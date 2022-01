PostePay è senza dubbio la carta prepagata più utilizzata in Italia e sono numerosi i vantaggi che questo tipo di strumento offre agli utilizzatori (a parte i costi, dato che ci sono altre carte completamente gratuite). In quest'articolo ti darò una serie di soluzioni per effettuare la ricarica della tua carta prepagata PostePay, che valgono sia per quella Green, sia per quella Standard, che per l'Evolution.

Benvenuto in questo nuovo articolo di Trend Online. Sei nel pieno delle vacanze natalizie se sei uno studente, oppure se sei un lavoratore ti stai godendo questi brevi giorni di festa prima di riprendere con la solita routine lavorativa.

Se sei capitato in quest'articolo sicuramente ti sei chiesto come puoi fare per ricaricare la tua carta prepagata PostePay, magari hai letto anche le varie informazioni sul sito ufficiale, ma non ti è tutto chiaro.

Nessun problema, ti spiegherò quelle che sono le principali metodologie che puoi adottare per effettuare la ricarica. Quest'articolo sarà sostanzialmente suddiviso in due metà.

Nella prima metà ti darò delle informazioni preliminari sulla PostePay e sulle carte prepagate in generale.

Nella seconda metà dell'articolo ti elencherò e spiegherò nel dettaglio i principali metodi che puoi utilizzare per mettere i soldi all'interno della tua prepagata.

Se hai bisogno di capire qualche cosetta in più sulla PostePay nello specifico o sulle carte prepagate in generale, allora ti consiglio vivamente di leggere anche la prima parte dell'articolo. Se invece hai già abbastanza familiarità con questo mondo, allora potrai passare direttamente al paragrafo delle varie vie di ricarica disponibili.

Prima di procedere con l'articolo in questione ti propongo la visione di questo video che ho preso dal canale YouTube chiamato "Carte Prepagate".

In questo video vengono spiegate con grande chiarezza ed efficacia i vari metodi che puoi adottare per ricaricare la tua PostePay. Personalmente ti consiglio sia di guardare il video, sia di leggere il paragrafo che ti presenterò, perché così potrai fissare con più facilità i concetti nella tua mente.

PostePay: una presentazione generale della carta prepagata

Innanzitutto ti do una breve spiegazione del concetto di carta prepagata. Questo tipo di carta è simbolicamente la prima carta o strumento di pagamento che un cittadino riceve per gestire le proprie finanze.

Per quale motivo? La ragione è abbastanza semplice e questa riguarda la sicurezza. Se sei giovane e appartieni alla generazione compresa tra i 18 e 27 anni, i tuoi genitori sicuramente ti daranno la PostePay come primo strumento di pagamento.

Il concetto che devi fissare è che la carta prepagata non è, di base, collegata a nessun conto corrente. Questo significa che se un hacker dovesse riuscire a rubare i tuoi dati e dovesse entrare all'interno della tua carta, lui potrebbe derubarti solo ed esclusivamente la quantità di denaro che conservi all'interno della tua prepagata.

Per questo motivo la carta prepagata è un'ottima soluzione per effettuare i pagamenti online, che nella maggior parte dei casi sono soggetti all'infiltrazione di criminali informatici. Immagina se tu facessi un pagamento online con una carta di credito o di debito (che al contrario è associata a un conto corrente bancario).

Se un hacker dovesse riuscire a intercettare i tuoi dati sensibili, lui/lei avrebbe l'opportunità di prosciugare completamente il tuo conto in banca.

Ecco spiegato il motivo per cui la carta prepagata ha un grande riscontro positivo tra i suoi vari utilizzatori, soprattutto quelli di giovane età.

PostePay: le tre carte prepagate di Poste Italiane

Nell'ambito della PostePay esistono tre tipi di carte prepagate:

PostePay Green

PostePay Standard

PostePay Evolution

Ultimamente è sempre più diffusa la Evolution, ma adesso ti do una semplice spiegazione di tutte e tre. Partiamo dalla Standard, che è la carta prepagata di livello basilare.

Con questa carta hai la possibilità o di acquistare online (quando si fanno gli acquisti online si forniscono il numero della carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza a tre cifre) o pagare al POS, se ti rechi di persona in un negozio, ma ricordati di digitare il PIN a 4 cifre che ti viene assegnato da Poste Italiane nell'emissione.

La puoi utilizzare per qualsiasi acquisto, dal prodotto di Amazon, al biglietto del treno, al pagamento delle tasse per l'università e tanti altri prodotti e servizi ancora.

La PostePay Green è un tipo di carta prodotta con materiale riciclabile, infatti l'aggettivo green richiama l'idea del rispetto verso l'ambiente.

La caratteristica principale della PostePay Green non è tanto il fatto che sia prodotta con un materiale non inquinante, ma piuttosto per il fatto che è assegnata ai minorenni con un'età compresa tra i 12 e 17 anni.

Essendo una carta prepagata prodotta per un minorenne, ci sono naturalmente una serie di vincoli preimpostati e regolati dall'account dei relativi genitori e/o tutori.

Ci sono delle funzioni caratteristiche che riguardano nello specifico la ricarica di questa carta e un esempio particolare è quello della classica paghetta.

Così come ogni settimana la mamma o il papà danno €5 o €10 al figlio o alla figlia per aver fatto i compiti, così la PostePay Green crea un collegamento tra la carta del minore e quella del tutore e a ogni scadenza viene automaticamente versata una piccola somma di denaro nella PostePay Green.

In ogni caso, se hai voglia di approfondire la questione della PostePay Green ti consiglio di cliccare su questo link.

La PostePay Evolution, invece, ha una caratteristica molto interessante, cioè comprende un Iban.

Con questa carta hai la possibilità di fare anche i bonifici. Per questa ragione la PostePay Evolution ha decisamente una marcia in più rispetto alla tua PostePay Standard.

Una funzione importantissima di PostePay è il cosiddetto "P2P" che per la sua efficacia e il suo funzionamento ricorda molto il sistema di PayPal.

Cosa intendo dire con questo? PayPal dispone di una funzionalità, chiamata "invia denaro" e sostanzialmente puoi inviare una somma di denaro a un tuo contatto, che sia parente o amico o venditore non importa, a patto che questa persona disponga del tuo stesso canale.

Se hai PayPal, o PostePay, non puoi inviare denaro a una persona che non ce l'ha.

Per quanto riguarda il P2P nello specifico, se mandi una cifra minore di €25 hai una piccola commissione da pagare, che ammonta a €1. Se la cifra supera i €25 allora il trasferimento è gratuito.

Sia tramite PayPal, sia tramite P2P di PostePay, il trasferimento di denaro è immediato.

Occhio anche ai costi che devi sostenere con PostePay. Quando emetti la carta per la prima volta devi pagare €10 e mettere obbligatoriamente €5 sulla carta. Per quanto riguarda la PostePay Evolution hai un canone annuo da pagare, la cui cifra da versare è di €12 ogni anno.

Un'ultima cosa fondamentale prima di passare avanti: puoi associare la tua carta prepagata PostePay al tuo profilo su PayPal.

PostePay: come si fa la ricarica?

Eccoci al nodo della questione. In questa sezione scoprirai come ricaricare la tua PostePay. Diciamo che la prima distinzione che devi fare è che ci sono praticamente due vie: una online e una offline.

Non ci sono vie oggettivamente più convenienti rispetto ad altre. Anche se al giorno d'oggi il canale online è quello considerato più comodo e veloce è certamente vero per alcuni versi, ma in altre circostanze la via offline può risultare più utile.

Per esempio, io personalmente preferisco ricaricare la PostePay offline, anziché online.

Partiamo dalle soluzioni offline.

La prima modalità disponibile è la ricarica presso l'ufficio postale. Generalmente alle poste c'è una lunga coda e rischi di perdere molto tempo, ma hai una commissione di €1 da pagare.

Al contrario, se decidi di ricaricare la tua carta prepagata presso una tabaccheria o presso un punto Sisal, è vero che teoricamente ti sbrigheresti prima, ma hai una commissione di €2 da pagare.

Hai un'altra soluzione, cioè utilizzare un ATM Bancomat. Devi pagare una commissione di €3 e devi fare il trasferimento di denaro obbligatoriamente da un'altra carta. Se possiedi una carta (oltre alla tua PostePay) che appartenga al circuito PagoBancomat, allora la commissione ammonterà a €2.

Adesso ti presento le varie modalità di ricarica online.

La prima che hai a tua disposizione è la ricarica dal tuo conto postale, dal quale trasferisci una parte del tuo denaro nella tua carta prepagata.

Puoi fare questo processo sia tramite il sito web ufficiale tramite desktop (in genere col PC), oppure puoi usufruire delle applicazioni PostePay o BancoPosta, disponibili su Google PlayStore e Apple Store.

Puoi utilizzare un'altra applicazione, denominata PosteMobile. Per utilizzare quest'app devi obbligatoriamente avere una SIM PosteMobile sul tuo cellulare e hai la possibilità di accedere al tuo conto e fare il trasferimento, anche senza essere necessariamente collegato a una connessione Internet.

La penultima soluzione che ti propongo è l'home banking. Tramite la tua banca puoi tranquillamente effettuare la ricarica della tua PostePay. L'unica condizione che devi conoscere è che questa banca deve appartenere al gruppo BPM.

L'ultima possibilità che hai a tua disposizione per ricaricare la tua PostePay è il trasferimento tramite PayPal. Questa soluzione ha però delle piccole controversie, prima di tutto perché ci vogliono sette giorni per poter effettuare il trasferimento.

Inoltre, se l'importo monetario è inferiore ai €100, bisogna pagare una commissione di €1, ma se l'importo supera i €100 allora il trasferimento è gratuito.

Per concludere l'articolo ti fornisco alcune informazioni di base per gestire al meglio le tue finanze su PostePay.

Per prima cosa devi sapere che il plafond massimo consentito da PostePay è di €3000. Il plafond non è altro che il massimo dei soldi che puoi tenere all'interno del tuo conto o, in questo caso, della tua carta.

Inoltre se devi prelevare (quindi prendere i soldi da PostePay in contanti), devi sapere che il limite massimo tramite ATM è di €250, mentre dalle poste puoi prelevare massimo €3000.

Per quanto riguarda i pagamenti, puoi spendere massimo €3000 tramite la tua carta prepagata PostePay in una giornata e sempre con essa puoi spendere massimo €10 mila nell'arco di un mese.

Tutte queste restrizioni servono sostanzialmente a prevenire il riciclaggio di denaro e la trasmissione di contanti ricavati da attività che vanno contro la legge.