L’inverno è nel pieno delle sue forze e con l’inizio del nuovo anno sono arrivate le prime brutte notizie in tema di rincari.

In questo periodo con i sistemi di riscaldamento a pieno regime le famiglie italiane temono per le loro entrate. Si perché oltre ai rincari della componente materia prima due situazioni fanno preoccupare gli italiani: la fine del Mercato tutelato e l’altra è il ritorno all’Iva a scaglioni fino al 22% e non più al 5% sul gas.

Proprio quest’ultimo mancato rinnovo preoccupa è non poco gli italiani.

I dati diffusi nelle ultime settimane confermano che tale situazione si ripercuoterà sulle famiglie italiane con un +13% di aumento della spesa annua.

Molti pertanto stanno valutando o hanno già valutato di affiancare ai tradizionali sistemi di riscaldamento a gas, le moderne stufe a pellet.

Questo per evitare l’accensione del sistema centrale.

Si tratta di apparecchi molto sicuri e convenienti se paragonati alle vecchie stufe e ai vecchi camini le cui vendite sono aumentate e non poco.

Questo perché negli ultimi tempi si sono ridotti anche i prezzi del combustibile usato: secondo l’Aiel, un sacchetto di pellet da 15 kg oggi costa in media 6,19 euro contro i 15 euro dello scorso anno.

E se ciò non bastasse l’utilizzo di tali apparecchi, producono un risparmio economico di circa il 30% rispetto all’utilizzo di altri combustibili come ad esempio il gas.

Ecco allora che è molto importante mantenere efficiente la propria stufa e capire tutti i possibili segnali di malfunzionamento prima di correre il rischio di rimanere al freddo nei giorni invernali.

Tale situazione potrebbe verificarsi anche quotidianamente, quando la stufa rimane senza pellet, provocando lo spegnimento dell’apparecchio.

Ma come accorgersi che manca il combustibile?

Ecco come fare.

Pellet, attenzione a quando finisce il combustibile nella stufa: ecco come capirlo

Sei hai in casa una moderna stufa a pellet, presta attenzione a come la utilizzi e la pulisci perché potresti trovarti all’improvviso senza riscaldamento in casa.

Non è detto che si tratti di un problema per cui è necessario l’intervento del tecnico può trattarsi anche di una banale mancanza di pellet all’interno della stufa.

Se la manutenzione ordinaria e straordinaria sono state fatte in maniera corretta ma la stufa si spegne da sola tante possono essere i problemi da quelli banali a quelli certamente più complicati che necessitano l’intervento del tecnico.

Molto spesso una stufa a pellet può sbloccarsi semplicemente perché il pellet introdotto nella stufa è terminato: come accorgersi che è finito?

I modelli di stufe più recenti hanno il grande vantaggio di essere apparecchi tecnologicamente avanzati: tanto da avere un piccolo pannello di controllo che permette di impostare la temperatura, gestire gli orari di accensione, mantenimento e spegnimento della stufa.

In molti apparecchi compare la scritta "Mancano Pellet". In questi casi è opportuno spegnere la stufa con le adeguate procedure, caricare il pellet e poi riaccenderla.

Bisogna ricordare che affinchè la stufa produca calore è necessario che questa bruci il pellet, cosi che il calore generato dalla combustione venga diffuso nell’ambiente grazie alle ventole o canalizzazioni o a tubi di scambio-calore se si tratta delle moderne idrostufe a stufe.

Ma perché la fiamma resti viva servono 3 cose: il combustibile, l’ossigeno e la scintilla. Se salta uno di queste variabili la combustione non avviene e pertanto la stufa si spegne.

Stufa a pellet, perché si spegne oltre alla mancanza di pellet?

Oltre alla mancanza di pellet, una stufa puà spegnersi ed andare in blocco perché manca l’ossigeno oppure perché il pellet immesso è umido.

La mancanza di ossigeno può dipendere da una pulizia non corretta e non regolare quotidiana ma anche annuale: mancando l’ossigeno la fiamma soffoca fino a spegnersi da sola.

Altro motivo è l’utilizzo di un pellet umido e di bassa qualità: questo brucerà più rapidamente creando minore resa e problemi di combustione.

Oltre a questo l’utilizzo di pellet di scarsa qualità potrebbe provocare l’intasamento delle vie di aspirazione e di scarico, provocando il blocco dell’apparecchio.

Come si risolve il problema

Se il problema è la mancanza di combustibile allora basta spegnere l’apparecchio e procedere al rifornimento tenendo conto le dovute accortezze.

Mentre altri problemi di accensione possono essere dovuti ad una cattiva manutenzione ecco allora la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stufa.

Sarebbe opportuno procedere allo smontaggio della la stufa almeno una volta l’anno poter effettuare una pulizia profonda di tutti i componenti e per sostituire le guarnizioni se usurate.

L’altro consiglio è usare sempre un pellet di buona qualità.