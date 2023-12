Pellet, con il cesto bruciatore per camini risparmi tanti soldi: ecco di cosa si tratta

Se hai un vecchio camino, attenzione perché lo puoi utilizzare con il pellet grazie ad un cesto bruciatore per camini: ecco come funziona e come risparmiare un sacco di soldi.

Dicembre è ormai iniziato e il freddo è arrivato puntuale come al solito. Oltre all’aria natalizia dicembre porta con se le preoccupazioni per nuovi rincari di luce e gas.

Arera nelle settimane scorse, ha proceduto ad aumentare per i clienti del gas del mercato tutelato le bollette che ora registrano un + 12% rispetto al mese di settembre, ossia un aumento della spesa annuale pari a un + 159 euro a famiglia.

Molti negli ultimi mesi hanno deciso di modificare o sostituire i propri impianti di riscaldamento: tanti hanno scelto le moderne stufe a pellet, le cui vendite sono aumentate di un + 28% nel 2022 rispetto al 2021.

Ma molti sono coloro che al momento a causa dei numerosi rincari hanno rinviato tali modifiche.

Gli appassionati di caminetti e stufe però possono continuare a godersi il fuoco in casa, evitando di spostare grandi quantità di legna e magari utilizzare il pellet anche nei vecchi camini senza la necessità di procedere ad opere di installazione e senza sostenere costi alti. Ma come?

In commercio esistono dei cesti bruciatori a pellet per camino che rappresentano una soluzione ideale per godersi il classico fuoco ma sfruttando i vantaggi del pellet.

Vediamo come funzionano e di cosa si tratta.

Pellet, ecco cos'è il cesto bruciatore per camini e come funziona

Le temperature invernali sono già arrivate: se siete preoccupati per i prossimi rincari di luce e gas ma non siete riusciti a mettere mano ai vostri vecchi impianti di riscaldamento, non disperate perché in commercio, oltre alle moderne stufe a pellet esistono delle nuove soluzioni.

Si tratta di cesti bruciatori, ossia dei contenitori in ferro con la base in ghisa appositamente creati per bruciare pellet in vecchi camini, o stufe. Questi sono creati con materiale resistente e refrattario che non subisce usura o deformazioni.

Queste consentono una combustione naturale, senza aria forzata, e quindi senza elettricità o rumore fastidioso e sono una soluzione perfetta se volete godere del tradizionale tepore del fuoco con i benefici dei pellet.

Oltre ai vecchi camini questi possono essere usati in apparecchi a legna chiusi, come inserti, cassette e stufe, anche con larghe aperture d’aria alla base.

Con i cesti bruciatori dunque si possono sfruttare i numerosi propri del pellet quali ad esempio il maggiore potere calorifico.

Questi per poter funzionare vanno semplicemente riempiti posizionando sopra uno o due tablet per avviare la combustione per poi accendere.

La fiamma prodotta è una fiamma pulita e senza emissioni di fumo.

Pellet, ecco come sono concepiti i cesti bruciatori

I cesti bruciatori per caminetti possono essere usati non soltanto con il pellet: infatti è possibile impiegare anche altri tipi di biocombustibili la legna da ardere, oppure briquettes o semplici gusci di frutta secca.

In commercio esistono due tipologie di cesti bruciatori: ricaricabili e a ciclo unico.

I modelli ricaricabili, che offrono un funzionamento ininterrotto per ore e un alto livello di calore. Questi hanno una superficie ampia e una grande apertura frontale.

Si ricaricano facilmente, basta rimuovere i residui della combustione e inserire il nuovo pellet nel bruciatore.

Questa tipologia permette di godere di una visione nitida della fiamma e forniscono un elevato livello di calore, per molte ore.

In media questi consumando 1,5 kg/ora (7.500 kcal/ora) di pellet, garantiscono un’ottima efficienza energetica.

I modelli a ciclo unico progettati per essere riempiti con pellet forniscono fino a 4 ore di fuoco.

Questi cestoni facili da usare e molto belli non devono essere riempiti con il pellet durante la combustione, così da evitare la produzione di fumo. Questi hanno un consumo medio tra 0,5 e 1 kg di pellet all’ora.

Ecco i vantaggi del suo utilizzo

Tanti sono i vantaggi dell’utilizzo di tali cesti bruciatori a pellet. Questi possono essere collocati nei vecchi caminetti e sono un’ottima soluzione per chi non ha grandi ambienti da riscaldare e non vuole rinunciare al tepore del focolare.

Altro vantaggio del cesto bruciatore a pellet è la facilità di utilizzo: questi non hanno bisogno di opere e non c’è la necessità di aspettare la realizzazione di un caminetto tradizionale.

Non c’è inoltre bisogno di una manutenzione particolare se non una pulizia del prodonda del braciere, anche con un semplice aspiracenere.