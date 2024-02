Pellet, la biomassa inquina più del petrolio: ecco la scoperta shock

Si sa scegliere il riscaldamento adatto per la propria casa è diventato sempre più importante.

Oltre a ricercare soluzioni per risparmiare molti cercano soluzioni sicure anche da un punto di vista ambientale.

Ad influenzare la scelta dell’impianto di riscaldamento da adottare in casa , non si sono solo variabili economiche ma anche le diverse caratteristiche e le diverse esigenze dell’utente ma anche le abitudini di consumo e i vincoli regionali.

E’ cosa nota che prima di procedere ad usare stufe a biomassa e caminetti va verificato se nella propria regione di residenza esistono vincoli e divieti come ad esempio quelle che limitano le emissioni di CO2.

Se è vero che combustibili come legna e pellet sono fonti rinnovabili per il riscaldamento dall’altra parte non va dimenticato che si emettono Pm10 diventando un vero e proprio problema soprattutto in determinate aree.

Un ulteriore studio americano ha rivelato che il pellet oggi è altamente inquinante, anzi addirittura inquina più del petrolio.

Scopriamolo insieme i dettagli del recente studio.

Pellet, inquina più del petrolio: ecco la scoperta shock

Lo abbiamo detto, la legna e il pellet sono certamente le fonti di combustione rinnovabili per eccellenza ma se permettono un risparmio economico dall’altro lato entrambe i biocombustibili sono sotto accusa per le notevoli emissioni di Pm10.

Ormai chi sceglie questi combustibili non è solo attento al risparmio ma anche all’ambiente.

Molto spesso si da per scontato che una stufa a pellet inquinano meno di una caldaia. Ma in realtà non è così.

A confermarlo un recente studio americano che sostiene che la biomassa inquini più del petrolio.

A dirlo un recente studio pubblicato sulla rivista Renewable Energy: secondo la ricerca gli impianti a biomassa legnosa presenti negli Stati Uniti producono una quantità di inquinamento 3 volte superiore a quella degli impianti a petrolio e carbone.

In particolare la ricerca si è soffermata sul fatto che la combustione del pellet genera molti inquinanti atmosferici molto dannosi per la salute umana come l’ossido di azoto e molti composti organici volatili.

Soltanto negli Stati Uniti, la combustione del pellet contribuisce fino al 17% di tutte le emissioni inquinanti, con una produzione energetica dell’1,3%.

Pellet, ecco la situazione in Europa

La situazione non migliore in Europa, anzi sia UE che il Regno Unito hanno speso la maggior parte dei Fondi disponibili per convertire gli impianti a carbone.

Oggi l’utilizzo del pellet rappresenta per il Vecchio Continente il più grande mercato mondiale di pellet in legno.

Basti pensare che nel 2021, il consumo di pellet in Europa è salito a oltre 23 milioni di tonnellate e la domanda dovrebbe salire ancora.

Ma alla luce dei nuovi studi, si sta sostenendo un settore potenzialmente inquinante e con forte impatto sull’ecosistema.

Questo succede in Italia

Non va meglio in Italia, recenti studi della Camera di Commercio di Milano, evidenziano come stufe e caminetti a pellet e a legna sarebbero molto più dannosi per l’ambiente rispetto alle tradizionale caldaie a metano.

Naturalmente il tutto dipende dalla qualità di combustibile e della stufa utilizzata, ma le emissioni registrate sono abbastanza alte se si considerano le emissioni di benzoapirene e monossido di carbonio.

Senza considerare che il parco stufe italiano è molto vecchio, infatti il 66% degli apparecchi ha un’età superiore ai 10 anni e questo rende ancora più inquinanti i combustibili.