di evitare le code in autostrada, al pari di Telepass e UnipolMove.

Sappiamo, inoltre, che i dispositivi ad esso legati verranno distribuiti in tutto il territorio nazionale, potendo contare su una rete di 45.000 esercizi commerciali, tabacchi inclusi, in cui sarà possibile acquistarli.

Non abbiamo, purtroppo, notizie precise sui costi previsti, né sulle offerte dedicate ai clienti MooneyGo per risparmiare soldi grazie al servizio di telepedaggio.

Attendiamo dunque notizie in merito alle tariffe ed alla data ufficiale di attivazione del nuovo servizio sul territorio italiano.

