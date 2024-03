Cos'è una pergola fotovoltaica, come funziona e quanto si risparmia in bolletta?

Cos'è una pergola fotovoltaica e quanto si risparmia in bolletta dopo averla installata? Ecco le informazioni utili su questo particolare impianto.

Tra le soluzioni per risparmiare sulle bollette, quella che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico è tra le più gettonata. E, nell’ambito di tali soluzioni, ne esiste una ad oggi poco conosciuta, ma molto interessante e conveniente: la pergola fotovoltaica.

Proprio perché al momento non è ancora molto utilizzata, non tutti sanno cos’è una pergola fotovoltaica, quanto si risparmia installandola e come funziona.

Eppure, rappresenta una soluzione ottimale per chi ha uno spazio esterno da adibirvi, e al contempo intende diminuire i costi energetici mensili.

In questa guida forniremo tutte le informazioni necessarie per coloro che sono interessati all’acquisto di una pergola fotovoltaica: cos’è, quanto si risparmia in bolletta, quali sono gli svantaggi.

Cos’è una pergola fotovoltaica

Per capire quanto si risparmia in bolletta grazie alla sua installazione, dobbiamo innanzitutto capire cos’è una pergola fotovoltaica.

Si tratta di una struttura realizzata per creare una zona d’ombra all’esterno di casa. In sostanza, la struttura è dotata di copertura, una sorta di tetto, che fornisce una comoda zona ombreggiata. Tuttavia, al posto di un classico tetto, la copertura viene integrata con pannelli fotovoltaici.

Si tratta quindi di un elemento architettonico con duplice funzione. Da un lato, è in grado di garantire una zona protetta e ombreggiata all’esterno di casa, dall’altro fornisce energia rinnovabile.

Installare una pergola fotovoltaica significa dunque poter tagliare i costi in bolletta. Grazie all’energia autoprodotta, si otterrà infatti un risparmio considerevole.

Inoltre, installando la pergola adeguatamente, la zona d’ombra potrebbe proteggere la casa dai raggi solari e dal calore.

Il che significa spendere meno durante l’estate per rinfrescare l’abitazione, con un conseguente risparmio.

Quanto si risparmia con una pergola fotovoltaica?

Dotarsi di una struttura del genere significa infatti poter contare su un vero e proprio impianto fotovoltaico, in grado di garantire energia pulita e, soprattutto, a costo zero.

L’energia prodotta dall’impianto può essere sfruttata in maniera diretta, o immagazzinata per poterla poi sfruttare in seguito, ad esempio quando c’è buio.

Ma quanto si risparmia con una pergola fotovoltaica, nel dettaglio?

Ovviamente, in questa sede quantificare l’effettivo risparmio è impossibile: tutto dipende dai consumi del nucleo familiare di riferimento. Inoltre, il risparmio potrebbe variare a seconda della tipologia di pergola fotovoltaica installata.

In ogni caso, possiamo comunque fare una stima generica. In media, il risparmio in bolletta ottenuto mediante una pergola fotovoltaica varia dal 20 al 30%.

Dotandosi di un impianto particolarmente efficiente, comunque, i risparmi sulla corrente elettrica potrebbero anche essere maggiori.

Ribadiamo poi quanto già detto al paragrafo precedente: se adeguatamente posizionata, la pergola fotovoltaica fornisce ombra e riparo. In questo modo, si risparmierà anche sulla climatizzazione estiva.

Vantaggi e svantaggi

Al momento, ci siamo dedicati solamente ai vantaggi della pergola fotovoltaica. Abbiamo detto che fornisce ombra, che permette di risparmiare soldi in bolletta e che garantisce energia pulita.

Inoltre, non ha un impatto visivo sgradevole e anzi, le installazioni moderne spesso si integrano perfettamente con l’ambiente circostante.

Tuttavia, chi intende valutare l’installazione di questa tipologia di impianto dovrà fare anche i conti con alcuni svantaggi delle pergole fotovoltaiche.

Innanzitutto, la loro installazione non si presta a tutte le situazioni: è necessario, prima di procedere con l’acquisto, verificare se, nel proprio specifico caso, la pergola si può installate.

È poi necessario valutare i costi di installazione, che possono risultare proibitivi per molti. Oltre a doversi dotare di un impianto fotovoltaico, considerando il relativo costo di acquisto, anche l’installazione della struttura della pergola può rivelarsi costosa.

Infine, come tutti gli impianti solari, il quantitativo di energia prodotta può subire variazioni e riduzioni che dipendono dalle condizioni meteo.

