È stato approvato il PNRR il 13 luglio 2021. Questo provvedimento ha delle ripercussioni positive soprattutto sul mondo delle costruzioni, in particolare sul Superbonus 110%. Grazie ai fondi del PNRR e del Fondo complementare, questa misura potrà essere prorogata fino al 2022/2023 a seconda dei beneficiari. Il Governo si impegna a verificare i risultati ottenuti nel primo anno, per stanziare le ulteriori risorse per arrivare al 2023.

[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA e scopri come OTTENERE IL 10% DI GUADAGNO con il trading scegliendo le Migliori Opportunità ed una Favolosa Strategia .

Il PNRR è diventato realtà: il 13 luglio 2021 è stato approvato definitivamente. La Commissione UE e l’Ecofin hanno espresso dei giudizi positivi in merito al nostro PNRR.

Dopo questa fase dibattimentale, il Consiglio dei Ministri dell'economia dei paesi dell'Unione Europea ha sancito l’approvazione.

Questo provvedimento impatta anche sugli equilibri dell'edilizia e in particolare Superbonus 110%. Questo provvedimento si concretizza con un prefinanziamento, che si concretizza per l'Italia con l’erogazione di 25 miliardi di euro.

In totale nelle casse dello Stato Italiano approderanno, nei prossimi cinque anni, 191,5 miliardi di euro, che serviranno per finanziare il PNRR.

ANCE: I soldi del PNRR usati per rilanciare l’economia italiana

L’ambito che trae maggior vantaggio da questa approvazione è il mondo delle costruzioni. L’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, si dice soddisfatta di questo risultato, in quanto i fondi del PNRR saranno decisivi per rilanciare l’economia italiana e la ripresa dello stato italiano dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria.

Il 13 luglio, l’Italia ha ottenuto, insieme ad altri 11 Stati membri, il via libera da parte del Consiglio per il proprio Piano di ripresa e resilienza. Grazie a questa decisione potrà concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito […]

L’associazione nazionale dei costruttori edili evidenzia come il 48% di queste risorse, stanziate nel PNRR, saranno utilizzate in diversi settori, quali il settore delle infrastrutture di mobilità, nelle case popolari, nella rigenerazione urbana, nel dissesto idrogeologico, nelle scuole, negli ospedali, nel patrimonio artistico culturale e per l’efficientamento energetico delle risorse edilizie.

Superbonus 110 % e PNRR: Proroga a fine giugno 2022

Questa approvazione permette di prorogare definitivamente il Superbonus nel territorio nazionale fino al 30 giugno 2022. La proroga, di conseguenza, viene estesa alle opzioni di scelta di pagamento, ossia la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, che sarà per tutto il 2022, come era stato delineato dalla legge di Bilancio 2021.

L’efficacia delle proroghe viene, infatti, definita nell’art. 1, comma 74 delle legge 178/2020, che

[...] resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

La Commissione Europea si è già espressa a riguardo del PNRR italiano il 22 giugno 2021, approvandolo e mettendo in campo una proposta di decisione. Sarà, però, il Consiglio UE che lo dovrà approvare in via definitiva entro il 20 luglio 2021.

Superbonus 110 % e PNRR: Termini di applicazione del bonus

I termini di applicazione del Superbonus 110% si completa con il Dl 59/2021, che fa riferimento al PNRR. Nell’art. 1, comma 6, del DL si evidenziano

[…] le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza […]

Il Dl è stato convertito nella legge 101/2021 ed estende l’agevolazione del Superbonus 110% al 31 dicembre 2022 a tutti i condomini civilisti, senza nuove condizioni.

Il termine per i lavori eseguiti dalle persone fisiche che non operano nell’esercizio di impresa, arte o professione, su edifici con 2/4 unità immobiliari accatastate separatamente è al 30 giugno 2022. Se in tale data sono stati eseguiti almeno il 60% dei lavori, il termine può essere esteso al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda i lavori realizzati dagli IACP (Istituti autonomi case popolari), o enti con le stesse finalità, il termine per l’applicazione del bonus è il 30 giugno 2023. Se in tale date sono stati eseguiti almeno il 60% degli interventi, il termine slitta al 31 dicembre 2023.

Superbonus 110 % e PNRR: Proroga al 2023 grazie al Fondo Complementare

Per chiudere il PNRR ( Il Piano nazionale per la ripesa e la resilienza), il governo Draghi ha dovuto occuparsi della proroga del Superbonus 110% al 2023. Questa proroga era chiesta da tutti i partiti di maggioranza con una certa insistenza. Anche le banche, le imprese e i sindacati la chiedevano a gran voce.

Ciò che ha permesso di confermare la proroga di questo misura al 2023 è l’erogazione di 18,51 miliardi di euro, il cosiddetto Fondo complementare o Recovery domestico. L’erogazione di questo importo considerevole ha permesso di prorogare il bonus al 2022/2023, a seconda dei beneficiari.

Il governo, però, si è impegnato a introdurre l’importo mancante nel primo provvedimento utile per completare il finanziamento e arrivare alla fine del 2023, solo dopo una verifica dei risultati ottenuti.

Un ulteriore conferma è data dalla conversione del Dl 59/2021 sul Fondo complementare in legge. Non sono state modificate, in aula, né le tempistiche né gli stanziamenti indicati nel precedente testo.

Superbonus 110 % e PNRR: Cosa prevede il Recovery Plan

I testi di riferimento per comprendere la proroga del Superbonus 110% sono quelli relativi al PNRR e alla legge sul Fondo Complementare.

Gli interventi messi in pratica dalle persone fisiche sugli immobili composti da 2/4 unità immobiliari, hanno diritto alla detrazione anche per tutte quelle spese che vengono sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per i lavori eseguiti nei condomini, la detrazione del 110% viene riconosciuta anche per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.

Per quello che concerne gli interventi compiuti dagli IACP, la detrazione del 110% viene applicata anche per le spese realizzate entro il 31 dicembre, purché entro il 30 giugno 2023 siano realizzati il 60% dei lavori complessivi. Senza lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), la proroga del Superbonus 110% si ferma al 30 giugno 2023.

Il Fondo complementare, grazie al quale è stato possibile confermare al proroga al 2023, prevede le stesse misure del PNRR, fatta eccezione per gli IACP. Quest’ultima casistica, grazie al Recovery domestico, guadagna in più sei mesi: in caso di SAL al 60% entro il 30 giugno 2023, possono arrivare alla fine del 2023.

Vi è una differenza anche per i condomini, i quali per arrivare a dicembre 2022 non hanno più l’obbligo di presentare la SAL al 60%

Superbonus 110 % e PNRR: Piena operatività dopo l’ok di Bruxelles

Il 13 luglio 2021 il Consiglio economia e finanza (Ecofin) ha approvato i primi 12 PNRR degli stati europei, compreso l’Italia e ciò ha permesso di sbloccare le previsioni sul Superbonus 110% incluse nella legge di Bilancio 2021.

È stata sciolta anche la riserva sulla scadenza relativa agli interventi del Superbonus 110% in merito alle unifamiliari, che erano rimaste fuori dalle proroghe sovvenzionate dal Fondo Complementare e dal PNRR. Per questi immobili la scadenza è stata fissata al 22 giugno 2022. La piena operatività della misura deve ricevere l’approvazione dell’Unione Europea.

Anche sui termini per beneficiare del Superbonus 110 attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura sono previste le stesse condizioni di cui sopra, ovvero occorre il consenso da parte dell’Unione Europea per estendere la proroga a tutto il 2022.

Superbonus 110%: Le risorse erogate dal Fondo complementare e dal PNRR

Nei documenti ufficiali relativi al PNRR e al Fondo complementare viene, inoltre, evidenziato il budget destinato al Superbonus 110%. Da quanto si evince questi due fondi hanno stanziato più di 18,51 miliardi di euro.

Di questa somma sono stati erogati dal PNRR 13,95 miliardi di euro e in buona parte compongono la quota che la legge di bilancio aveva stanziato per questa misura. Tale legge, infatti, garantiva la proroga del Supebonus 110% andando a finanziarlo anche coi fondi del Recovery.

La differenza, ovvero 4,56 miliardi di euro, si trovano nel Fondo complementare, come certifica il Dl 59/2021 e sono ripartiti secondo un determinato arco temporale. Per l’anno 2023 sono destinati 910 milioni di euro; per l’anno 2024 l’importo è di 829,9 milioni di euro; per il 2025 la cifra destinata è di 1.439,9 milioni di euro e per l’anno 2026 la somma è di 1.383,81 milioni di euro.

Superbonus 110%: la proroga al 2023 e la garanzia del governo

Con la definizione del Fondo complementare e del PNRR, però, non termina la questione relativa alla misura del Superbonus 110%.

Il ministro dell’economia Daniele Franco, il 26 maggio 2021, ha affermato che nella prossima legge di bilancio verranno destinate nuove risorse, per garantire la necessaria copertura economica per assicurare la proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre 2023.

Questa verrà fatto tenendo in considerazione tutte le informazioni sull’applicazione della misura avvenute nel 2021, ponendo l’attenzione sulle conseguenze finanziarie, sugli interventi realizzati e sulla loro natura e sul raggiungimento degli obiettivi relativi al risparmio energetico e alla sicurezza degli edifici.

La prossima manovra, quindi, stabilirà le modalità con cui verrà estesa la misura fino al 2023. Il governo, intanto, è al lavoro sull’aspetto procedurale con il Dl Semplificazioni. Quest’ultimo ora si trova in Parlamento per la conversione in legge.

Superbonus 110%: Cosa prevede il Dl Semplificazioni

Il Dl Semplificazioni è stato pensato per le opere da realizzare mediante il PNRR, in modo da semplificare le procedure e disciplinare la governace. In questo modo è stato eliminato tutto ciò che poteva creare degli intoppi, ritardando sia gli investimenti sia la realizzazione dei progetti.

L’obiettivo di questo Dl è espresso molto bene dal titolo che gli è stato conferito: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Il presente decreto è stato approvato il 28 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n 129, il 31 maggio 2021. È un pacchetto di misure che consta di 68 articoli e che Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ha definito "prima milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Questo testo dovrebbe certificare una rapida ed efficace esecuzione del PNRR.