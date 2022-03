[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Le donne nel tessuto imprenditoriale italiano sono una minoranza. Eppure, uno degli obiettivi che si è posto il Governo Draghi è quello di colmare questo gap. Infatti, una parte dei fondi messi in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (anche detto PNRR) sarà proprio dedicato all’imprenditoria femminile. Nel corso del mese di febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto redatto dal Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti. L’obiettivo? Beh, quello di destinare 400milioni dei fondi del PNRR per sostenere la crescita dell’imprenditoria femminile. In questo modo il Governo ha deciso di supportare le donne che decidono di fare impresa cercando di ridurre il gap con il sesso maschile. Inoltre, per mezzo di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati si supporterà anche la formazione e le competenze delle donne imprenditrici. Ma a cosa vuole arrivare il Governo con questa iniziativa? Com’è stata presentata e cosa prevede? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio in questo articolo! Poche donne a fare impresa: i dati italiani sull’imprenditorialità femminile Il mondo conta poche imprenditrici. Infatti, se consideriamo solo l’Italia, esse sono solo il 20% del totale. Insomma, siamo perfettamente in linea con il resto dell’Occidente in cui solo una donna su cinque fa impresa. Lo stesso si verifica anche oltreoceano. In poche parole, il divario tra donne e uomini è ancora molto ampio quando si parla di mondo del lavoro. Ma cosa può fare il Governo per ridurre questo gap? Cosa possono sfruttare le donne per favorire l’imprenditorialità femminile? PNRR ed Imprenditoria femminile: quali sono gli obiettivi del Governo Draghi Come abbiamo annunciato anche in precedenza, il Governo capitanato dal premier Mario Draghi si è posto come obiettivo quello di sostenere l’imprenditoria femminile in Italia. Lo sappiamo bene, le imprese sono guidate prevalentemente da uomini e le donne spesso risultano essere tagliate fuori. Ebbene, l’obiettivo è proprio quello di ridurre questo divario, sostenendo la formazione e le competenze delle donne per mezzo di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Ma cosa si è prefissato il Governo per poter sostenere le donne che vogliono “fare impresa”? Beh, l’obiettivo è quello di sostenere circa 2.400 imprese femminili per mezzo del finanziamento di progetti imprenditoriali innovativi. Ma nella pratica a cosa facciamo riferimento? Beh, ci riferiamo ad attività di mentoring, assistenza e, soprattutto, la creazione di un clima culturale a favore dell’imprenditorialità femminile. PNRR ed Imprenditoria femminile: nasce il Fondo Impresa Femminile Ma nella pratica, come sta agendo il Governo per poter sostenere le donne che vogliono fare impresa in Italia? Come abbiamo affermato, a febbraio è stato pubblicato un decreto che aveva lo scopo di destinare una parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al sostegno dell’imprenditorialità delle donne. Ebbene, si tratta per la precisione del decreto interministeriale del 24 novembre 2021, pubblicato il Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio di questo nuovo anno. Ovviamente, per partire con il progetto vero e proprio sarà necessario la messa a punto di un nuovo decreto ministeriale per individuare le modalità e i tempi per le presentazioni delle domande. Tuttavia, sembrerebbe proprio che il fondo non sarà destinato equamente a tutte le Regioni dell’Italia. Infatti, in base a quanto deciso all’interno del decreto interministeriale del 24 novembre 2021, il 40% dei fondi stanziati dovrebbe essere utilizzato nelle seguenti Regioni italiane: Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia. Ma non è finita qui! Infatti, il Governo ha anche sancito la nascita del “Comitato Impresa Donna”. Vuoi sapere cos’è? Te lo spiego immediatamente. Si tratta di un comitato che sarà composto da cinque donne imprenditrici che si insedierà al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Il suo compito? Beh, sicuramente quello di vigilare sulle applicazioni e sull’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a sostegno dell’imprenditorialità femminile. Inoltre, il Comitato Impresa Donna è necessario per arrivare a quel cambiamento mentale e culturale che valorizza la figura della donna imprenditrice, allo stesso livello dell’uomo. Valorizzazione dell’imprenditorialità femminile e Fondo Impresa Femminile: ecco cos’è! Abbiamo citato la nascita del Fondo Impresa Femminile, ma non ci siamo soffermati nello scoprire meglio di cosa si tratta. Ebbene, questo fondo è stato istituito con la Legge di Bilancio per il 2021 e sono strani stanziati 40 milioni di euro al fine di promuoverlo. Ovviamente lo scopo è noto: favorire la valorizzazione dell’imprenditorialità femminile e la diffusione di tali valori in tutto il Paese. Infatti, anche le donne possono apportare un contributo economico per l’Italia con le loro imprese e con le loro idee, malgrado l’opinione contrastante data dalla cultura. Un cambio di mentalità è quello che occorre per poter davvero arrivare alla vera valorizzazione delle donne che decidono di fare impresa, al pari degli uomini. Ebbene, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state destinate delle risorse al Fondo Impresa Femminile pari a 160 milioni. Di questo totale, 38,8 milioni di euro sono stati destinati alla nascita delle imprese femminili ed i restati, 121,2 milioni di euro hanno l’obiettivo di sviluppo e consolidamento delle imprese femminili. Come aderire al Fondo Impresa Femminile? I requisiti richiesti! Abbiamo compreso cos’è il Fondo Impresa Femminile e quanto denaro è stato stanziato per farlo andare avanti. Beh, però non abbiamo ancora compreso chi può usufruirne. Come avremo inteso, il Fondo Impresa Femminile è nato per sostenere le imprese femminili, ma ci sono dei requisiti specifici? Devi sapere innanzitutto che facciamo riferimento a qualsiasi tipologia di impresa femminile (includendo anche le lavoratrici autonome) senza alcun limite di dimensione, luogo o età (se appena creata o se già esistente). Come abbiamo visto anche nel precedente paragrafo, il Fondo Impresa Femminile avrà l’obiettivo di erogare sia incentivi per la nascita delle imprese femminili, sia altri sussidi per il loro consolidamento e per lo sviluppo. Ebbene, quando parliamo di requisiti necessari dobbiamo fare una distinzione tra le due diverse tipologie di incentivo. Infatti, potranno beneficiare degli incentivi per la costituzione delle imprese femminili tutte le imprese costituite da meno di un anno e le lavoratrici autonome in possesso di Partita IVA da meno di 12 mesi. Ovviamente, tra le donne che potranno presentare la domanda ci sono anche coloro che intendono aprire un’impresa femminile. Per quanto riguarda la seconda tipologia di incentivi, ossia quelli per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese femminili, possono beneficiarne le imprese create da più di 12 mesi o le Partite IVA da più di 12 mesi. Fondo Impresa Femminile: come presentare la domanda! Ti interessa accedere ai fondi messi in campo dal Governo per sostenere l’imprenditorialità femminile? Beh, allora devi sapere che purtroppo non c’è ancora un modo per poter presentare la domanda. Infatti, sappiamo solo che le agevolazioni saranno concesse per mezzo di una procedura valutativa allo sportello. Tuttavia, i termini e le modalità di presentazione delle domande dovranno ancora essere decisi dal Ministero dello Sviluppo Economico. Insomma, attendiamo aggiornamenti per poter usufruire dei finanziamenti stanziati per supportare l’imprenditorialità femminile.

Francesca Ciani

Copywriter, classe 1998.



Appassionata di marketing, digital e pubblicità fin da bambina, dopo un percorso di ragioneria, ho ottenuto una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità

presso l’Università IULM di Milano e, successivamente, ho conseguito un master in Marketing Management.

Troppo creativa per essere ragioniera, troppo analitica per essere un’artista: sono diventata social media manager e seo copywriter.



Parlo tanto, scrivo ancora di più e ho sempre miliardi di idee.