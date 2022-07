Il Postepay Cashback è stato prorogato fino al 30 settembre. Per tutta l’estate i consumatori, in possesso di una carta Postepay, possono ottenere rimborsi fino a 10 euro al giorno per gli acquisti nei negozi convenzionati.

Il Postepay Cashback, in scadenza il 30 giugno 2022, ha ottenuto l’ennesima proroga. Sarà, infatti, possibile approfittarne per tutta l’estate.

Fino al 30 settembre, i possessori di carta Postepay potranno massimizzare le opportunità di risparmio grazie al programma che, già dallo scorso anno, è stato apprezzato dai consumatori.

Dopo la decisione del governo Draghi di eliminare l’iniziativa del Cashback di Stato, gli italiani hanno cercato nuove possibilità di risparmio sui propri acquisti. Poste Italiane ha trovato la soluzione avviando il suo programma che condivide lo stesso obiettivo della misura nazionale: promuovere l’utilizzo dei pagamenti elettronici.

Inoltre, la lista dei negozi aderenti all’iniziativa è in via d’espansione. Tutti coloro che possiedono una Postepay e relativa app, possono, infatti, trovare quelli più vicini in linea d’area e cominciare subito a ottenere rimborsi sui propri acquisti.

Ancora due mesi, dunque, per partecipare alla promozione e ricevere fino a 10 euro al giorno di Cashback. Vediamo come funziona e quando arrivano i rimborsi.

Postepay Cashback, l’alternativa al cashback di Stato che piace agli italiani

Già lo scorso anno, Poste Italiane aveva inaugurato la sua promozione dedicata a tutti i possessori di carta Postepay.

L’iniziativa ha guadagnato il consenso di molti italiani, delusi dall’eliminazione del secondo trimestre alla quale è seguita la totale abolizione della misura. L’obiettivo era chiaro: incentivare sempre più l’utilizzo dei pagamenti elettronici da parte dei cittadini. Obiettivo che, però, il governo Draghi non ha ritenuto sufficiente a giustificare l’ammontare delle risorse da mettere a disposizione.

Eppure, dopo l’abolizione del cashback di Stato, le opportunità per ricevere rimborsi sugli acquisti effettuati non si sono fermate. Con il Postepay Cashback, Poste Italiane ha voluto offrire una nuova possibilità di ricevere rimborsi per ogni transazione.

Il successo del programma ha portato a una nuova proroga. I possessori di carta Postepay hanno, infatti, tutta l’estate davanti per continuare a ricevere i rimborsi. Il termine di scadenza è ora fissato al 30 settembre 2022.

Come funziona il Cashback Postepay e a quanto ammontano i rimborsi

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che sono in possesso di una carta Postepay, prepagata o di debito.

Spendendo almeno 10 euro nei punti vendita convenzionati puoi ricevere:

• per ogni transazione, di valore pari o superiore a 10 euro, un rimborso di 1 euro che viene accreditato direttamente sulla propria carta, fino a un limite giornaliero di 10 euro;

• per ogni acquisto effettuato con Codice Postepay e con Paga con Postepay, 3 euro di cashback con una spesa minima di 10 euro.

È possibile partecipare all’iniziativa esclusivamente compiendo i propri acquisti presso i negozi convenzionati, la cui lista è in costante espansione. Il consumatore non deve fare altro che scaricare l’app Postepay. Una volta scaricata l’app, infatti, si ha la possibilità di associare le proprie carte prepagate e di debito.

A quel punto, non rimane che cominciare a effettuare i propri acquisti. Esercenti e negozi convenzionati espongono o mostrano il codice QR al cliente al momento dell’acquisto.

Come partecipare al Cashback Postepay: tutti i passaggi

Per partecipare all’iniziativa è necessario, prima di tutto, scaricare l’app Postepay su Google Playstore (per Android) oppure su App Store (per Apple).

Una volta scaricata l’app, dovranno essere associate le proprie carte e si sarà subito pronti per effettuare gli acquisti nei negozi convenzionati, semplicemente inquadrando il QR code.

Si possono effettuare i pagamenti con codice Postepay, sempre presso i negozi convenzionati, inserendo l’importo da pagare e autorizzando il pagamento tramite l’app Postepay. Per i pagamenti dai 10 euro in su si ha diritto a 3 euro di cashback, sempre nel limite di 10 euro ogni giorno.

È possibile, inoltre, ricevere i rimborsi per le transazioni effettuate tramite il bottone “Paga con Postepay”, sempre rispettando lo stesso limite.

Il programma include anche le transazioni effettuate presso i tabaccai LIS, ad eccezione dei pagamenti per i bollettini. Il programma non vale, invece, per le transazioni effettuate tramite Codice Postepay presso gli Uffici Postali.

Dove ottenere il Postepay Cashback e quando arrivano i rimborsi

La lista dei negozi convenzionati include supermercati, negozi e compagnie di Taxi. L’elenco è presente anche sulla pagina informativa di Poste Italiane.

In ogni caso, il consumatore ha sempre la possibilità di trovare i negozi convenzionati che si trovano nelle vicinanze. Questo è possibile utilizzando l’app e cercando la sezione “Vicino a te”.

Per quanto riguarda i rimborsi, il programma di Poste Italiane permette di riceverli in poco tempo. Per poterli ottenere, ancora una volta si dovrà utilizzare l’app per selezionare lo strumento di pagamento preferito, sul quale verranno poi accreditati i rimborsi. Qualora tale preferenza non venisse espressa, i rimborsi verranno accreditati sulla carta o sul conto corrente BancoPosta associata alla carta Postepay utilizzata per effettuare l’acquisto.

Normalmente, dalla data in cui è stata effettuata la transizione, trascorrono circa 5 giorni per ottenere l’accredito.