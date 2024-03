Pellet, ecco 3 metodi per riconoscere quello vecchio: così eviti di sprecare soldi

Il prezzo del pellet sembra essere tornato ai livelli del 2021, ma la gioia potrebbe finire presto. I dati diffusi dall’AIEL negli scorsi mesi hanno fatto ben sperate rispetto ai costi sostenuti nel 2022 quando per acquistare un sacchetto da 15 kg di pellet servivano 15 euro.

Ma nonostante i prezzi schizzati avanti la biomassa è rimasta la preferita dalle famiglie italiane, tanto da essere il metodi di riscaldamento complementare più amato di sempre.

Questo perché i vantaggi dell’utilizzo della biomassa non sono pochi ed oggi sembra essere tornata anche conveniente.

L’idillio però potrebbe terminare a breve visto che dal 1°marzo 2023 è tornata ad essere applicata l’Iva ordinaria al 22% dopo messi di Iva ridotta al 10%.

Questo ritorno all’Iva ordinaria potrebbe, oltre a far aumentare il prezzo, far incappare in delle truffe di non poco conto perché lo sappiamo benissimo il pellet è tra i prodotti più contraffatti in assoluto.

Ma bisogna prestare attenzione anche alla qualità del pellet che si acquista.

Ecco 3 metodi per riconoscere quello vecchio.

Pellet, ecco 3 metodi per riconoscere quello vecchio

Gli italiani anche in questa stagione termica hanno usato e non poco il pellet.

In un periodo in cui l’allarme prezzi è rientrato, anche a seguito delle numerose agevolazioni poste in essere dal governo Meloni le stufe a pellet sono state le più utilizzate in assoluto.

Al fine di beneficiare dell’efficienza e del risparmio prodotto da tali apparecchi è opportuno utilizzare pellet di qualità e procedere ad una manutenzione quotidiana e straordinaria della stufa.

Va detto infatti che non tutto il pellet è uguale, alcuni come il faggio hanno una migliore resa calorifica altri producono meno cenere, ma certamente la cosa che accomuna le differenti tipologie è il modo in cui riconoscere quello di buona qualità e quello vecchio.

Esistono 3 metodi per riconoscere se un pellet è vecchio o si tratta di sacchi “giovani”

Attenzione alla presenza della polvere di legno

Il pellet, si sa è per lo più conservato in imballaggi in plastica termosaldata e quindi non dovrebbe rovinarsi nel tempo ma per evitare di trovarsi con pellet vecchio che potrebbe rovinare la stufa è opportuno seguire alcune regole.

Il primo metodo è quello di vedere ad occhio nudo il sacchetto e verificare se c’è troppo residuo legnoso. La presenza di polvere di legno nel sacco (la quale non deve superare il 2 o 3% di materiale), dunque incide sulla qualità e sulla resa della combustione perché troppo pulviscolo rischierebbe di bloccare tutto il meccanismo di carico.

Quindi in fase di acquisto, meglio verificare ad occhio in che condizioni si trova il pellet.

Attenzione alle etichette

Altro metodo per verificare che si tratta di pellet vecchio o nuovo, è quello di saper leggere le etichette.

Sulla confezione devono essere indicati:

• Il marchio della certificazione ENplus e la sigla del Paese del produttore o del distributore;

• Il codice dell’azienda certificata e la dicitura pellet di legno;

• Il peso (solitamente 15 kg) e diametro (ad esempio 6 mm);

Le note «conservare in luogo asciutto» e «usare in impianti di combustione appropriati e approvati in accordo con le indicazioni del costruttore».

Inoltre il pellet deve essere rigorosamente di legno senza coloranti e additivi chimici e deve derivare dal processo di pelletizzazione.

Ciò sottolinea la necessità di acquistare un prodotto di dubbia provenienza: ecco che la certificazione garantisce un prodotto di qualità e ne descrive la provenienza nonchè il rispetto delle normative europee.

L’odore, questo altro metodo per riconoscerne la qualità

Per essere certi di acquistare un pellet di buona qualità è dunque necessario controllare all’interno delle confezioni che non ci siano scarti provenienti dall’industria del mobile.

In questo caso meglio affinare l’olfatto perché l’odore del pellet ricorderà quello del truciolare.

In questo caso si tratterebbe di pellet di bassa qualità e nocivo per la salute perché sarà altra la presenza di residui di colle e vernici.