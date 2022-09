Pellet, spesa più alta? 1.000€ in meno su gas e metano. Sono queste le migliori stufe

Per il Pellet la spesa risulta essere sempre più alta. Ciononostante, risulta essere ancora la soluzione migliore per far fronte all’aumento vertiginoso della spesa per le bollette di gas e metano. Sostituendo, infatti, i vecchi impianti di riscaldamento con le nuove stufe a Pellet si può avere un risparmio medio di circa 1000 euro sulle bollette di gas e metano. Ma quali sono le migliori?

Per il Pellet la spesa risulta essere sempre più alta. Ciononostante, risulta essere ancora la soluzione migliore per far fronte all’aumento vertiginoso della spesa per le bollette di gas e metano. Sostituendo, infatti, i vecchi impianti di riscaldamento con le nuove stufe a Pellet si può avere un risparmio medio di circa 1.000 euro sulle bollette di gas e metano. Vediamo quali sono le migliori, come scegliere il modello adatto alle proprie esigenze e dove acquistarle.

Con l’estate ormai terminata molte famiglie italiane stanno iniziando a fare i conti non solo con una riduzione delle temperature ma anche con il caro bollette. Visti i recenti aumenti di tutti i combustibili, qual è ad oggi la soluzione più conveniente per riscaldare la propria abitazione?

La crisi economica causata dalla guerra Russia Ucraina ha determinato un aumento dei costi per il gas e il metano. Il costo del gas naturale all’ingrosso è cresciuto dagli 8,219 €/MWh del 2020 ai 231,736 €/MWh di agosto 2022. Un aumento di 25 volte superiore rispetto al 2020.

All’aumento del prezzo del gas, si affianca anche quello del Pellet, ormai sotto gli occhi di tutti. Un sacchetto da 15 kg oggi viene venduto a 12 € contro i 4,35 € al sacchetto nel 2020, generando un raddoppio dei costi sostenuti dal consumatore finale.

Tuttavia, da un confronto fatto da ARERA il Pellet rimane ad oggi, nonostante i grossi rincari, il combustibile che permette di risparmiare circa il 30% rispetto al gas naturale. Di conseguenza un impianto di riscaldamento con stufe a Pellet risulta essere ancora oggi la scelta più conveniente.

Non solo, scegliere tra le migliori stufe permette di ottenere un risparmio di circa 1.000 euro. Scopriamo allora quali sono le migliori, come scegliere il modello adatto alle proprie esigenze e dove acquistarle.

Gli italiani, complice il caro bollette sono alla ricerca di soluzioni che permettono di riscaldare la propria abitazione risparmiando sempre di più sui costi per il gas e il metano.

Tanto basta a capire come mai ci si orienta sempre di più verso nuovi sistemi di riscaldamento, come le nuove stufe a Pellet poli-combustibili. Come risaputo, il Pellet essendo un biocombustibile inquina molto meno rispetto al gas e al metano, oltre ad avere un potere calorifico molto alto.

Ma c’è di più. Le stufe a Pellet sono ritenute più sicure rispetto alle tradizionali stufe a legna e la loro manutenzione risulta essere minore. Se confrontate con le stufe elettriche, esse risultano avere prestazioni ottimali in termini di efficacia anche per riscaldare ambienti di grandi dimensioni.

Ma come scegliere la migliore stufa a Pellet che ci permette di risparmiare subito fino a 1.000 euro sulla spesa per gas e metano?

In soccorso delle famiglie italiana arriva uno studio condotto dall’associazione Altroconsumo su 20 modelli qualitativamente ottimi. La ricerca ha permesso di stilare una classifica delle stufe migliori sulla base di parametri previsti dalla legge: prestazioni, quantità di emissioni, sicurezza e la facilità d’uso.

Il primo posto del podio spetta alla stufa Freepoint Verve Airtight con un punteggio di 89/100. Il costo previsto per l’acquisto di questo sistema di riscaldamento si aggira intorno ai 995 euro.

Il secondo gradino del podio spetta, invece, alla Ravelli Dual 9, con un punteggio di 83/100 ed un costo di 2.000 euro, mentre la medaglia di bronzo va a La Nordica – Extraflame Viviana Evo con un punteggio di 81/100 ed una spesa prevista di 1.590 euro.

Se ragioniamo in termini di miglior rapporto qualità prezzo, la scelta di Altroconsumo ricade sulla stufa a Pellet Punto Fuoco Giada 8KW con un punteggio di 69/100 e un costo che si aggira intorno a 629 euro.

Pellet, ecco come orientarsi sull’acquisto per fare la scelta migliore

Il Pellet è considerato oggi la migliore alternativa ai tradizionali sistemi di riscaldamento. L’utilizzo di stufe a Pellet, come abbiamo già detto abbatte da subito i costi sempre più alti del gas e del metano permettendo di ottenere un risparmio economico che si aggira intorno ai 1.000 euro.

Per poter effettuare una scelta tra le stufe a Pellet presenti in commercio, la stessa associazione individua alcune linee guida da seguire.

Primo tra tutte è sempre necessario il sopralluogo di un tecnico specializzato che verifica la metratura dei locali da riscaldare e come sono disposte le stanze, il tipo di isolamento termico presente nell’appartamento, la possibilità di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura.

Tutti parametri che devono essere attentamente valutati al fine di effettuare una scelta ottimale sulle stufe da acquistare.

Pellet, dove comprare le migliori stufe

Il risultato è chiaro a tutti: nonostante i rincari degli ultimi mesi, il Pellet risulta essere il combustibile che produce maggiori risparmi in termini economici. Se a ciò aggiungiamo la scelta di una stufa di buona qualità, il risparmio potrà arrivare a sfiorare i 1.000 euro rispetto alla spesa più alta da sostenere per gas e metano.

Ma dove si possono comprare le migliori stufe?

Per acquistare i nuovi sistemi di riscaldamento si può ricorrere ai negozi specializzati che forniscono anche servizi di consulenza, oppure si può decidere di acquistare nei negozi online, che offrono un vastissimo assortimento per ogni tipo e prezzo (ad esempio Amazon).

Bisogna, però, fare una premessa: se da una parte si risparmia nei negozi virtuali, di contro gli stessi negozi non offrono servizi di supporto pre e post vendita.

