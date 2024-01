Il pellet messo nella stufa non scende nel braciere? Ecco perché potrebbe esserci qualche problema e come risolverlo.

Le temperature ormai si sono notevolmente abbassate e oltre all’impianto di riscaldamento centrale, hai deciso di acquistare una stufa a pellet.

Una decisione certamente tra le migliori visti i notevoli risparmi economici derivanti dal suo utilizzo. Si sa la stufa a pellet permette un risparmio di circa il 30% rispetto ai tradizionali metodi di riscaldamento.

Oltre a questo negli ultimi mesi si è registrato un notevole abbattimento dei prezzi dovuti soprattutto all’applicazione dell’aliquota Iva al 10%.

Tutto questo ha contribuito a far schizzare in avanti le vendite delle stufe a pellet, che hanno subito un aumento di circa il 28%.

Dunque utilizzare la stufa a pellet risulta essere la scelta migliore in termini di efficienza ed efficacia, ma anche in termini di calore, e ambiente.

Ma se da qualche tempo ti sei accorto che il pellet non scende in maniera giusta nel braciere, attenzione perché potrebbe esserci qualche problema alla coclea.

Prima di entrare nel panico capire perché e come fare per sistemare la situazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Pellet, il combustibile non scende nel braciere della stufa? Ecco perchè e cosa fare

Se stai utilizzando una stufa a pellet per riscaldare la tua casa ma ti sei accorto di alcuni problemi di discesa del pellet verso il braciere, è opportuno capire cosa stia succedendo.

La prima cosa da dire, che molte problematiche relative alla stufa a pellet sono conseguenze di una cattiva manutenzione e dalla presenza di residui di cenere prodotta dalla combustione.

Prima di metterla in movimento per una nuova stagione è opportuno verificare il funzionamento della stufa.

Se l’hai accesa e ti sei accorto che il combustibile non scende, non andare subito in panico.

La prima cosa è capire come funziona una stufa a pellet. Prima di accendere la stufa c’è un operazione preliminare di carico del serbatoio, che ha il compito di trasportarlo fino alla camera di combustione.

Tale sistema composto da un motoriduttore e dalla coclea, che raccoglie e porta il pellet fino allo scivolo, che lo porterà fino al braciere.

Dunque se il pellet non scende dal serbatoio nel focolare, è altamente probabile che ci sia qualche problema con la coclea.

In realtà i problemi che potrebbero favorire il bloccaggio sono tanti.

Per prima cosa è importante verificare la formazione di un arco o un vuoto d’aria all’interno del serbatoio oppure la presenza di corpi estranei nel serbatoio (viti, chiodi o nastro adesivo)

Altro passaggio è la verifica del pellet inserito: questo potrebbe essere troppo lungo. Pertanto è opportuno verificare la lunghezza consigliata per la tua stufa e in caso andrà sostituito.

Sempre relativamente al pellet, anche la presenza di segatura depositata sul fondo dovuta all'umidità e vicino alla coclea può impedirne la rotazione o la raccolta del pellet.

Infine va verificata la possibile rottura del motore della coclea

Pellet, ecco cosa fare in caso di coclea bloccata

Se la coclea è bloccata, questa può essere sbloccata grazie ad alcuni semplici passaggi, da fare a stufa spenta.

La prima cosa da fare se il serbatoio è pieno di pellet e quello di smuovere il combustibile all’interno in modo da eliminare un possibile vuoto d’aria oppure verificare la presenza di corpi estranei.

Se eventualmente il problema è la segatura bisogna eliminare tali residui apprendo la porta della stufa e risalire al canale di caduta del pellet con un ferro fino ad arrivare a rompere l’accumulo di segatura.

I residui cosi cadranno all’interno della stufa e il braciere andrà ripulito.

Se invece c’è qualche corpo estraneo che blocca la coclea oppure la scheda principale risulta danneggiata è opportuno l’intervento del tecnico.

Così eviti il blocco

Per evitare il blocco della coclea della stufa a pellet va ricordato che il serbatoio va svuotato e ripulito ogni 20 ricariche al fine di evitare tappi o palle di segatura che possono bloccare il sistema di carico.

Un altro consiglio è quello di evitare di versare direttamente il sacco del pellet nel serbatoio perché questo potrebbe contenere una grande quantità di segatura.

Inoltre vi ricordiamo di usare pellet di qualità cosi da non procurare danni alla stufa.