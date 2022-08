Fai molta attenzione a questi elettrodomestici, altrimenti ti sarà impossibile risparmiare sulle utenze domestiche.

Con l'attuale stangata sul prezzo del gas, bisogna fare in modo di non arrivare alla fine del mese con una bolletta stratosferica. Purtroppo molti in casa detengono alcuni dispositivi che, se usati quotidianamente, ti aiuteranno a gonfiare la bolletta della luce in poco tempo.

Se vuoi risparmiare tanto sulle utenze domestiche, il miglior modo è quello di limitarli, o addirittura di non utilizzarli.

Anche se non mancano i trucchetti per risparmiare energia elettrica con questi elettrodomestici vampiri. Sono talmente facili che potresti iniziare anche da oggi.

Ma prima vediamo quali dispositivi ti stanno svuotando il portafoglio.

Per risparmiare sulle utenze domestiche fai molta attenzione a questi elettrodomestici

La lista degli elettrodomestici vampiri che a breve leggerai proviene da una ricerca condotta da Selectra. A luglio 2022 Selectra ha analizzato il consumo medio orario nelle bollette sottoposte al tariffario del Servizio di Maggior Tutela.

Da quest'analisi è emerso che:

quello che consuma di più è la stufa elettrica,

quello che consuma di meno è la lavastoviglie.

La misurazione dei consumi è stata condotta utilizzando come metro il costo all'ora di ogni dispositivo. La stufa elettrica, infatti, raggiunge la bellezza di 90 centesimi all'ora, mentre la lavastoviglie solo 11-14 centesimi all'ora.

In parole povere, un'ora di stufa equivale a 7-8 ore di lavastoviglie. Come si potrebbe mai risparmiare sulle utenze domestiche con dispositivi del genere?

Inoltre, tolta la stufa, anche il bollitore e l'asciugacapelli non scherzano in fatto di consumi. Solo il bollitore richiede 73 centesimi all'ora, mentre l'asciugacapelli solo 72 centesimi.

Se si usasse ognuno di questi elettrodomestici vampiri ogni giorno, e solo per un'ora, spenderesti ogni giorno 2,30 euro, ovvero 69 euro in un mese. E questo solo per i primi tre elettrodomestici che consumano di più.

Immagina se utilizzassi ogni giorno anche questi altri elettrodomestici vampiri.

Evita anche questi elettrodomestici: consumano più di un condizionatore

Molti hanno la credenza che sia il condizionatore l'elettrodomestico vampiro per eccellenza, perché, oltre a costare un sacco, nel lungo periodo diventa anche un vero e proprio salasso nella bolletta energetica.

In realtà non è proprio così. Negli ultimi anni il condizionatore è diventato un dispositivo sempre meno energivoro, grazie a programmi Eco e Smart, che ti aiutano anzi a risparmiare sulle utenze domestiche.

Di contro, tutti questi elettrodomestici consumano molto più di un condizionatore d'aria:

friggitrice d'aria,

ferro da stiro,

piastra per capelli.

Sempre secondo la ricerca condotta da Selectra, elettrodomestici vampiri come la friggitrice, il ferro e la piastra prevedono un costo medio orario tra i 59 e i 72 centesimi di euro. Se noti bene, sono tutti elettrodomestici che consumano di più a causa della fase di riscaldamento: riscaldamento dell'aria per la frittura, del ferro per stirare, della piastra per allisciare.

Proprio questa disposizione tencologica li rende energivori e impossibili ad un qualsiasi tentativo di risparmiare sulle utenze domestiche. Diversamente, condizionatore d'aria, lavatrice e lavastoviglie hanno in dotazione programmi che ti aiutano a risparmiare energia e ad avere una bolletta più contenuta.

Nel caso di tutti questi altri elettrodomestici vampiri, non mancano comunque i trucchi per risparmiare sulle utenze domestiche e riuscire in qualche modo a prevenire il salasso sul tuo portafoglio.

I trucchi per risparmiare sulle utenze domestiche anche con gli elettrodomestici vampiri

Un buon trucco che puoi seguire per risparmiare sulle utenze domestiche è quello di equipaggiarti di elettrodomestici di classe energetica alta.

Per classe energetica intendiamo almeno la classe di consumi energetici A+++, o al limite almeno la B. Il vantaggio di avere un elettrodomestico A+++ è che consuma molto poco rispetto ad uno di classe E o F. Anzi, rispetto alla semplice classe A:

se di classe A++ consuma fino al 50% di energia in meno ;

; se di classe A+++ consuma fino al 60% di energia in meno.

Lo svantaggio è che in genere costano di più, molto di più, anche il 30% in più rispetto ad uno normale.

Altro trucco per risparmiare sulle utenze domestiche con gli elettrodomestici vampiri è quello di utilizzarli entro alcune specifiche fasce orarie di consumo energetico.

Se hai una bolletta a tariffa bioraria (o multioraria) c'è proprio una specifica fascia oraria che ti permette di risparmiare energia ogni giorno.

Le fasce orarie sono momenti della giornata in cui il consumo è più contenuto, in media, e pertanto il costo dell'energia è decisamente inferiore rispetto ad altre fasce orarie, dove invece il consumo è totale.

Controlla la tua bolletta, o il contratto stipulato con la compagnia energetica: la troverai immediatamente.

Altro trucco per risparmiare energia è quello di staccare subito la presa di corrente, o al limite attaccarla ad una multipresa (comunemente chiamata "ciabatta").

Perché, che sia un elettrodomestico vampiro o meno, non potrai risparmiare sulle utenze domestiche se lo lasci in modalità stand-by. Ovvero se permetti alla luce rossa di rimanere accesa tutto il giorno.

Secondo una ricerca effettuata da E.ON su 1.300 dei loro clienti, quella lucina rossa costa ogni anno ben 600 kWh. E dato che il profilo di consumo della loro clientela è di 2.400 kWh annuo, si parla del 25% dei consumi totali. E questo solo una lucina rossa. Se vuoi risparmiare sulle utenze domestiche, dovrai fare in modo che sia sempre spenta.