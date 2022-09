Il costo del Pellet è sempre più alto. Fronteggiare questo rincaro è possibile grazie a 5 alternative che permettono di risparmiare un po' spendendo meno di 20 euro a quintale. Vediamo quali sono e i possibili costi da sostenere.

L’autunno è ormai alle porte e si paventano mesi difficili contrassegnati dal caro energia. Infatti, una nuova stangata sta per abbattersi sulle tasche degli italiani. L’aumento dei costi delle materie prime e i tagli delle forniture di gas conseguenti al conflitto Russia Ucraina genereranno un vero salasso sulle bollette di numerosissime famiglie italiane.

Negli anni passati l’alternativa principale al gas è stata per molti il pellet, una biomassa poco invasiva e molto conveniente: il costo del sacco da 15 kg si aggirava tra 3 e 5 euro.

Per fortuna esistono delle valide alternative al gas, che possono aiutarci un po’ a risparmiare spendendo circa 20 euro a quintale. No non stiamo parlando soltanto delle popolarissime stufe a Pellet. A causa di questo brusco aumento del prezzo del Pellet molte famiglie stanno valutando le alternative possibili.

Ma bisogna stare attenti, non tutte le stufe a Pellet sono compatibili con l’utilizzo di altre biomasse, pertanto prima di fare una sostituzione fai da te è preferibile chiedere consiglio al nostro rivenditore di fiducia.

Utilizzare una biomassa alternativa al Pellet, come altri scarti del legno e/o gli scarti agricoli ci permetterà di risparmiare un bel gruzzoletto di euro.

Dopo un’attenta verifica potremmo infatti prendere in considerazione la possibilità di alimentare la stufa a Pellet in nostro possesso utilizzando il cippatino di legno, il nocciolino di sansa, il mais, i noccioli tritati della frutta e i gusci di frutta secca tritati.

Scopriamo perciò quali sono le 5 alternative più convenienti tra quelle elencate

Pellet, prezzo sempre più alto? Con queste 5 alternative spendi meno di 20€ al quintale

Il prezzo del Pellet, come abbiamo già accennato, a causa della guerra Russia Ucraina è diventato sempre più alto. Basti pensare che un sacco da 15 kg arriva a costare oggi circa 10 euro. C’è chi teme un suo ulteriore aumento, addirittura le stime dicono che un sacco da 15 kg possa arrivare a costare 1,50 euro a kg, cioè circa 22,50 euro a sacco.

Pertanto è bene valutare le 5 alternative possibili tra le numerose biomasse presenti in natura: il cippatino di legno, il nocciolino di sansa, il mais, i noccioli tritati della frutta e i gusci di frutta secca tritati.

Il cippatino di legno è uno scarto del legno non trattato derivante da alberi, rami e potature che viene ridotto in pezzettini di circa 2/3 cm con un ‘apposita macchina chiamata cippatore. Il suo potere calorifero oscilla tra i 2 e i 3,5 kWh/Kg in base alla qualità del legno e la sua umidità.

Risulta essere un’ottima alternativa visto il suo basso costo, variabile dai 2 e 6 euro a quintale. L’unica difficoltà però sta nello stoccaggio poichè risulta essere parecchio ingombrante.

Altra alternativa al Pellet è il nocciolino di sansa. Esso ha un potere calorifero stimato tra i 4,5 e i 6,5 kWh/Kg e altro non è che uno scarto di lavorazione derivante dalla molitura delle olive. Ha una resa media del 20% in più rispetto al Pellet. I costi si aggirano intorno ai 20 22 euro a quintale, risulta di facile trasporto ma il suo reperimento è abbastanza complesso.

Le ultime alternative al Pellet: mais, noccioli di frutta e gusci di frutta secca

Altra valida alternativa valida al Pellet è il mais essiccato. Il costo oscilla intorno ai 20 euro a quintale e ha un potere calorifero tra i 4 e i 6 kWh/Kg. Il suo utilizzo ha suscitato un forte dibattito da un punto di vista etico perchè destinato all’alimentazione. Altro problema è relativo al suo utilizzo, infatti non può essere utilizzato da solo ma deve essere mischiato sempre con un altro prodotto.

Concludiamo la nostra rassegna delle alternative al Pellet con la resa dei noccioli di frutta e dei gusci di frutta secca. Le informazioni sul potere calorifero non sono certe si dovrebbe aggirare intorno ai 4,7 kWh/kg a fronte di un costo di 20/22 euro al quintale.

Stesso discorso vale per i gusci di frutta secca essiccati. Si tratta per lo più dei gusci delle mandorle tritate di cui non si conosce il potere calorifero, ma il prezzo risulta essere abbastanza basso (intorno ai 19/21 euro al quintale).

Pellet, con le 5 alternative risparmi è garantito ma occhio ai costi di trasporto

Per ottenere un valido risparmio dall’utilizzo alternativo del Pellet non va dimenticato che tutte le 5 alternative elencate hanno costi di traporto più o meno elevati. Attenzione a non vanificare il risparmio ottenuto dal riciclo degli scarti delle lavorazioni. Ecco perchè per non incorrere in questo pericolo è necessario che l’acquisto venga effettuato in loco, altrimenti il risparmio si azzera.

