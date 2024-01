Il Caro energia non sembra lasciare in pace gli italiani: ecco che molti nell’ultimo anno si sono affidati alle moderne ed efficienti stufe a pellet.

A dirlo sono i dati diffusi relativamente alla vendita degli apparecchi per l’anno 2022. L’AIEL, l’Associazione italiana energia agroforestali ha registrato un aumento totale delle vendite di stufe del +28% rispetto al 2021, con una crescita del mercato interno del 8,7%.

La situazione nel 2023 ha subito una forte flessione soprattutto per le vendite di apparecchi e generatori domestici a pellet.

Le vendite di caldaie a pellet hanno subito una certa contrazione rispetto a quelle di stufe e termocamini, a causa della forte competizione tra i produttori ma anche per le nuove soluzioni energetiche per il riscaldamento domestico tipo le pompe di calore.

A dare una scossa al settore è arrivato il taglio dell’Iva dal 10 al 22% che dovrebbe mantenersi anche per il 2024.

Ciò ha determinato una riduzione dei prezzi rispetto al 2022 quando per acquistare un sacco da 15 kg di pellet servivano circa 15 euro.

Una cifra folle, letteralmente triplicata rispetto ai prezzi del 2021 che ha spinto il governo ad intervenire.

Intanto gli italiani, popolo di risparmiatori ha cercato di valutare le diverse alternativa per riscaldare casa scoprendo anche nuove opportunità. Tra le tante una è particolarmente innovativa: il pellet creato con i fondi del caffè.

Una valida alternativa di riciclo ma anche di risparmio. Scopriamo di cosa si tratta e i vantaggi del suo utilizzo.

Pellet, non tutti lo sanno ma puoi produrlo con i fondi del caffè: ecco come realizzarlo

La stagione termica è ormai è inoltrato e tanti sono gli italiani che in questa nuova stagione hanno optato per il pellet complice, rispetto allo scorso anno dell’applicazione dell’Iva ridotta al 10.

Ma oltre al pellet classico di legno, esistono anche altre alternative come quello creato con i gusci di nocciole tritate e quello ottenuto dai fondi del caffè.

Un’alternativa che permette di raggiungere un doppio obiettivo: la sostenibilità grazie al riciclo degli scarti del caffè e il basso impatto ambientale grazia alla produzione a km zero del pellet.

Dai dati, l’Italia produce circa 360 tonnellate di fondi del caffè con costi di smaltimento abbastanza alti. Di contro il bel Paese è tra i maggiori consumatori ed importatori di pellet, circa l’80% infatti viene importato dall’estero.

Tornando al pellet ottenuto dai fondi del caffè, non tutti lo sanno che con tutti i fondi prodotti è possibile ottenere circa 80 tonnellate di pellet per riscaldare le nostre abitazioni.

Questo nuovo pellet si presenta sia in cilindretti che in tronchetti con le stesse caratteristiche del classico pellet.

Secondo alcune ricerche il calore prodotto sia dal pellet che dai tronchetti ha una durata della combustione del +20%.

Pellet, questi i vantaggi di quello prodotto con i fondi del caffè

Lo abbiamo detto, tanti sono i vantaggi dell’uso dei fondi del caffè per la produzione di Pellet.

La prima cosa che non passa certamente inosservata è che i residui del caffè sono una sostanza di origine biologica e pertanto rispettano le direttive del protocollo di Kyoto sulle emissioni.

Inoltre ha un bassissimo impatto ambientale se paragonato ai combustibili fossili perché si da un gran valore ad uno scarto che altrimenti verrebbe buttato in discarica.

Poi è a Km zero ed è facilmente reperibile.

Non può non essere sottolineato il suo potere calorifico, dalle ricerche pare che quello prodotto dal pellet di caffè sia superiore a quello del pellet di legna a parità di prezzo e la cenere prodotta è inoltre un ottimo fertilizzante.

Il costo finale del prodotto è molto simile a quello del pellet di legno.

Possibile produrlo in casa?

Ma si può produrre in casa? Si potrebbe ma non è possibile usarlo come combustibile per riscaldare la nostra casa per vari motivi.

Il primo è riferito alla quantità: la produzione di fondi di caffè delle famiglie non arriva certamente a coprire il fabbisogno di un tale da poter autoprodurre combustibile da soli.

L’altra motivazione è legata al fatto che i fondi per poter essere usati devono essere completamente asciutti. Se l’umidità fosse superiore al 20%, non riuscirebbero a bruciare.

Ma se si vuole sperimentare l’autoproduzione si possono seguire alcuni tutorial su youtube. Qui si trovano molti video per creare dei tronchetti grazie a metodi casalinghi utilizzando i rotoli di carta igienica riempiti con i fondi e chiusi alle estremità con dei filtri di caffè.

L’interno dei tronchetti viene pressato con una pressa in legno ed una volta fatta questa operazione il rotolo viene tagliato e levato lasciando solo il tronchetto.