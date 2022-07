Per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni, anche durante i viaggi, bisogna fare molta attenzione a ogni piccolo dettaglio, come il prezzo degli alimenti, il costo della benzina. In casi come questi la migliore soluzione è quella di usare ogni giorno queste app gratis, tutte facili da usare e disponibili per i principali sistemi operativi. Ecco quali sono

E questo vale anche se sei in viaggio, o in vacanza: bisogna sempre risparmiare sulla spesa, anche facendo attenzione a dove comprare.

Nel caso della spesa alimentare, supermercati, discount, piccoli alimentari decidono il prezzo, e così anche le pompe di benzina o i locali da ristorazione. E finché non sei dentro non puoi sapere davvero quanto potrai spendere.

In casi come questi la migliore soluzione è quella di dotarsi di una o più app gratis che ti permettano di arrivare a fine settimana con una spesa di soli 20 euro.

Sono applicazioni che puoi utilizzare non solo per la semplice spesa di casa, ma anche per quella in vacanza, o in viaggio. Addirittura, con le app puoi risparmiare sulla spesa carburante, non solo trovando la pompa di benzina più economica, ma anche accedendo a offerte e sconti vari.

Per risparmiare su spesa, viaggi e benzina basta solo usare ogni giorno queste app gratis

Per risparmiare sulla spesa come si deve bisogna utilizzare ogni giorno app mobile che ti segnalino non solo i punti vendita dove poter acquistare ottimi prodotti a basso prezzo, ma anche le migliori offerte attualmente in circolazione.

Tutto questo te lo fa DoveConviene, un'app gratis disponibile per Android e IOS, gratuita e facile da usare. Una volta scaricata, potrai subito vedere quali offerte sono disponibili presso i supermercati, discount o alimentari della tua zona. Così potrai facilmente evitare tutti quei prodotti che ti fanno solo sprecare soldi, e che invece pensi che possano aiutarti a risparmiare sulla spesa.

Per avere la mappatura della tua zona dovrai acconsentire all'attivazione del tuo GPS mobile, ogni volta che la userai.

Con DoveConviene inoltre avrai la raccolta di tutti i volantini dei supermercati e franchising di elettronica della zona. Invece di cercare ogni volta il volantino cartaceo di un preciso supermercato, con quest'app avrai tutti i volantini di tutti i supermarket vicino a te.

Una valida alternativa a DoveConviene è anche PromoQui. Simile nei servizi online, PromoQui permette di salvare le carte fedeltà/socio direttamente nell'app.

Così non rischierai più di perderle: basterà aprire l'app e lasciare che venga vidimato il codice a barra dal tuo schermo mobile.

Sono due app gratis che vanno usate regolarmente, se vuoi davvero risparmiare sulla spesa. Così potrai pianificare al meglio la tua spesa e arrivare così a spendere solo 20 euro a settimana.

E questo per quanto riguarda la sola spesa di tutti i giorni, a casa. Se sei in vacanza, o in viaggio, ci sono 2 app che devi prendere assolutamente in considerazione.

Risparmiare sulla spesa nei viaggi è possibile con questa app gratis

Supponiamo tu sia fuori città, o che tu debba intraprendere a breve una serie di viaggi, anche lunghi. Non hai modo di aprofittare di nessuno di questi cibi gratis, ma vuoi sempre risparmiare sulla spesa in generale.

In questo caso ti consiglio di prendere in considerazione questa specifica app, perfetta per una situazione come questa.

Si chiama Too Good To Go. E' un'app gratis che ti permette di acquistare dei pacchetti alimentari e non ad un prezzo infinitvamente inferiore a quello originario. Si parla di un risparmio medio tra il 50% e il 70%!

Disponibile per Android e IOS, quest'app nasce con l'obiettivo di ridurre il più possibile lo spreco alimentare, incentivando negozi e locali a svendere a fine giornata tutti i prodotti che, altrimenti, finirebbero nei cassonetti.

Se vuoi incominciare da subito a risparmiare sulla spesa, una volta scaricata, dovrai attivare subito il tuo GPS e vedere se nella zona dove ti trovi in vacanza o in viaggio è disponibile un supermercato, bar, ristorante o negozio aderente all'iniziativa di Too Good To Go.

Però attenzione, il servizio è a prenotazione. Dovrai prenotare il pacchetto (comunemente chiamato "Magic Box") e pagarlo anticipatamente, altrimenti rischi di perderlo.

Questo però dipenderà dal risparmio che sei riuscito ad accumulare, non solo nel risparmiare sulla spesa alimentare, ma anche in quella carburante.

Per risparmiare sulla benzina puoi scegliere una di queste app gratis

Nel caso in cui tu voglia risparmiare sulla spesa carburante e spendere solo 20 euro a settimana tra benzina, diesel o GPL, il segreto è quello di affidarsi ad una di queste app, come:

Prezzi Benzina,

Fuel Flash,

Google Maps,

Distributori Metano, GPL e colonnine.

Sono app gratis che puoi scaricare direttamente sul tuo cellulare, e, grazie al GPS, impostarli durante un viaggio o una semplice tratta urbana. Sono continuamente aggiornate, e disponibili anche per chi ha un motore a diesel, GPL o elettrico.

In particolar modo, con Osservaprezzi Carburante potrai avere anche la segnalazione delle più vicine "pompe bianche".

Per pompe bianche si intendono le stazioni di rifornimento autonome in cui il prezzo del carburante è nettamente inferiore a quelle che sono di proprietà delle compagnie.

Oltre a queste, c'è un'app, Octo U, che oltre a farti risparmiare sulla spesa carburante, ti fa accedere ad un sacco di offerte e sconti, anche relativi all'assicurazione auto.

Per avere questi sconti l'app richiede il monitoraggio GPS e anche del tuo stile di guida.

In pratica funziona come la black box delle compagnie assicurative: se registri uno stile di guida consono e responsabile, ottieni a fine mese un grosso risparmio su assicurazione e benzina.

Così arrivi tranquillamente a spendere solo 20 euro a settimana, e trovarti anche a pagare molto meno la tua RC Auto.

Di contro, se fai frenate brusche, accelerazioni repentine, o superi continuamente i limiti di velocità, perdi tutti i benefit. E addio a tutti i soldi che hai trattenuto a forza di risparmiare sulla spesa di tutti i giorni.