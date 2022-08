C'è ancora tempo per risparmiare gas e avere un inverno sicuro, basta solo seguire questi semplici trucchi da oggi. Ma fai attenzione agli sprechi, e a certe abitudini che in molti continuano a seguire: non fanno altro che complicarsi la vita, e la bolletta.

Purtroppo bisogna subito prendere dei provvedimenti, visto che dal prossimo autunno la bolletta sarà sempre più cara per tutti.

Per risparmiare gas segui fin da oggi questi facili trucchi per avere un inverno sicuro

Per risparmiare gas in maniera efficiente bisogna smetterla con certe abitudini prima dell'autunno, che ora più che mai non faranno altro che farti gonfiare la bolletta:

fare docce lunghe,

tenere sempre acceso il boiler dell'acqua calda,

dell'acqua calda, tenere il riscaldamento troppo alto,

troppo alto, utilizzare il gas della cucina per troppo tempo,

per troppo tempo, far disperdere il calore prodotto dal riscaldamento a gas,

prodotto dal riscaldamento a gas, accendere il riscaldamento in anticipo.

Queste sono abitudini che molti seguono pensando che il costo del gas sia rimasto uguale a qualche anno fa. In realtà sono tutti comportamenti di consumo che oggi ti fanno avere a casa una bolletta salatissima.

Se cominci entro l'autunno a limitare il consumo di acqua calda, e ad abbassare il termostato entro i 18-20 gradi centigradi massimo, hai già assicurato un buon risparmio.

E se vuoi risparmiare gas ancora di più, e avere l'inverno sicuro, già da oggi puoi cambiare la tua utenza e passare ad una nuova compagnia energetica. Molti hanno come abitudine quella di rimanere fedeli alla propria compagnia, anche se questo significa pagare centinaia di euro in più al mese.

Con la liberalizzazione del mercato energetico puoi risparmiare gas già prima dell'autunno se passi da oggi ad un contratto da Mercato Tutelato ad uno da Mercato Libero.

Già con un nuovo contratto il risparmio è assicurato, ma potrebbe non bastare se non cominci a fare degli ulteriori accorgimenti sul tuo consumo domestico, in particolare sulla cucina e sulla tua caldaia.

Ecco come usare la caldaia in modo da risparmiare gas

La caldaia è forse il dispositivo che questo inverno tutti quanti noi sfrutteremo al massimo. E che inevitabilmente farà esplodere la nostra bolletta, se la usiamo nel peggiore dei modi.

Per fortuna non mancano i metodi per abbassare la bolletta del gas tra caldaie e termosifoni.

Il più importante di tutti è quello di accenderla solo in caso di necessità. Molti accendono il riscaldamento nei mesi di ottobre e di novembre, per poi spegnerlo tra aprile e maggio, in coincidenza col cambiamento delle temperature.

E' un abitudine malsana, che ti fa spendere alla fine dell'anno un sacco di soldi.

Un buon modo per usarla al meglio è quello di accenderla "in ritardo", tipo tra novembre e dicembre, per poi spegnerla tra febbraio e marzo. Praticamente in coincidenza con la sola stagione invernale.

E per ottimizzare al meglio il risparmio, limita l'accensione quotidiana alle ore più fredde: se accendi la caldaia solo per qualche ora al giorno, alla fine del mese la bolletta sarà irrisoria.

E oltre a risparmiare gas, utilizzerai il meno possibile la caldaia, e non dovrai spendere ulteriori soldi sulla manutenzione.

Riserva ogni eventuale intervento su caldaia e termosifoni solo in caso di emergenza, come malfunzionamenti o bolle d'aria. Queste ultime sono le principali responsabili di una riduzione dell’efficienza del sistema di riscaldamento.

Per risparmiare gas in cucina cambia subito queste abitudini

Anche se come voce può risultare minore nella propria bolletta, il consumo di gas in cucina può diventare un problema se si continua con certe abitudini malsane. Inizia subito ad evitarle, e a rimpiazzarle con alcuni accorgimenti semplici ed efficaci.

Se stai cucinando, evita di bollire una pentola intera colma di acqua, e senza coperchio. Riempi la pentola il tanto che basta, e lascia il coperchio fino alla fine della cottura.

Per ottimizzare al meglio il risparmio puoi spegnere in anticipo il fornello, lasciando che il calore termini la cottura.

Inoltre, quando cucini, scegli il fornello adatto, che meglio si rapporta alle dimensioni della padella/pentola che vuoi utilizzare. Non è assolutamente possibile risparmiare gas se si utilizza un fornello piccolo per una pentola grande, e viceversa: la dispersione sarebbe troppo alta!

Valuta anche di utilizzare, ove possibile, la pentola a pressione.

La cottura a vapore permette di cuocere in maniera omogenea un sacco di cibi e alimenti, e senza utilizzare olio o altri condimenti che richiedono alte temperature di ebollizione. E' un'abitudine che ti permetterà fin da subito di risparmiare gas, e anche di cucinare piatti più salutari e leggeri.

Eventualmente opta anche per elettrodomestici che possono sostituire la cottura a gas, come la friggitrice ad aria o il forno elettrico. Valuta di acquistare quelli di ultima generazione: anche se all'inizio spenderai di più, nel lungo periodo avrai un grosso risparmio nella bolletta.

Ovviamente, se abbiamo a che fare con caldaie o elettrodomestici ormai consumati, obsoleti e inefficienti, tutti questi accorgimenti potrebbero non funzionare affatto.

In questi casi bisogna provvedere alla loro rispettiva sostituzione, ma con gli incentivi statali e i vari bonus non arriverai a spendere nulla, neanche per quanto riguarda gli infissi o gli isolanti termici.