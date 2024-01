Il nuovo anno è appena iniziato e i dati diffusi sui rincari non fanno ben sperare. Oltre ad un probabile aumento dei prezzi di luce e gas quello che fa intimorire di più gli italiani è un possibile riotrno dei prezzi del pellet a livelli del 2022.

Tale paura potrebbe trovare presto concretezza a seguito della scadenza dell’Iva ridotta sul pellet, prevista per febbraio 2024.

Aiel ha oggi evidenziato un notevole calo del prezzo di vendita del pellet passato a 6,19 euro per sacco da 15 kg.

Tale riduzione per molti versi è dovuta all’applicazione dell’iva agevolata al 10% piuttosto che al 22% voluta già nel 2023.

Una misura prorogata anche per il 2024 nella nuova legge di bilancio ma soltanto per alcuni mesi.

La Legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n. 303 del 30 dicembre 2023 reca tra alcune novità in materia di Iva ridotta sui pellet, infatti proroga la misura solo per i primi due mesi del 2024 cioè per gennaio e febbraio 2024.

E ciò sta destando tanta preoccupazione sia tra gli addetti ai lavori sia tra le famiglie italiane già troppo tartassate dai rincari.

Ecco che allora diventa molto importante conoscere le possibili alternative al pellet, tra cui la più importante è sciuramente il cippato.

Scopriamo insieme le differenze tra i due biocombustibili.

Pellet, cippato ottima alternativa anche per l’Iva: ecco perché e le differenze tra i 2

Negli anni passati l’alternativa principale al gas è stato il pellet, una biomassa poco invasiva e molto conveniente economicamente.

Oggi dopo un 2022 davvero da paura per i prezzi della biomassa la situazione sembra essersi normalizzata grazie ai numerosi incentivi messi in campo dal governo Meloni, tra cui l’applicazione dell’Iva al 10% anziché al 22.

Una misura prorogata anche per i primi 2 mesi del 2024. Nello specifico l’articolo 11, della egge di Bilancio 2024, comma 2-bis, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Cosa succederà dopo?

La paura di possibili rincari dei prezzi potrebbe concretizzarsi e perciò è molto importante conoscere le possibili alternative da poter usare al posto del pellet.

La prima cosa da fare però è verificare la possibilità che la nostra stufa a pellet possa bruciare altro materiale.

Se cosi non fosse prima di fare una sostituzione fai da te è preferibile chiedere consiglio al nostro rivenditore di fiducia.

Dopo un’attenta verifica potremmo prendere in considerazione la possibilità di alimentare la stufa a Pellet in nostro possesso utilizzando il cippato di legno, oppure altre biomasse come il nocciolino di sansa, il mais, i noccioli tritati della frutta e i gusci di frutta secca tritati.

Sicuramente l’alterativa migliore al pellet è il cippato di legno: questo è uno scarto del legno non trattato derivante da alberi, rami e potature ridotto in pezzettini di circa 2/3 cm con un ‘apposita apparecchio chiamata cippatore.

La differenza principale con il pellet è data dalla forma e dalla dimensione non omogenea ma anche dalla maggiore presenza di umidità che lo rendono meno efficiente come combustibile.

Il suo potere calorifero oscilla tra i 2 e i 3,5 kWh/Kg in base alla qualità del legno e la sua umidità.

Certamente sarà meno costoso ed è adatto a caldaie di grandi dimensioni, richiede meno manutenzione e può essere conservato in magazzino in grandi quantità ma risulta molto ingombrante.

Il suo costo oscilla tra i 2 e 6 euro a quintale.

Pellet vs cippato, differenze anche sull'Iva

Una differenza non di poco conto è relativa all’Iva che viene applicata. In base alle disposizioni contenute nel DPR n. 633/72 l’aliquota IVA al 10% è applicabile per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet.

A quest’ultimo è applicata normalmente l’Iva ordinaria del 22%: perciò dopo la scadenza prevista nella manovra finanziaria 2024 si ritornerà all’aliquota ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate recentemente ha chiarito che il cippato è considerato al pari della legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie e fascine e che quindi si applica l’aliquota ridotta al 10%.

L’aliquota al 10 si applica al cippato proveniente da legname di diverse qualità, tramite un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione.

Questo inoltre non deve aver subito trattamenti chimici o ulteriori lavorazione e va destinato alla combustione o distribuzione di calore attraverso reti di teleriscaldamento.

In conclusione

Le principali differenze tra pellet e cippato sono relative alla forma, alla dimensione e all’umidità.

Il pellet è meno umido e più uniforme e ciò lo rende più efficiente e facile da utilizzare.

Il cippato di contro è meno costoso e può essere utilizzato in caldaie di grandi dimensioni.

Il consiglio è di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, tenendo conto della loro efficienza, del costo e della praticità di utilizzo.