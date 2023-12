Continuano i rincari per le famiglie italiane, dopo quelli del gas annunciati da Arera per i clienti del mercato tutelato, arriva la prossima scadenza dell’Iva agevolata sul Pellet.

Arera, in queste ultime settimane ha comunicato che gli aumenti complessivi della spesa per il gas per una famiglia tipo si attesteranno intorno al 12%.

Tali aumenti sono dovuti per un +7,9% per la spesa del trasporto e la gestione del contatore per un +4,1%, La spesa gas per la famiglia tipo pertanto si attesterà per l’anno corrente sui 1.457 euro circa.

Tali rincari avranno forti ripercussioni sicuramente in altri settori economici, da quello bancario fino alla produzione e commercializzazione del pellet, già fortemente toccato lo scorso anno da un'ondata di rincari.

La biomassa più amata dagli italiani ha sfiorato nei mesi scorsi i 15 euro per sacco da 15 kg, un aumento di tre volte superiore rispetto alle cifre registrate nel 2021.

In questo ultimo semestre l’allarme prezzi però sembra essere rientrato: i dati diffusi da Aiel, hanno evidenziato un calo rispetto al 2022 di circa il 40%.

Ma la riduzione registrata è frutto anche di numerosi incentivi e correttivi introdotti dal governo Meloni, nella manovra finanziaria del 2023.

Sicuramente la più importante ha riguardato la riduzione dell’Iva passata dal 22% al 10%. Attenzione però perché l’Iva ridotta non è stabile ma scadrà a brevissimo.

Cosa succederà dopo la scadenza e cosa prevede la nuova legge di Bilancio in merito. Scopriamolo insieme.

Pellet, sta per scadere l’Iva ridotta al 10%: ecco fino a quando verrà applicata

Il pellet è ancora oggi nonostante i rincari del 2022 il combustibile più amato dagli italiani tanto da far registrare negli ultimi tempi un incremento delle vendite delle stufe a pellet.

Dal 2019 le vendite hanno subito un aumento del 21% e i dati parlano chiaro: si prevede che il dato sulle vendite è destinato ad aumentare e non soltanto quello relativo alle stufa ma anche alle caldaie.

A dare la spinta verso l’aumento anche il calo del prezzo del combustibile. Secondo i dati diffusi da l’Aiel si è evidenziato una riduzione del 40% del prezzo medio attestatosi oggi intorno ai 6,19 euro per sacco da 15 kg.

Tale riduzione è stata dovuta per prima cosa alla misura voluta fortemente dal governo Meloni che prevede l’abbattimento dell’iva al 10%.

Ma attenzione perché tale misura è in scadenza in questi giorni. Infatti si tratta di una misura non strutturale ma in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023.

Cosa succederà nel prossimo anno?

Se non interverranno nuove misure in seno alla legge finanziaria 2024, l’Iva ridotta al 10 % andrà in pensione con alla fine dell’anno e perciò l’IVA potrebbe tornare alla vecchia aliquota, ossia al regime del 22%.

Da più parti, è stato chiesto però di far diventare l’Iva ridotta una misura strutturale.

Tra i primi sostenitori c’è Annalisa Paniz Direttrice generale di AIEL Associazione italiana energie agroforestali.

La direttrice ha sempre sottolineato la necessità di stabilire un cambiamento in tale direzione al fine di contrastare gli illeciti e la povertà energetica.

Pellet, Iva ridotta anche nel 2024?

Lo abbiamo detto, il 31 dicembre 2023, scade la misura voluta deal governo Meloni che ha previsto per il 2023 l’applicazione dell’iva sul Pellet al 10%.

Ma sarà una chiusura definitiva?

Pare proprio di no: la situazione potrebbe essere scongiurata almeno per i primi tre mesi del 2024.

Lo dice la bozza della legge di Bilancio 2024 che prevede una proroga dell’Iva agevolata almeno per il “primo trimestre del 2024”.

A prevederlo un emendamento dei relatori alla Legge finanziaria depositato in commissione Bilancio al Senato.

Non solo Iva: il prezzo è influenzato anche da altre variabili

Mantenere l’Iva al 10% sul pellet, oltre a portare effetti positivi per le famiglie potrebbe aiutare a contrastare truffe e l’emersione del mercato sommerso, con evidenti benefici anche per lo Stato.

Va detto che il suo prezzo non è determinato solo dall’iva ma tante sono le variabili in gioco: dalle condizione climatica della stagione termica ma anche le decisioni del governo centrale circa la possibilità di introdurre nuovi incentivi per aiutare le famiglie in difficoltà.

Da non sottovalutare anche i dati inflazionistici che potrebbe ulteriormente intaccare e modificare al ribasso il potere di acquisto dei consumatori.