Nonostante la proroga del taglio delle accise, in molti temono che il prezzo della benzina ritorni a salire alla svelta, come accaduto negli ultimi mesi. E se sei rimasto insoddisfatto da una serie di trucchi e consigli su come risparmiare benzina, ce n'è uno che è talmente semplice e facile che è assurdo che quasi nessuno lo conosca. Ecco di cosa si tratta

Nonostante la proroga del taglio delle accise, in molti temono che il prezzo della benzina ritorni a salire alla svelta, come accaduto negli ultimi mesi.

Anche se la benzina si sta abbassando a 1,9 - 1,8 euro al litro, per molti il pieno carburante è ancora insostenibile. E per chi usa la macchina per lavoro o per la spesa non ci sono grandi alternative: o la macchina, o niente.

Ci sono un sacco di consigli su come risparmiare benzina, ma ce ne sono alcuni che sono davvero impensabili. Come questo, talmente semplice e facile da seguire che quasi nessuno lo conosce. Solo con questo trucco potrai risparmiare benzina fino a 50 euro, ogni mese.

E se non dovesse bastarti, ce ne sono altri da prendere in considerazione, e che ti aiuteranno a risparmiare benzina e di affrontare al meglio questo periodo di rincari senza fine.

Pochi conoscono questo trucco che permette di risparmiare benzina fino a 50 euro ogni mese

Il trucco delle gomme è in realtà un acronimo: TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Si tratta di un sistema elettronico che permette il monitoraggio automatico della pressione degli pneumatici. Le auto di ultima generazione hanno già incorporato questo sistema, ma puoi sempre richiedere l'installazione anche per la tua macchina.

Il TPMS viene installato sul cerchione centrale, in opposizione allo stelo della valvola, e in media il prezzo di installazione si aggira sui 100 euro.

Una spesa non indifferente, ma valutalo come un investimento: col tempo avrai modo di risparmiare benzina, diesel o altro e tenerti per te fino a 50 euro al mese.

Con questo sistema avrai modo di controllare l'attuale pressione delle tue gomme. Appena il livello è troppo basso, ti consiglio di andare subito dal tuo meccanico di fiducia per il rigonfiaggio.

A differenza dell'installazione del TPMS, il rigonfiaggio è totalmente gratuito. Ma con il TPMS potrai farlo ogni volta che sarà necessario, invece di farlo una volta al mese.

E' un sistema molto conveniente, perché tra un controllo mensile e l'altro la gomma potrebbe sgonfiarsi abbastanza da farti sprecare un sacco di benzina, e di soldi. Con un monitoraggio costante non sprecherai più un centesimo.

Come e perché le gomme ti aiutano a risparmiare benzina

Le gomme sono una delle componentistiche essenziali nella propria auto, e tra le più decisive se vuoi risparmiare benzina, al pari del cambio automatico e di un particolare tasto sul cruscotto.

Le gomme ben gonfie e non usurate garantiscono un rotolamento più "leggero". Con un rotolamento facilitato, la macchina richiede meno potenza per l'avanzamento, e quindi un minor consumo di carburante.

Di contro, se il rotolamento diventa più "pesante", lo penumatico produrrà una forza opposta a quella del moto. Questo è dovuto all'usura del battistrada e alla pressione bassa nelle gomme.

E' stato calcolato che una semplice riduzione della pressione di 0,3 bar fa aumentare del 6% la resistenza al rotolamento, e del 30% se solo di un 1 bar.

Si parla di oltre 50 litri in più di benzina consumati!

Per questo, oltre a controllare periodicamente il gonfiaggio delle gomme, bisogna fare attenzione al battistrada.

La norma prevede uno spessore medio di 1,6 mm per il battistrada degli autoveicoli, e 1,0 per quello dei motoveicoli.

In periodi dell'anno dove il clima diventa molto insidioso, come l'estate o l'inverno, battistrada e pressione sono le prime a cedere. Per questo si raccomanda di cambiare le gomme ogni anno, massimo ogni due.

Non è nemmeno questa una spesa indifferente, ma se scegli le giuste gomme puoi risparmiare benzina ancora di più.

Un altro trucco per risparmiare benzina ogni mese con le gomme

Un altro trucco è quello di valutare l'acquisto di gomme "ecologiche", che ti permettano di risparmiare benzina ogni giorno, così da farti tenere da parte più di 50 euro.

Ogni uno o due anni è previsto l'acquisto di un nuovo set di gomme, se non si vuole ritrovarsi con penumatici logori e "pesanti" per il proprio motore, e per i propri consumi di carburante.

Se scegli comme come l'EfficientGrip della Goodyear, o il Cinturato P7 Blue della Pirelli, potrai risparmiare benzina grazie all'ottima resistenza all’usura e alla sua manegevolezza. Purtroppo entrambe difettano leggermente sull'aquaplaning, cioè lo slittamento dei penumatici su strade allagate o anche solo bagnate.

E se non ti interessano i prenumatici di marca, non ti preoccupare. Un altro trucco per risparmiare benzina con le gomme è anche nella scelta dei pneumatici secondo la propria classe europea di consumi, simile a quella energetica prevista per gli elettrodomestici.

Se vuoi uno pneumatico che ti permetta la miglior aderenza sulla strada, resistenza all'usura e capacità di risparmiare benzina, devi scegliere sempre e solo gomme di classe A.

Con le gomme di classe A risparmi 0,3 litri di carburante ogni 100 km percorsi. Praticamente risparmi un pieno carburante ogni mese!

Ovviamente uno penumatico di classe A può risultare costoso, ma la convenienza è lampante rispetto alle altre classi.

Le gomme di classe B garantiscono un risparmio di soli 0,1 litri ogni 100 km, mentre dalla classe C in giù, fino alla classe G, il risparmio è praticamente inesistente.

Tra le classi opposte, A e G, si parla di un divario di ben 0,6 litri ogni 100 km. Puoi risparmiare sulle gomme e rischiare di perdere un sacco di benzina per i prossimi due anni, oppure puoi investire su dei nuovi prenumatici di classe A e passare i prossimi mesi avendo la garanzia di risparmiare carburante ogni giorno.

E in tempi di rincari come questi è meglio evitare di buttare troppi soldi sul carburante.