Il 2023 sta per chiudersi e tutto è pronto per la nuova manovra finanziaria. Tra conferme e nuove misure certamente tra quelle più attese c’è quella sul Pellet.

Si perché non va assolutamente dimenticato che il 2022 è stato un anno da record per il prezzo del pellet, arrivato a sfiorare per in sacco da 15 kg i 15 euro. Un aumento di tre volte rispetto al 2021.

Tale situazione però negli ultimi mesi sembra rientrato: lo dicono anche i dati diffusi da Aiel che ha registrato una riduzione di circa il 40% rispetto ai primi mesi del 2023.

Oggi dunque il prezzo del pellet è tornato vicino a quelli della primavera del 2022. Secondo i dati del Gruppo Pellet ENplus di AIEL ad aprile 2023 si è registrato un prezzo medio nazionale di 6,19 € al sacco.

La differenza di prezzo si sente anche a livello territoriale, nelle regioni del Nord Est, la media di prezzi tocca i 6,04 €, mentre nelle Isole il prezzo è di 7,27 € a causa dei maggiori costi riferiti al trasporto e logistica.

A concorrere a tale calo dei prezzi tanti sono stati gli incentivi e introdotti dal governo Meloni, nella scorsa manovra finanziaria tra cui la riduzione dell’Iva al 10%, invece che al 22%.

Tale correttivo scadrà però il 31 dicembre 2023. Ma non preoccupatevi, i prezzi resteranno bassi almeno fino a febbraio 2024. Ecco perché.

Pellet, prezzi bassi almeno fino a febbraio 2024: ecco perché

Tanti gli italiani che consumano pellet, a dirlo anche i dati relativi all’incremento delle vendite delle stufe e delle caldaie a pellet.

Analizzando i dati dal 2019 al 2021 le vendite hanno subito un aumento del 21% ma il dato è destinato a salire. Oltre alla convenienza queste offrono un’ottima resa anche in ambienti molto grandi.

Lo abbiamo detto, AIEL hanno registrato negli ultimi mesi una riduzione del 40% del prezzo medio attestatosi intorno ai 6,19 euro.

Ma come si prospetta il 2024 ?

Pare che almeno per il primo bimestre 2024 il prezzo del pellet dovrebbe mantenersi basso. Il perché è presto detto.

Il 31 dicembre 2023 scade l’iva agevolata sul biocombustibile ma nessun problema, al momento sembrerebbe che nella prossima manovra finanziaria 2024 sia previsto un prolungamento della misura almeno per il primo bimestre 2024.

A prevederlo un emendamento dei Relatori alla Legge di Bilancio, in attesa del via libera da parte delle Camere.

Il Parlamento, ha deciso perciò di destinare alla riconferma della misura circa 21 milioni di euro nonostante le poche risorse a disposizione.

Si tratta di una misura molto attesa, quella dell'applicazione dell'Iva Agevolata anche da Aiel, Associazione italiana energie agroforestali, che da più parti propende per rendere la misura strutturale.

Pellet, soddisfazione anche dall'Aiel

Anche Aiel dunque risulta molto contenta per il risultato ottenuto Annalisa Paniz Direttrice generale di AIEL Associazione italiana energie agroforestali ha evidenziato come rappresenterebbe un cambiamento epocale che potrebbe contrastare gli illeciti e la povertà energetica, oltre a generare effetti positivi sui budget delle famiglie italiane, oggi sempre più colpite da un aumento generale dei prezzi e non solo.

Dello stesso avviso Domenico Brugnoni, Presidente di Aiel che ha commentato:

“Si tratta di un importante risultato che sarà fondamentale rendere strutturale in futuro, garantendo maggior trasparenza al mercato e certezza agli operatori del settore, oltre a contribuire al processo di transizione dai combustibili fossili sancito dalla Cop28, evitando l’importazione di oltre 10 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale ed accelerando ulteriormente il processo di decarbonizzazione del comparto termico nazionale”.

Non solo Iva

Ad influire sul prezzo del pellet, però non è solo la riduzione dell’Iva al 10% ma anche altre variabili quali le condizione climatica della stagione termica, il prezzo delle materie prime, nuovi incentivi del governo centrale per aiutare le famiglie in difficoltà.

E sicuramente non va sottovalutato l’andamento inflazionistico che potrebbe ulteriormente lanciare al ribasso il potere di acquisto dei consumatori.