Il Pellet non è tutto uguale, in commercio infatti ne esistono di diversi tipi ma alcuni potrebbe emanare cattivo odore: ecco i 2 motivi principali della loro puzza e alcuni rimedi per contrastarli.

Continua la discesa dei prezzi del Pellet: la biomassa preferita dagli italiani e non solo torna ad essere competitiva.

Dai dati diffusi da AIEL la riduzione si attesta a meno -40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Su tale riduzione ha influito in maniera considerevole la riduzione dell’IVA passata dal 22% al 10% e valevole fino al 31 dicembre salvo proroghe nella nuova Legge finanziaria.

Lo scorso anno il costo medio di una sacchetto da 15 kg ha raggiunto cifre mai viste prima, ossia 15 euro: oggi il prezzo medio dello stesso sacchetto si attesta a 6,19 euro.

Ecco che è scattata la corsa all’acquisto, però bisogna prestare molta attenzione a non incappare in truffe soprattutto sulla qualità della materia prima.

In giro è diffusa lo stereotipo che il pellet puzza, ma nella realtà non è così: il pellet non solo non puzza, ma è possibile sceglierlo anche dall’odore.

Ma allora perché alcuni emanano cattivo odore?

Ecco i 2 principali motivi.

Pellet, non è tutto uguale alcuni puzzano: ecco alcuni rimedi contro il cattivo odore

Il Pellet ormai da molto tempo continua ad essere la biomassa preferita dagli italiani, soprattutto ora che il prezzo a subito un netto calo rispetto ai dati del 2022.

Ora a seguito della riduzione di circa il 40 % rispetto allo scorso anno bisogna stare attenti ad eventuali truffe.

In commercio, ne esistono di vari tipi con caratteristiche differenti a seconda dell’essenza usata.

Ogni tipologia ha un odore e profumo diverso, ecco che allora sapere sceglierne uno è molto importante.

Il pellet, in commercio si trova per essenze dure e essenze dolci.

Le prime ha un elevato potere calorifico e sono relative ai legni duri come rovere, faggio, castagno, carpino, acero, betulla.

Per le essenze dolci, la combustione non dura a lungo e si tratta di legno tipo salice, ciliegio e pioppo.

Grazie all’odore, non tutti lo sanno se ne può riconoscere la qualità: se senti un odore durante la pellettatura vuol dire che si tratta di legni pregiati.

L’odore è molto simile alla colla a causa dello scarico di lignina.

In fase di combustione, l’odore del pellet è molto simile a quello del legno che brucia e due sono le motivazioni per cui potrebbe puzzare:

• La bassa qualità e l’utilizzo di additivi chimici;

• La stufa necessità di manutenzione.

Nel primo caso il consiglio è di cambiare marca, nel secondo caso invece potrebbe esserci un ostruzione della canna fumaria.

Potrebbe dipendere da un’ostruzione della vostra canna fumaria, o dal fatto che non sia stata pulita adeguatamente.

Pellet, ecco alcuni modi per eleminare la puzza

Lo abbiamo detto, il pellet di per se non puzza, l’eventuale cattivo odore potrebbe derivare dalla combustione di un prodotto non proprio di alta qualità o da una scorretta manutenzione della stufa stessa.

Ma esistono però alcuni suggerimenti per eliminare la puzza sgradevole della stufa a pellet, la prima sicuramente è la corretta manutenzione della stufa grazie a una pulizia regolare dell’apparecchio.

Va pulito sia l'interno che l'esterno della stufa, tenendo in considerazione le indicazioni del produttore.

Inoltre gli ambienti devono essere correttamente ventilati cosi che l’aria fresca riduca gli odori migliorando la qualità dell'aria interna.

Inoltre è possibile usare dei deodoranti naturali che eliminano la puzza prodotta dalla stufa. Si possono usare i vecchi e cari rimedi della nonna come ad esempio, basta mettere una ciotola di bicarbonato anche con qualche goccia di essenza vicno la stufa cosi da assorbirne l’odore.

Oppure aggiungere alcune gocce di olio essenziale profumato all'acqua dell'umidificatore.

Odore del pellet influisce sulla salute umana?

Non tutti lo sanno ma l’odore, buono o cattivo del pellet, può provocare degli impatti negativi sulla salute umana.

Dall’irritazione del naso, occhi, gola fino ad avere gravi problemi respiratori.

Ciò può provocare tosse, asma e la difficoltà respiratoria.

Alcune tipologie di pellet possono contenere dei componenti come la formaldeide ma gli effetti sull'uomo richiedono ancora ulteriori studi.