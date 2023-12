Pellet, attenzione a quale acquistate: ecco il migliore tra 12 marchi famosi a confronto

In commercio esistono diversi tipi di pellet e tantissimi marchi che lo commercializzano. Ma quali sono i migliori? Ecco 12 marchi a confronto.

Il prezzo del Pellet ormai da qualche mese si è stabilizzato. A dirlo sono i dati di Aiel che hanno fatto registrare nel primo trimestre 2023 un calo del prezzo pari al 40%.

Una riduzione generata da tante determinanti, prima tra tutte l’applicazione dell’Iva ridotta voluta dal governo di centro destra.

Questa infatti è passata dal 22% al 10% nel 2023 e pare che la misura possa essere confermata anche per il 2024.

Allo stato attuale, secondo Aiel, un sacchetto di pellet standard da 15 kg ha un costo medio di 6,19 euro rispetto ai 15 euro dello scorso anno.

Pertanto sembra rientrata l’allerta prezzi. Ma attenzione alle possibili truffe, perché molto spesso l’acquisto della biomassa a prezzi stracciati potrebbe essere una frode.

In circolazione potrebbero essere sacchetti con pellet trattato e pieno di additivi chimici non adatti alla combustione e dannosi per la salute.

L’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che pellet di bassa qualità può provocare problemi respiratori, tra i quali asma, bronchite e polmonite e può contenere fino al 10% di monossido di carbonio, molto tossico per la salute.

Pertanto è necessario prestare attenzione alla provenienza del pellet: ecco 12 marchi famosi a confronto.

Pellet, ecco il migliore tra 12 marchi famosi

L’allarme prezzo del pellet sembra al momento rientrato. Dopo aver raggiunto punte di 15 euro a sacchetto ora il prezzo medio sembra essersi attestato intorno ai 6,19 euro.

Attenzione però, in questo periodo di prezzi così convenienti è facile incorrere in truffe di non poco conto.

Infatti ci si potrebbe trovare difronte a prodotti ricchi di additivi chimici, senza certificazione e non adatti alla combustione.

Il pellet per poter essere commercializzato deve rispettare alcune caratteristiche di non poco conto.

Il pellet in commercio deve essere puro ossia frutto di una sola lavorazione meccanica senza la contaminazione di additivi industriali e chimici, come collanti, vernici o altre sostanze.

Sono ammessi gli additivi di origine naturale per un massimo del 2% del peso totale del pellet.

Al fine di evitare di trovarsi di fronte pellet di bassa qualità è necessario acquistare pellet certificato ENplus A1. Questa è una certificazione europea che attesta la qualità del pellet e per poterla ottenere il biocombustibie deve contenere meno del 10% di umidità, meno del 3% di ceneri e meno del 0,5% di polveri sottili.

Ma quali sono quelli migliori e come riconoscerli?

Per prima cosa per acquistare pellet di qualità è opportuno seguire alcune semplici indicazioni.

La prima cosa da fare è affidarsi a rivenditori autorizzati e saper leggere le indicazioni delle etichette.

La presenza di carbonio, idrogeno e ossigeno indica un prodotto di buona qualità mentre se trova sull’etichetta la presenza di metalli pesanti come zinco, piombo rame e così via, attenzione perché si tratta di additivi chimici non presenti nel pellet puro.

Ma quali sono i migliori? Da un confronto tra 12 marchi di pellet certificato di alta qualità al primo posto troviamo Ecofire, con un prezzo al sacco di 15kg pari a €3,70.

Di poco più alti i prezzi di due marchi storici di pellet, Palazzetti e Thermorossi, che offrono un sacchetto di pellet rispettivamente un prezzo pari a €3,80 e €3,90.

Pellet, ecco gli altri in classifica

Dal confronto tra i 12 marchi di pellet, la classifica pone al quarto posto per rapporto qualità prezzo il pellet marchiato Laminox con un prezzo per sacchetto che si attesta sui €4,00.

La classifica si completa con marchi come Olimpia Splendid e Piazzetta, che offrono prodotti ottimi con prezzi che si attestano intorno ai 4 euro.

MCZ, invece viene venduto a €4,30 al sacco, Unical e De Longhi invece offrono un prezzo di €4,50. Riello, invece propone un prezzo di €4,60 per un sacco di pellet da 15 kg.

Quale scegliere?

Dall’analisi effettuata, si evidenzia come i prezzi del pellet certificato ENplus A1 dei archi confrontati sono simili.

Ma allora quale scegliere?

La scelta del marchio dipende dalle proprie esigenze e preferenze.

Se si cerca per esempio un prezzo con bassa umidità meglio scegliere prodotti di Ecofire o Palazzetti.

Se invece volete scegliere un pellet a costo più contenuto meglio affidarsi a marchi come De’Longhi o Riello.