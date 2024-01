Il nuovo anno è iniziato per le famiglie italiane con numerosi rincari soprattutto sul fronte energia a causa della crisi del Mar Rosso.

Per il 2024 i dati parlano chiaro: le stime annunciano rincari intorno al +7,6% per il gas e al +8,5% per l’energia elettrica e non solo.

Il governo nella nuova manovra finanziaria ha provveduto ad abolire numerose misure a sostegno del reddito che provocheranno un ulteriore aggravio delle spese di circa +102,15 euro annui sulla bolletta del gas.

Come se non bastasse il passaggio al mercato libero sia per gas che per energia non dovrebbe essere cosi conveniente.

Dai dati raccolti, si stimano:

• +108,87 euro annui per chi sceglie un’offerta sul mercato libero a prezzo variabile;

• +493,45 euro annui per chi sceglie un’offerta sul mercato libero a prezzo fisso.

A spaventare anche le voci di possibili rincari al prezzo del pellet, il biocombustibile più amato dagli italiani.

La paura è tanta visto che nel 2022 un sacchetto da 15 kg di biocombustibile è arrivato a sfiorare i 15 euro.

Oggi finalmente il prezzo della biomassa più amata dagli italiani sembra essere tornata a livelli del 2021.

Ma attenzione perché secondo alcune indiscrezione i prezzi resteranno bassi fino a febbraio. Per alcuni si tratta di una bufala per altri di una verità.

Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pellet, prezzo alle stelle bufala o verità? Ecco tutto quello che c’è da saper in merito

Del pellet ormai gli italiani non riescono a fare a meno. Lo dicono i dati anche riferiti alle vendite delle moderne stufe a pellet che hanno fatto registrare rispetto al 2029 un aumento del 21%.

A spingere verso l’aumento delle vendite, sicuramente il risparmio prodotto dal loro utilizzo, ma anche il prezzo ridotto della biomassa rispetto ad altri combustibili.

Oggi il prezzo del prodotto è ritornato quasi a livelli del 2021 con un prezzo medio registrato da AIEL di 6,19 euro per sacco da 15 kg.

Tali prezzi però per alcuni sono destinati ad aumentare, altri invece ritengono che sia solo una bufala.

In realtà c’è da dire che la riduzione avuta in questi mesi del prezzo della biomassa è frutto della misura introdotta dal governo che ha permesso l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% piuttosto che al 22%.

Una misura prorogata anche nella Legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n. 303 del 30 dicembre 2023 reca tra alcune novità in materia di Iva ridotta sui pellet.

C’è da dire che l’aliquota ridotta del 10% si applicherà però soltanto per i primi due mesi del 2024 cioè per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Dunque per altri due mesi potremmo godere della agevolazione. Ma cosa si prospetta all’orizzonte?

Pellet, cosa succederà al prezzo da marzo?

Lo abbiamo appena detto, fino a fine febbraio il pellet godrà dell’iva ridotta al 10%, ma cosa succederà se non interverranno nuove misure?

A partire dal 1 marzo 2024 si tornerà alla vecchia aliquota, ossia al regime del 22%.

Tale ritorno impatterà inevitabilmente sul prezzo finale.

Se si considera che gli acquirenti di solito fanno acquisti pre stagionali in estate in vista dell'inverno 2024/25 questi si troveranno di fronte ad aumenti sul prezzo del combustibile che si attesteranno tra il 10% e il 15%, per pellet di buona qualità e con certificazione.

Aumenti conseguenti al mancato rinnovo dell’iva ridotta.

Tante le richieste per mantenere strutturale

Da più parti, consumatori e produttori nonché le varie associazioni stanno già chiedendo a gran voce al governo di rendere strutturale l’Iva ridotta sul pellet.

Annalisa Paniz Direttrice generale di AIEL Associazione italiana energie agroforestali ha da sempre evidenziato la necessità di rendere stabile tale cambiamento così da contrastare gli illeciti e povertà energetica.

Si perché rendere stabile l’Iva ridotta non provoca solo effetti positivi per le famiglie ma aiuterebbe anche a contrastare le truffe e l’emersione del mercato sommerso, con evidenti benefici anche per lo Stato.

L’auspicio è dunque che il Governo ci ripensi.