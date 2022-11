Obbligo di gomme invernali per la propria auto dal 15 Novembre 2022 e fino al 15 Aprile 2023. Ecco chi dovrà montare gli pneumatici invernali e cosa si rischia in termini di multe in caso di violazione.

Obbligo di gomme invernali per la propria auto dal 15 Novembre 2022 e fino al 15 Aprile 2023. Ecco chi dovrà montare gli pneumatici invernali e cosa si rischia in termini di multe in caso di violazione

Manca poco allo scadere del tempo previsto per il cambio gomme invernali. Un passaggio certamente raccomandato soprattutto in certe zone d’Italia dove le temperature risultano essere particolarmente rigide.

La legge prevede che la sostituzione degli pneumatici venga fatta nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre. È concesso un mese di deroga, basta che la sostituzione avvenga prima del 15 novembre data dal quale scatta l’obbligo e valevole fino al 15 aprile. Si tratta di una sostituzione che deve essere fatta ogni anno, anche se non obbligatoria è fortemente raccomandata.

Per essere in regola, infatti, basta avere in auto un paio di catene da neve, pronte per essere utilizzate in caso di nevicata oppure un set di pneumatici 4 Stagioni contrassegnati dalla marcatura M+S.

Ma vediamo per chi scatta l’obbligo e le eventuali multe se non si rispetta la circolare del Ministero.

Pneumatici, dal 15 novembre cambio gomme auto obbligatorio. A chi spetta e cosa si rischia

La sostituzione delle gomme da estive a invernali, oppure l’obbligo delle catene da neve per chi non monta pneumatici M+S è disciplinato dall’art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della Strada.

Lo stesso ha recepito una direttiva nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del gennaio 2013.

La circolare dispone che dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno vige l’obbligo di montare alla propria auto pneumatici invernali, oppure disporre nel proprio bagagliaio le catene da neve da utilizzare in caso di nevicata.

Tuttavia, l’obbligo di circolare, dal 15 novembre al 15 aprile, con gomme da neve o con catene bordo non vale per tutti. Infatti le disposizioni non si applicano ai ciclomotori a due ruote e i motocicli. Per questi veicoli sussiste il divieto di circolazione se c’è nevicata in atto o presenza di ghiaccio e neve sulla strada.

Per le auto basta guardare la carta di circolazione: è possibile circolare con le ruote M+S tutto l’anno solo se il codice di velocità delle gomme invernali “a libretto” è uguale o superiore a quello degli pneumatici estivi.

Va detto che comunque le gomme invernali garantiscono migliore tenuta sul bagnato e sulla neve rispetto a quelle estive e questo è un altro motivo per procedere alla sostituzione.

Qualora avvenga un controllo da parte delle forze di polizia, gli stessi verificano gli pneumatici montati sull’auto o il possesso delle catene da neve. Se l’auto risulta sprovvista di gomme invernali e/o di catene, può essere elevata una multa per il conducente del veicolo che va da 87 euro a 344 euro.

Gli agenti delle forze dell’ordine possono inoltre, qualora verificano il non possesso delle ruote invernali o delle catene da neve, vietare al conducente sanzionato di proseguire le marcia o di abbandonarla subito.

Cambio pneumatici invernali, ecco a cosa serve e perché

Il cambio gomme da estive ad invernale è necessario soprattutto per una questione di sicurezza.

Va detto che quando le temperature si abbassano i pneumatici perdono aderenza al terreno diventando più rigide. le gomme invernali infatti hanno una mescola che gli permette di lavorare con temperature più basse e hanno una capacità di riscaldarsi, garantendo una certa flessibilità.

La sostituzione quindi è necessaria anche per una più facile usura delle gomme estive rispetto a quelle invernali ma, come abbiamo detto, soprattutto per una questione di sicurezza.

Inoltre, un cambio gomme garantisce anche benefici ambientali, oltre che un miglioramento delle prestazioni, ad un risparmio sul carburante usato e ad evitare multe.

Come procedere alla sostituzione

Per procedere alla sostituzione degli pneumatici è opportuno sempre rivolgersi ad uno specialista. Si tratta di un intervento molto rapido. I costi di sostituzione variano a seconda dell’officina a cui ci si rivolge, al lavoro svolto, alla tipologia di materiale dei cerchi ed eventuali servizi aggiuntivi e ovviamente anche dal posto in cui si risiede.