Piano cottura a induzione: 5 errori da evitare quando lo acquisti e lo utilizzi

Sempre più italiani scelgono di acquistare un piano cottura a induzione. I vantaggi, infatti, sono davvero numerosi, a partire dalla maggiore efficienza energetica, passando per la sicurezza, fino alla maggiore velocità di cottura rispetto ai fornelli a gas.

Nonostante i tanti vantaggi, sia al momento dell’acquisto sia durante il suo utilizzo, è bene fare attenzione a non compiere alcuni errori comuni che possono indurre a malfunzionamenti o comprometterne l’efficienza.

Il piano cottura a induzione funziona in maniera diversa dai più tradizionali fornelli a gas. Per cui può essere utile avere qualche informazione per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e non rischiare di rovinarlo.

Non sapere che contatore serve per il piano a induzione

Il piano cottura a induzione apporta innumerevoli vantaggi alla vita di tutti i giorni, che spaziano dalla velocità di cottura alla sicurezza e all'efficienza energetica.

Ma non tutti i piani cottura sono uguali. Quindi come scegliere il migliore per la propria casa?

Oltre a fattori quali il design, le dimensioni, le funzionalità e i sistemi di sicurezza, quando si acquista un piano cottura a induzione non va trascurato l'aspetto relativo alla compatibilità del contatore elettrico.

Il contatore può gestire la potenza necessaria? La scelta ottimale consiste nell'aggiornare il contatore a 6 kWh per prevenire eventuali interruzioni improvvise di corrente.

Utilizzare le pentole sbagliate

Uno degli errori più frequenti da parte di chi comincia a utilizzare il nuovo piano cottura a induzione è relativo alla scelta delle pentole e delle stoviglie da utilizzare.

Ebbene sì, se si acquista un piano a induzione con molte probabilità si dovrà effettuare un secondo investimento, cambiando tutte le pentole, padelle e stoviglie di casa.

Non tutti i materiali, infatti, sono compatibili con il piano a induzione. Ma niente paura, perché per scegliere le nuove pentole e padelle potrai fare affidamento proprio sui materiali di cui sono fatte.

Per semplificare ulteriormente le cose, tieni presente che sono adatte a questo tipo di piano cottura pentole e padelle fatte in ferro e acciaio, mentre sono da evitare quelle in:

• ceramica

• rame

• pietra

• alluminio

In ogni caso, tieni conto che tutte le pentole compatibili con il piano cottura a induzione sono contrassegnate da un simbolo simile a una serpentina.

In alternativa, puoi anche provare il “trucco della calamita”, avvicinandola alla parte inferiore della pentola: se rimane attaccata e stabile, significa che la pentola può essere utilizzata sul piano cottura a induzione.

Utilizzare prodotti per la pulizia non adeguati

Il piano cottura a induzione è senz’altro più semplice da pulire rispetto al tradizionale piano cottura a gas. Di contro, però, è anche più semplice graffiarlo o rovinarlo, specialmente se si utilizzano strumenti per la pulizia non idonei o prodotti troppo aggressivi.

Per prima cosa, va detto che i residui di sporco, specialmente gli aloni di unto, dovrebbero essere rimossi immediatamente, ma sempre quando la piastra è spenta e si è raffreddata.

In secondo luogo, è sempre bene pulire il piano cottura dopo ogni uso. Per farlo, si può semplicemente passare un panno in microfibra inumidito e asciugare con un tovagliolo.

Poggiare oggetti sul piano cottura a induzione

La superficie piatta e liscia, può farci cadere nella tentazione di appoggiare qualsiasi cosa sul piano cottura. C’è chi, addirittura, si spinge a utilizzare la lama del coltello direttamente sul piano cottura.

Attenzione, però, perché non solo ci sono rischi legati alla sicurezza, ma la possibilità di rovinarlo e riempirlo di graffi.

In linea generale, sarebbe sempre bene evitare di poggiare oggetti pesanti o appuntiti direttamente sulla superficie del piano cottura, in quanto potrebbero causare graffi o danni.

Inoltre, andrebbe evitato di poggiare oggetti caldi direttamente sulla superficie del piano cottura a induzione. Anche se la maggior parte dei piani cottura è progettata per resistere a temperature elevate, l'esposizione prolungata a oggetti molto caldi potrebbe danneggiare la superficie.

Usare pentole bagnate sul piano cottura a induzione

Si tratta di un errore molto frequente, ma che può costare il danneggiamento del piano cottura, nonché farci correre rischi legati alla sicurezza.

L'acqua è un buon conduttore di elettricità. Se delle gocce d'acqua o pentole bagnate entrano in contatto con i componenti elettrici del piano cottura a induzione, potrebbe verificarsi un cortocircuito o, in casi estremi, una scarica elettrica.

Per evitare problemi, è consigliabile asciugare accuratamente le pentole prima di posizionarle sul piano cottura a induzione. Inoltre, fai attenzione a non versare acqua direttamente sulla superficie del piano cottura, specialmente nelle zone in cui potrebbero esserci aperture o aperture per i comandi.