Ecco perché il mercato tutelato finisce a gennaio e quanto costerà agli italiani

Il 31 dicembre 2023 terminerà definitivamente il regime di maggior tutela. Ma perché finisce il mercato tutelato?

Diverse sono state le proroghe che hanno voluto fornire più tempo ai cittadini per adeguarsi e scegliere la migliore offerta del mercato libero.

Ora, però, il tempo è scaduto e non sembra si possa più tornare indietro. Due sono i termini da ricordare: da gennaio 2024, avrà fine il mercato tutelato del gas, mentre per quello dell’elettricità c’è tempo fino ad aprile.

La fine del mercato tutelato dovrebbe preoccupare? Ecco cosa dicono gli ultimi dati sui vantaggi del mercato libero.

Quando finisce il mercato tutelato

Il 31 dicembre quest’anno non si conclude solo un altro anno, ma si va incontro allo stop definitivo del mercato tutelato, in cui i prezzi dell’energia sono regolamentati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) in base all’oscillazione delle materie prime sul mercato.

Ciò significa che, da gennaio 2024 (per il gas) e da aprile 2024 (per l’elettricità) vigerà esclusivamente il mercato libero. I prezzi, in questo caso, non sono stabiliti da ARERA, bensì dai singoli fornitori di energia, i quali si impegnano a competere tra loro per offrire servizi migliori a prezzi più competitivi.

Fine del mercato tutelato: cosa cambia e cosa fare

Ma cosa devono fare i cittadini, allora? Per prima cosa, consultare la propria bolletta per capire se si trovano attualmente nel mercato tutelato o sono già passati al mercato libero. In quest’ultimo caso, dunque, non dovranno fare nulla.

Al contrario, due sono le strade che si aprono, perché i cittadini ancora nel mercato di maggior tutela possono:

• cercare l’ offerta del mercato libero più in linea con le proprie esigenze, effettuando il passaggio;

• essere identificati come clienti domestici vulnerabili e, dunque, continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità;

• essere identificati come clienti domestici non vulnerabili, passando al Servizio a Tutele Graduali.

È importante ricordare che, qualora il cittadino non abbia effettuato il passaggio al mercato libero entro le date stabilite, non rischia in alcun modo un’interruzione della fornitura.

È molto importante essere consapevoli di questo, dal momento che diversi sono i tentativi di truffa sulle offerte del mercato libero che fanno leva proprio su questa preoccupazione.

Per maggiori informazioni in merito leggi anche: Truffe mercato libero dell'energia: come evitarle

Perché finisce il mercato tutelato

Abbiamo visto che le date di scadenza per il mercato tutelato sono due:

• scadenza mercato tutelato gas: gennaio 2024

• fine del mercato tutelato dell’energia elettrica: aprile 2024.

La domanda che molti cittadini si pongono, però, è: perché il mercato tutelato è destinato alla scadenza?

Per prima cosa, va detto che, proprio secondo i dati ARERA relativi al 2022, la percentuale di cittadini nel mercato tutelato è scesa al 33,2%. Non sono, dunque, molti gli italiani a non aver ancora effettuato il passaggio al mercato libero.

Il motivo è più semplice di quanto si pensi: il mercato libero può spesso portare ad alcuni vantaggi per l’utente finale.

I mercati liberalizzati spingono le aziende a competere tra loro per offrire servizi migliori a prezzi più convenienti, cosa che si traduce in un aumento dell'efficienza operativa e a migliori offerte per i consumatori. D’altra parte, la liberalizzazione offre ai consumatori la possibilità di scegliere tra diversi fornitori di energia e tariffe, consentendo loro di adattare le proprie scelte alle proprie esigenze e preferenze.

Possiamo dire, dunque, che il passaggio al mercato libero è guidato dalla volontà di promuovere la concorrenza, aumentare l'efficienza del settore energetico e offrire agli utenti finali più opzioni e flessibilità.

Passaggio al mercato libero: quanto costerà agli italiani?

Pur comprendendo le motivazioni alla base della fine del mercato tutelato, è naturale chiedersi se il passaggio al mercato libero, per quanto imposto, possa davvero apportare maggiori benefici.

Ebbene, per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto dire che nel mercato libero è possibile scegliere tra una vasta gamma di offerte. Queste si dividono in:

• offerte a prezzo fisso

• offerte a prezzo variabile.

Le offerte a prezzo fisso hanno, in effetti, aiutato moltissime famiglie ad affrontare i recenti rincari. Il motivo è molto semplice: le offerte a prezzo fisso permettono di pagare sempre lo stesso importo per un determinato periodo di tempo, perciò le bollette non erano condizionate dalle oscillazioni del prezzo sul mercato.

Tuttavia, negli ultimi mesi i dati hanno dimostrato che le famiglie che hanno già effettuato il passaggio si trovano anche a pagare di più. Dati, questi, che hanno fatto scaturire le critiche da parte dell’Unione nazionale dei consumatori che ha richiesto un’ulteriore proroga per il mercato tutelato.

Vero è che, come tutti i cambiamenti, i risultati potrebbero essere più evidenti solo tra qualche tempo, osservando le naturali variazioni nel settore dell’energia. Bisogna ricordare, infatti, che tra il 2021 e il 2022 i clienti passati al mercato libero hanno risparmiato fino al 30%, con evidenti vantaggi rispetto al mercato tutelato.