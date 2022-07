Non immagineresti mai le abitudini che tutt'ora stai seguendo e che invece di stanno facendo consumare un sacco di benzina ogni giorno. Ti consiglio caldamente di smettere subito, e di optare invece per abitudini più corrette. Col tempo ci farai l'abitudine e avrai come benefit un risparmio sicuro sul pieno carburante.

A volte non serve nemmeno trovare dei trucchetti per risparmiare benzina ogni giorno. In molti credono di seguire delle ottime abitudini alla guida della propria macchina, ma in realtà stanno solo continuando a sprecare carburante.

Non immagineresti mai le abitudini che tutt'ora stai seguendo e che invece di stanno facendo consumare un sacco di benzina ogni giorno.

Per questo ti consiglio caldamente di smettere subito, e di optare invece per abitudini più corrette. Non saranno facili all'inizio, ma col tempo ci farai l'abitudine e avrai come benefit un risparmio sicuro sul pieno carburante.

Per risparmiare benzina ogni giorno smetti subito con queste pessime abitudini

Tutti seguono come abitudini attività come il riscaldamento del motore, oppure l'apertura dei finestrini come alternativa al condizionatore d'aria, pensando di risparmiare benzina ogni giorno.

Sono tutte abitudini pessime, che nel lungo periodo ti fanno consumare un sacco di carburante.

Nel caso del riscaldamento del motore, molti lo considerano come una buona abitudine perché permette al motore di avere andature e prestazioni efficienti, rispetto a quelle che potresti avere poco dopo l'accensione del motore.

In realtà, oltre a consumare più benzina, il motore ci metterà più tempo a lavorare bene, perché con questa pratica lo usurerai in poco tempo.

Nel caso dell'apertura dei finestrini, anche se fatta con le migliori intenzioni, rimane sempre una pessima pratica.

Anche se questo significa evitare l'utilizzo del condizionatore d'aria, se viaggi ad una velocità superiore ai 50 chilometri orari, l'aerodinamica del tuo veicolo si ridurrà a causa del vento contrario.

Per le macchine a carrozzeria chiusa, i finestrini aperti creano un effetto "telonato" che riduce l'aerodinamica. Porta il motore a dover consumare più carburante del previsto.

In poche parole, fai prima a tenere il condizionatore acceso, per quanto potresti risparmiare coi finestrini. L'unica possibilità è solo se li tieni aperti con una velocità di crociera intorno ai 50 km/h. In questo caso puoi risparmiare benzina per davvero.

Ecco un'abitudine che tutti seguono pensando di risparmiare benzina ogni giorno, e invece è la peggiore

Altra abitudine da evitare è quella di usare il cruise control. E' forse la peggiore, perché tutti pensando che col cruise control tu possa risparmiare benzina ogni giorno, senza problemi e ovunque.

In realtà non è così, anzi, in certe situazioni ti fa consumare un sacco di carburante.

Il cruise control è un sistema di guida incorporato nella maggior parte delle macchine che sono in circolazione oggigiorno, e permette di tenere una velocità di guida fissa, senza dover accelerare o rallentare.

Così non dovrai rischiare di aumentare la velocità all'improvviso, o di usurare freni o cambio.

E' vero che il cruise control permette di risparmiare benzina ogni giorno, ma solo se sei in autostrada o nella superstrada. Sono strade lunghe, con pochissime o quasi nessuna curva, e che permettono di mantenere per decine di minuti la stessa velocità.

Così non è nel caso delle strade urbane. Tra curve, incroci, improvvisi rallentamenti o passaggi pedonali, la macchina non può mantenere la stessa velocità. Usare il cruise control in città sarebbe pericoloso anche per il motore stesso, perché lo metti sotto sforzo.

Pertanto evita assolutamente di usare il cruise control in città, e utilizzalo solo quando sei in autostrada o in superstrada. O al limite nelle lunghe tratte prive di curve e di incroci.

Ecco le migliori abitudini da seguire se vuoi risparmiare benzina ogni giorno

Non basta solo evitare delle pessime abitudini se vuoi risparmiare benzina ogni giorno. Per ottimizzare al meglio il risparmio ci sono un sacco di consigli su come risparmiare benzina per bene. Per fortuna non sono pochi, e molti di questi sono anche facili.

Il più facile addirittura è quello del cambio giri. Invece di andare sempre a marcia bassa, e di andare oltre i 2.000 giri al minuto, basta solo mettere una marcia più alta e di colpo la macchina girerà meno velocemente.

E meno giri fa, meno carburante consuma. E chi ha una macchina con cambio automatico lo sa bene.

Altro consiglio super facile è quello di ridurre la velocità. Oltre a risparmiare benzina ogni giorno, avrai modo di rispettare i limiti di velocità, così i soldi risparmiati non andranno ai vigili.

Non si parla nemmeno di andare a 10 km/h: basterà andare anche solo a 110 km/h in autostrada, invece dei consoni 130 km/h, per avere un risparmio del 25%.

Ovviamente la migliore abitudine per risparmiare benzina ogni giorno rimane la stessa: ridurre frenate e accelerazioni. Sono due azioni che purtroppo capita di fare, ma se riesci ad evitarle il più possibile potrai risparmiare anche più del 10% di carburante.

Altre abitudini utili per risparmiare benzina ogni giorno

Si può risparmiare benzina ogni giorno se riesci a fare una continua manutenzione del tuo motore, e della componentistica del mezzo (filtro antiparticolato, pneumatici...).

Nel lungo periodo la loro usura porterà a farti consumare sempre più carburante, per questo bisogna controllarli periodicamente.

Altro consiglio che dovresti seguire è quello del rifornimento stesso. Invece di spendere più soldi a causa delle royalties, ci sono in Italia migliaia di pompe bianche che ti fanno pagare meno la benzina.

Se non sai dove trovarle basta solo scaricare una delle tante app mobile disponibili su Google Play e Apple Store.

E se vuoi ottimizzare al meglio il pieno carburante, ti consiglio di andarci verso la sera.

Pochi sanno che, facendo il pieno la sera, si riduce il rischio di evaporazione della benzina. Anche se si parla di un risparmio abbastanza modesto, può sempre fare la differenza.