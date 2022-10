Pellet, prezzi alti e caro energia addio: con quello di mais casa calda e più risparmio

Contrastare il caro energia si può. Fronteggiare questa folle corsa agli aumenti dei prezzi mantenendo la casa calda e ottenendo dei risparmi sui consumi è possibile. C’è una valida alternativa al tradizionale Pellet di legno: il Pellet di mais. Vediamo subito di cosa stiamo parlando e i pro e i contro del suo utilizzo

Il prezzo del Pellet tradizionale è ormai arrivato alle stelle e il caro energia si fa sempre più sentire sui bilanci delle famiglie italiane. Con l’inverno che bussa alle porte e l’abbassamento delle temperature, la situazione per le famiglie italiane si fa sempre più preoccupante.

Un prezzo triplicato rispetto allo stesso periodo del 2021. Numerose sono le cause di questi folli aumenti da ricercarsi soprattutto nella crescita della domanda da parte delle famiglie e nel crollo delle importazioni.

Tutto ciò rende introvabile e prezioso il biocombustibile tanto da farne schizzare il prezzo di vendita. Il Pellet è introvabile, ormai non è un mistero, è al momento il suo costo si aggira intorno ai 1.000 euro al quintale.

Naturalmente a ciò va ad aggiungersi la crisi tra Russia e Ucraina che ha determinato in maniera esponenziale l’aumento del costo dell’energia, abbattendosi in modo pensante anche sulla produzione del Pellet. Infatti, circa il 40% del costo di produzione è rappresentato dal costo dell’energia.

La produzione richiede molto calore per l’essicazione.

Fortunatamente, esistono delle valide alternative al tradizionale Pellet di legno. Tra quelle più conveniente ne spicca una su tutte, anche se molto discussa: il Pellet di mais.

Vediamo subito di cosa si tratta e quali sono i pro e i contro dell’utilizzo di questo nuovo prodotto.

Con l’inverno ormai alle porte e la crisi Russa sempre più forte, le famiglie italiane sono alla ricerca di metodi alternativi per dire definitivamente addio al Caro energia e riscaldare casa con un occhio sempre più al portafoglio.

L’alternativa che vi presentiamo oggi è il pellet di mais. Una soluzione considerata tra le più economiche ed ecologiche.

Esistono infatti in natura altre biomasse da cui ricavare il pellet oltre al legno. Una di queste è il mais.

Si tratta di un sottoprodotto di natura agricola, definito dagli esperti in materia agripellet. Il tutto per differenziarlo da quello ottenuto dagli scarti del legno.

Il Pellet di mais viene ottenuto con lo stesso procedimento del Pellet di legno . I chicchi sono molto simili tra loro e garantiscono perciò molta omogeneità rendendola una biomassa molto compatta e uniforme. Prima di essere confezionata, il mais va fatto stagionare in luoghi privi di umidità.

Il Pellet di mais può essere bruciato nelle stufe policombustibili, cioè quelle che possono bruciare sia il Pellet legnoso che di grano.

In commercio esistono però anche delle stufe a mais. Ma qui i prezzi lievitano notevolmente anche se l’investimento iniziale viene ammortizzato nel giro di qualche anno, perché hanno una resa migliore di circa 80%.

Se si pongono a confronto le due tipologie di Pellet si evidenziano alcuni fattori positivi del Pellet di mais rispetto a quello di legno. Il Pellet di mais con 6.000 Kwh/kg e un’umidità di circa il 15% ha un potere calorifico maggiore del 30% rispetto a quello di legno. Un potere calorifero questo capace di rendere la casa certamente più calda.

A ciò si aggiunge la componente del risparmio. Il prezzo è molto inferiore rispetto al tradizionale Pellet di legno, anche se è soggetto a rapide oscillazioni legate alla stagionalità e alla presenza di fattori esterni come le malattie.

Tuttavia, il maggior svantaggio è legato alle ceneri prodotte, che sono maggiori rispetto al tradizionale Pellet di legno e sporcano di più richiedendo cosi maggiore manutenzione.

Il Pellet di mais ha come elemento fondamentale di produzione appunto il mais che sappiamo essere alla base dell’alimentazione dell’uomo e degli allevamenti di animali.

Da ciò è scaturita una polemica sul suo utilizzo. È giusto o meno utilizzare una risorsa food per il riscaldamento?

Tanto basta per sollevare una problematica di carattere etico morale. Tuttavia, il mais non è l’unico vegetale impiegato per la produzione di energia.