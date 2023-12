Pellet chiaro e pellet scuro: ecco perché e quali sono le differenze tra i 2

Il prezzo del Pellet è tornato a livelli del 2021: lo dicono i dati relativi al 2023 e diffusi da AIEL, che ha registrato un -40%.

Una riduzione dovuta a tanti fattori concatenati tra cui la riduzione dell’Iva passata dal 22% al 10%. Attualmente per acquistare un sacchetto di pellet da 15 kg si spendono in media 6,19 euro rispetto ai 15 euro dello scorso anno.

Sembra dunque rientrata l’allerta prezzi, ma prestate attenzione sempre all’acquisto perché molte offerte sono solo truffe.

Infatti in circolazione esistono sacchetti con all’interno pellet chiaro o del pellet scura, ma qual è la differenza tra i due? Scopriamolo insieme.

Pellet chiaro e pellet scuro, ecco quali sono le differenze tra i 2

Lo abbiamo appena detto, il pellet è tornato conveniente dopo un 2022 con prezzi alle stelle. Al momento si registrano prezzi quasi simili a quelli del 2021 quando per acquistare un sacchetto da 15 kg si spendevano intorno ai 5 euro.

In commercio ne esistono di diversi tipi, come differenti sono le stufe a pellet da poter acquistare. Alcuni chiari ottenuti da alberi come l’Abete e il Pino, altri più scuri derivanti dal Faggio o dal Castagno.

Molti sono coloro che individuano il pellet chiaro come prodotto di ottima qualità, puro e privo di additivi chimici.

Nella realtà il colore non influisce sulla qualità ma rappresenta solo una qualità derivante dal processo di lavorazione del legno e dalla pianta da cui esso ha origine.

Ad esempio da faggio e castagno si produce pellet più scuro mentre dalle conifere quello più chiaro.

Ma il colore più scuro può derivare anche dal processo di essicazione a tamburo, al contrario di altri processi di essicazione che magari danno versioni di pellet più chiari.

La scelta del pellet di buona qualità, quindi non deve basarsi sul colore ma deve essere fatta esclusivamente leggendo attentamente le etichette e scegliendo pellet certificato.

L’unica cosa da tenere presente è che il residuo di cenere del pellet chiaro è molto spesso più basso rispetto agli altri tipi e per questo viene preferito.

Pellet, attenzione al processo di chiarificazione

Lo abbiamo detto, negli ultimi anni si tende a preferire pellet di colore chiaro con l’erronea convinzione di aver acquistato pellet di ottima qualità.

Ma non è cosi, oggi proprio grazie a tale erronea valutazione ha determinato una riscoperta di alcuni sistemi che permettono di schiarire il prodotto prima della commercializzazione.

Tali processi utilizzano additivi chimici cosi da rendere il prodotto conforme alle richieste della clientela sopperendo alla domanda di mercato.

Gli additivi aggiunti possono essere di due tipologie ed essere introdotte nel processo di pellettizzazione oppure nella fase post-produzione.

Si tratta di prodotti di origine naturale oppure derivante da sintesi chimica come collanti, vernici ed ogni altro additivo.

Quelli naturali sono ammessi per un massimo del 2% del peso totale del pellet e la normativa ENplus, ammette prodotti forestali o agricoli o dalla loro lavorazione, tipo acqua, vapore e calore.

Ecco le caratteristiche di un prodotto di qualità

Il pellet puro deve contenere tre elementi principali il carbonio, l’idrogeno e l’ossigeno . La loro presenza indica un prodotto standard di qualità.

Sulle etichette non deve esserci traccia di metalli pesanti come zinco, piombo rame e così via, additivi chimici non presenti nel pellet puro.

Meglio allora scegliere pellet certificato, cosi da essere sicuri della sua composizione presente sulla scheda tecnica presente sul pacco, ad esempio con la certificazione “Pellet Gold” o “En Plus” o “Dim Plus”.

Dal 2011, inoltre esiste una normativa europea che classifica il pellet in 3 classi: