Caro bolletta, arrivano le Pellicole antifreddo per la casa: ecco cosa sono

Come ogni anno è arrivato puntuale il freddo e con esso tutti i problemi legati al riscaldamento degli ambienti domestici.

Circa il 60% delle nostre case ha un vero e proprio problema di isolamento termico: ciò determina una serie di problematiche riguardanti la dispersione di calore e consumi eccessivi di energia e di gas.

Uno dei punti critici per la dispersione del calore è rappresentato certamente dalle finestre. Anche se si tratta di infissi di ultima generazione con doppi o tripli vetri una percentuale di calore sfugge sempre.

In realtà non si deve subito pensare alla sostituzione dell’intero infisso ma va detto che il caldo o il freddo passano attraverso i vetri di finestre o vetrate.

Lo si percepisce toccando lo stesso vetro, in estate certamente sarà caldissimo mentre in inverno più freddo: tutto ciò si ripercuote all’interno della casa comportando un aumento dell’uso dei riscaldamenti o eventuali climatizzatori con conseguente incremento delle spese e maggiore inquinamento atmosferico.

Pertanto è necessario migliorare l’efficienza energetica della propria casa o dell’ufficio, senza pensare subito alla realizzazione di un cappotto termico o al cambio degli infissi.

In commercio esistono delle pellicole che aiutano a risolvere il questo fastidioso problema che comporta un dispendio di energia non indifferente.

Stiamo parlando delle pellicole isolanti antifreddo che potrebbero essere la risposta giusta per ridurre le perdite di calore, garantendo un ambiente più caldo e una bolletta più leggera.

Vediamo cosa sono nel dettaglio e come funzionano.

Caro bolletta, ecco cosa sono le Pellicole antifreddo per la casa

Con l’arrivo del freddo, inevitabilmente arriva per gli italiani la stangata di Natale sulle utenze di luce e gas.

Per cercare di risparmiare qualche soldo, soprattutto sul riscaldamento di casa molti hanno realizzato cappotti termici, hanno installato nuovi infissi proprio per rendere meglio isolata la propria casa, evitando così un inutile dispersione del calore e di energia.

Ma se siete tra quelli che cercano una soluzione più rapida e meno dispendiosa per isolare i vetri del vostro appartamento potete usare la pellicola antifreddo o pellicola per vetri isolante o termoisolante “antifreddo”, ma anche “anticaldo”.

Isolare le finestre, con queste soluzioni permette di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione. Ma come funzionano?

La pellicola antifreddo è una particolare pellicola che contrasta la dispersione di calore. Viene applicata direttamente sul vetro creando uno strato isolante e protettivo, così da mantenere la casa calda riducendo sprechi e consumi.

Queste pellicole in poliestere o PVC possono essere installate su tutti i tipi di vetro e sia su finestre interne che esterne e moltissime sono dotate di rivestimento riflettente che riflettono il calore della luce solare, impedendo così l’ingresso di calore nella stanza.

Pellicola antifreddo, ecco i dati delle prestazioni

Lo abbiamo detto, se non vi siete prodigati a realizzare lavori di isolamento perché troppo dispendiosi allora potete acquistare le pellicole isolanti antifreddo che rappresentano un’alternativa economica alle varie opere di isolamento termico.

Con queste pellicole si ottiene una sorta di barriera isolante direttamente sul vetro, aumentando il comfort abitativo, riducendo gli spifferi e la dispersione di calore.

Inoltre riducendo i consumi di gas e combustibili fossili si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Affinchè si possa beneficiare dei vantaggi della pellicola questa deve avere un basso coefficiente di emissività e un’ottima capacità di riflessione del calore.

Dagli studi effettuati l’utilizzo delle pellicole isolanti può ridurre la perdita termica fino al 34%.

Ma doppio è il suo utilizzo perché oltre a proteggere dal freddo, la pellicola offre protezione anche dalle ondate di calore estive.

Gli stessi studi hanno evidenziato che la stessa è in grado di respingere fino al 66% dei raggi infrarossi riducendo l’uso dei condizionatori.

Quanto costano

Come per la maggior parte dei prodotti, in commercio esistono diverse tipologie di pellicole antifreddo, con caratteristiche e prezzi differenti tra loro.

Il prezzo può variare dai 20 euro fino ai 90 euro al metro quadrato.

Un Pellicola riflettente di qualità medio/buona può costare dai € 25,00 ai € 32,00 /mq, una Pellicola selettiva dai € 70,00 ai € 80,00/ mq mentre Pellicole basso emissivo dai € 35,00 ai € 100/mq