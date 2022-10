Pellet, sempre più prezzo record: acquisto meno caro solo grazie a questi Bonus 

Pellet sempre più caro. Ultimamente si registrano prezzi d’acquisto record considerata l’impennata del gas e delle altre materie prime. Ciononostante, continua a guidare la classifica dei sistemi di riscaldamento più gettonati del momento, non solo per il suo potere riscaldante, ma anche e soprattutto perché si può risparmiare sull’ acquisto delle stufe usufruendo di una serie di Bonus. Ecco di quali si tratta e come richiederli.

Ormai non è più un mistero: il prezzo record raggiunto dalle stufe da alimentare a Pellet porterebbe chiunque verso un sistema alternativo di riscaldamento. Il tutto è da ricollegare al caro energia causato dal conflitto Russia-Ucraina.

Così diventa quasi impossibile per le tasche degli italiani sostenere le spese collegate all’acquisto e all’installazione delle stufe a Pellet, soprattutto senza un aiuto economico che potrebbe ammortizzare la spesa sostenuta.

Non tutto, però, è perduto. Fortunatamente, aggiudicarsi una stufa che permetta il risparmio a lungo termine senza rinunciare alla possibilità di riscaldarsi è ora possibile grazie ad una serie di Bonus appositamente studiati per venire incontro alle famiglie interessate all’acquisto di una stufa a Pellet.

Vediamo di quali sono le migliori offerte a disposizioni e come sfruttare i Bonus attivi per risparmiare un bel gruzzoletto di euro, almeno per quest’inverno.

Pellet, prezzi da record: perché conviene il suo acquisto

Come anticipato in apertura di articolo, nonostante i rincari dell’ultimo periodo, il Pellet rimane ancora oggi l’alternativa più conveniente ai consueti sistemi di riscaldamento per ovvie ragioni.

Allo stato attuale risulta essere più economico delle alternative in circolazione, è ecologico e altamente efficiente.

L’unica accortezza va fatta in fase di acquisto, poiché molti venditori spacciano sacchi di Pellet a prezzi molto meno cari di quelli attuali, ovviamente di qualità scadente.

Dunque, il consiglio che sentiamo di darvi è di effettuare l’acquisto del Pellet solo presso rivenditori con feedback certificato, o di dare una sbirciata anche sui siti e-commerce più sicuri, come Amazon.

Attenzione anche a non fiondarsi subito all’acquisto della stufa perché è sempre bene rivolgersi prima ad un tecnico specializzato chiamato a verificare l’idoneità degli edifici destinati ad accogliere la stessa e non solo.

Pellet, sempre più prezzo record: acquisto meno caro solo grazie a questi Bonus

Osannate da molti e poco gradite da altri, le stufe a Pellet, come qualsiasi altro dispositivo congegnato per il riscaldamento non solo domestico, presentano dei vantaggi e degli svantaggi.

Il contro che fa storcere il naso a molti riguarda proprio l’alto esborso monetario da sostenere sia per l’acquisto del Pellet stesso che per i dispositivi di riscaldamento alimentati con il materiale.

Tuttavia, rendere meno caro il prezzo record ormai fatto registrare sull’acquisto dei sistemi di riscaldamento non è più un’utopia. Occorre solo essere molto informati sugli incentivi attivi che potrebbero far tirare un sospiro di sollievo anche al nostro portafoglio.

Ma quali Bonus Pellet potrebbero venire in soccorso alle famiglie disposte a risparmiare sull’acquisto di una stufa a Pellet?

Il primo incentivo è stato introdotto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) e si concretizza in uno “sconto” da applicare sulle nuove stufe a Pellet acquistate dietro sostituzione di un’altra stufa a diversa alimentazione.

Nello specifico, il caro prezzi delle stufe a Pellet viene abbattuto grazie ad un rimborso del 65% del prezzo d’acquisto della nuova stufa.

Per quanto riguarda l’erogazione del Bonus Pellet in questione, il 65% della spesa sostenuta ritornerà nelle tasche dei richiedenti entro 90 giorni dall’acquisto, ma non solo.

I beneficiari del Bonus Pellet potranno decidere anche di ripartire il rimborso in due rate se la cifra da restituire supera i 5.000 euro.

Altro Bonus particolarmente allettante, che permette di pagare di meno una stufa a Pellet, è lo sconto del 50% garantito installando il nuovo acquisto presso un’unità abitativa indipendente, fruibile però solo come detrazione fiscale su una spesa massima di 30.000 euro.

Pellet, quali sono le migliori stufe secondo Altroconsumo

Quando si decide di comprare una stufa a Pellet, con o senza Bonus, non è facile destreggiarsi nella scelta del dispositivo con le migliori caratteristiche tecniche e qualitative. Non sempre il prodotto meno caro è sinonimo di qualità.

Altroconsumo viene in soccorso ai consumatori alle prese con la scelta di una stufa a Pellet fornendo una classifica dei migliori dispositivi in commercio.

Il primo posto è occupato dalla Freepoint Verve Airtight che ha ottenuto il miglior punteggio nei vari test a livello di sicurezza, emissioni e facilità di utilizzo.

Ma quanto arriva a costare? Il prezzo non è assolutamente da sottovalutare: con circa 1.000 euro si avrà la possibilità di portare a casa una stufa molto valida.

Al secondo e al terzo posto troviamo invece le stufe a Pellet Ravelli Dual 9 e la Nordica Extraflame Viviana Evo, che costano rispettivamente 2.000 e 1.600 euro.