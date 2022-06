Più di 5.000€ di assegni ai giovani studenti con questa domanda in scadenza il 20 luglio 

Arriva una ghiotta opportunità per i giovani studenti italiani. Grazie ad un bando di nuova pubblicazione si potranno ottenere assegni di studio per più di 5.000 euro. L’agevolazione rivolta alle famiglie con figli frequentanti un percorso universitario si potrà richiedere solo presentando una specifica domanda entro il 20 luglio 2022.

Arriva una ghiotta opportunità per i giovani studenti italiani. Grazie ad un bando di nuova pubblicazione si potranno ottenere assegni di studio per più di 5.000 euro. L’agevolazione rivolta alle famiglie con figli frequentanti un percorso universitario si potrà richiedere solo presentando una specifica domanda entro il 20 luglio 2022. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia scatenato una crisi economica senza precedenti è un dato di fatto. Nel biennio dominato dalla pandemia un po' tutti gli italiani sono stati chiamati a stringere la cinghia per arrivare a fine mese sani e salvi dal punto di vista delle finanze.

Lavoratori dipendenti, titolari di Partita IVA, imprese e famiglie, chi più chi meno, si è ritrovato a fare i conti con più spese e meno entrate a causa dei diversi lockdown e delle limitazioni agli spostamenti purtroppo inevitabili per tenere a bada i contagi.

A questi disagi vanno ad unirsi le recenti problematiche sorte come diretta conseguenza della guerra Russia Ucraina. Per questi motivi diventa sempre più difficoltoso far fronte alle spese giornaliere, soprattutto per una famiglia monoreddito con figli a carico. Se consideriamo, poi, le uscite legate all’istruzione universitaria la situazione si complica ulteriormente.

Tra spese di affitto, bollette e rette universitarie diventa complicatissimo per una famiglia rientrare nel budget mensile programmato. Fortunatamente, non mancano gli aiuti.

Il Governo italiano tende la mano ai giovani studenti e ai nuclei familiari grazie ad una serie di vantaggi fiscali messi in campo per alleggerire la spesa in tasse universitarie e per l’iscrizione a specifici corsi formativi.

Fra i tanti spicca la possibilità di portare in detrazione il 19% delle spese sostenute dai giovani studenti fuori sede per il pagamento dei canoni di locazione, oltre all’esonero dal pagamento delle rette universitarie per quei nuclei familiari titolari di ISEE basso, sotto i 20.000 euro.

Con esplicito riferimento ai titolari di Legge 104 e dei figli di genitori percettori di pensione d’inabilità, invece, si potrà godere della totale esenzione senza alcun limite.

C’è però da dire che le agevolazioni concesse dallo Stato non sono le uniche pensate per venire in soccorso alle famiglie e agli studenti più disagiati economicamente. Alla Regioni è infatti data completa libertà e autonomia nella messa a punto di bandi simili a quelli disposti a livello centrale, soprattutto per la finalità da perseguire.

L’esempio lampante è dato dalla Regione Lazio dove è stato istituito l’Ente per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) allo scopo di offrire ai giovani studenti universitari una serie di agevolazioni e contributi aventi come fine principale la promozione del diritto allo studio.

Più di 5.000€ di assegni ai giovani studenti con questa domanda in scadenza il 20 luglio

Fatte le dovute premesse del caso, occupiamoci nel dettaglio del bando messo a disposizione dalla Regione Lazio, consultabile sulla pagina internet ufficiale DiSCo. Il documento, come anticipato, rende concreta la possibilità di concedere un pacchetto di agevolazioni ai giovani studenti frequentanti l’Università per l’anno accademico 2022/2023.

Per mezzo del bando si vuole sostenere il diritto allo studio premiando i giovani studenti universitari più meritevoli ma sfortunatamente privi delle risorse finanziarie necessarie per sostenere tutte le spese correlate alla frequentazione del percorso accademico prescelto.

Aderendo al bando di concorso si potranno ottenere borse di studio, erogate sotto forma di assegni, per alcuni corsi di laurea, ovviamente nel rispetto di specifici requisiti. Ma c’è di più.

I giovani studenti potranno partecipare alla distribuzione degli alloggi messi a disposizione dalle università dislocate sul territorio regionale e ricevere dei premi di laurea per un ammontare pari almeno alla metà (50%) della borsa di studio ottenuta nell’anno accademico di riferimento della laurea.

Beneficiari degli assegni e requisiti

Dopo aver riassunto le caratteristiche più importanti del bando DiSco voluto dalla Regione Lazio, passiamo ad analizzare i potenziali beneficiari e i requisiti richiesti agli studenti per beneficiare degli assegni.

La misura, come già detto, si rivolge esclusivamente ai giovani universitari che hanno intenzione di iscriversi ad un Ateneo Laziale. Non tutti i percorsi formativi sono però coperti dalla misura.

Gli assegni si rivolgono in particolare agli studenti che desiderano iscriversi per l’anno accademico 2022/2023 ad un corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico.

E poi ancora a scuole di specializzazione (eccezione fatta per i corsi afferenti all’area di medicina), a dottorati di ricerca (esclusi i beneficiari di borse di studio o di altre agevolazioni concesse dall’università) e a corsi inter-ateneo.

Le borse di studio prevedono importi differenti in base alla condizione dei giovani richiedenti.

Il tetto massimo è di 2.481,75 euro per gli studenti in sede, i pendolari potranno ricevere un assegno di borsa del valore massimo di 3.598,51 euro, i fuori sede fino a 6.157,74 euro.

A conti fatti, i partecipanti al bando potrebbero accaparrarsi più di 5.000 euro di assegni presentando le domande entro il 20 luglio 2022.

Come presentare domanda entro il 20 luglio 2022

I giovani studenti universitari hanno tempo fino al 20 luglio 2022 (ore 12:00) per presentare domanda. La stessa va compilata online dall’Area del sito riservata all’accoglimento delle istanze e trasmessa telematicamente.

Ad inoltro effettuato, il sistema genererà un codice identificativo a conferma dell’avvenuto accoglimento della domanda.

Le domande fatte pervenire oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2022 comportano l’esclusione da tutti i benefici sopra elencati.