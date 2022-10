Negli ultimi tempi in molti cercano di risparmiare energia elettrica staccando la spina dei propri elettrodomestici, sperando di ottenere un grosso risparmio energetico. In realtà non è proprio così: solo in alcuni casi il risparmio è garantito.

Basta solo staccare la spina a questi elettrodomestici e potrai risparmiare energia elettrica senza alcun problema.

Ma è davvero così? Molti credono che staccare la spina, o addirittura utilizzare una multipresa (o meglio conosciuta come "ciabatta") permetta di risparmiare un sacco di energia elettrica.

Con l'ultimo rialzo delle tariffe energetiche tutti cercano di risparmiare, e di consumare il meno possibile. Ma ci sono trucchi e trucchi, e in alcuni casi potrebbero non aiutare affatto.

Nel nostro caso, staccare la spina per risparmiare energia elettrica non è un trucco totalmente falso, ma nemmeno troppo vero. Vediamo meglio come funziona questo "trucco", e quanto in effetti ti fa risparmiare energia elettrica in un mese (o in un anno).

E quali sono in realtà i trucchi che davvero ti aiutano a risparmiare energia elettrica.

Per risparmiare energia elettrica basta solo staccare la spina? Facciamo chiarezza

In tempi di caro energia non è assolutamente sbagliato fare un po' di risparmio energetico, magari facendo attenzione anche a certi elettrodomestici vampiri. In certi casi anche staccare la spina dei propri dispositivi domestici può dare il suo contributo.

Anche gli elettrodomestici più avanzati hanno la cosiddetta "spia rossa", cioè il sistema di stand-by, che mantiene il dispositivo né acceso, ma nemmeno completamente spento. E quella luce rossa è energia elettrica che viene consumata secondo dopo secondo.

Teoricamente, staccando la spina e togliendo quella spia rossa, puoi risparmiare energia elettrica. Ma non molto. Anche se il risparmio è sicuro, non si parla di grosse cifre.

Come già segnala il Giornale, "qualsiasi elettrodomestico in stand-by ha un consumo minimo, irrisorio, di una manciata di euro l'anno".

Prendiamo ad esempio i televisori di ultima generazione, come quelli che puoi acquistare con il bonus TV. Se si tenesse la spia rossa accesa tutto l'anno, consumeresti solo 2-3 euro di energia elettrica in più. Pertanto, sì, puoi risparmiare energia elettrica staccando la spina, ma quest'azione quotidiana ti farà avere solo pochi euro, in un anno.

Per risparmiare energia elettrica conviene staccare la spina solo a questi elettrodomestici

In parte il discorso cambia se si parla invece di elettrodomestici di vecchia generazione, specie se sono televisori o computer ormai datati (se non obsoleti). Tenerli con la spina collegata sempre alla presa potrebbe produrre un certo consumo a fine anno. Per questo sarebbe già buona abitudine:

staccare il televisore se rimane inutilizzato per diverso tempo;

se rimane inutilizzato per diverso tempo; collegare il computer solo per la ricarica, e tenerlo scollegato durante il suo utilizzo.

Altra buona abitudine sarebbe quella di evitare di tenere in carica il proprio cellulare o smartphone tutta la notte. Anche se raggiunge il 100%, c'è sempre un passaggio minimo di energia, proprio per mantenere quella percentuale fissa.

Anche in questo caso, non aspettarti un risparmio energetico enorme. Nel migliore dei casi, secondo il Messaggero, se ogni giorno una famiglia media si mettesse a staccare tutte le spine, potrebbe risparmiare energia elettrica per un massimo di 40 euro l'anno.

Questo perché, stando alle direttive UE 2013, ogni elettrodomestico di ultima generazione ha un sistema stand-by che consuma un massimo di 0,5 - 1 watt. Mentre quelli obsoleti consumano in media 2 watt, circa il doppio, se non il quadruplo.

Però già si intravede un risparmio energetico, dato che si passa da 3 a 40 euro all'anno.

Inoltre staccare la spina non è molto congeniale, anche se lo fai per risparmiare energia elettrica, perché si potrebbe danneggiare il filo stesso dell'alimentazione, oltre a danneggiare inavvertitamente presa e/o spina stessa.

Proprio per questo, tempo fa, venne lanciato il "Pumping Tap", un dispositivo che sgancia automaticamente le spine dalla rispettiva presa, che siano di tv, lavatrici o lavastovigli.

Scattava dopo dieci minuti di attività, ma funzionava solo per lo sgancio, non per il riattacco. Infatti come dispositivo non ha avuto molta fortuna, ed è stato limitato al solo mercato giapponese.

Per risparmiare energia elettrica come si deve fai attenzione a questi accorgimenti

Se non c'è modo di risparmiare energia staccando la spina ai propri elettrodomestici, puoi sempre seguire questi accorgimenti, che possono alla fine del mese aiutarti ad avere una bolletta energetica molto più contenuta.

Di recente sta avendo un grande successo la formula proposta dal portale tedesco Oko-test, che ti calcola il risparmio che puoi avere nella tua bolletta energetica a seconda della temperatura interna ed esterna.

A titolo d'esempio, se in casa hai 21 gradi, e fuori sono 5, se riduci di un grado la temperatura di casa potrai risparmiare più del 6%. Perché come calcolo devi dividere il numero di gradi che vuoi ridurre per la differenza tra la temperatura esterna con quella interna. Più gradi riduci, più aumenta il risparmio.

Altro accorgimento è quello di fare attenzione al proprio termostato, visto che il grosso della spesa energetica è nel riscaldamento. Addirittura c'è un dispositivo da applicare al tuo impianto di riscaldamento, che ti fa risparmiare energia elettrica.

E se proprio non hai modo di risparmiare energia elettrica in maniera fai-da-te, prova a richiedere i bonus bollette, anche quelli disponibili presso il tuo comune di residenza. Così almeno dovrai pagare solo parte della bolletta.