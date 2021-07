Tra le tante novità di queste settimane c’è quella dell’ipotesi di una nuova patrimoniale. Questa nuova patrimoniale potrebbe presentarsi come un prelievo forzoso sui conti correnti. Tale prelievo, non sarebbe altro che una delle imposte che lo Stato andrebbe ad applicare per risollevarsi dal periodo di crisi economica, successivo alla pandemia da Coronavirus, recuperando il denaro dalle risorse dei propri cittadini.

Prelievo forzoso sui conti correnti, l’ipotesi di una nuova patrimoniale

Proprio in questi ultimi giorni starebbe circolando la voce che lo Stato vorrebbe superare il momento di crisi economica prelevando denaro dalle risorse dei propri cittadini con una nuova patrimoniale che di dovrebbe presentare come un prelievo forzoso sui conti correnti.

L’ipotesi di una nuova patrimoniale è stata presa in considerazione già durante i mesi scorsi. Nei mesi scorsi, infatti, non si è parlato unicamente del prelievo forzoso sui conti correnti, ma anche di un’imposta che doveva essere applicata sulla prima abitazione.

Per ora nulla è certo, anche se in questi giorni se ne sta parlando sempre più. L’ipotesi sembra però lontana e, pare, che non si voglia mettere in pratica. Nonostante ciò, arriva ugualmente una brutta notizia per gli italiani.

Si tratta della nuova imposta di bollo da applicare sui conti correnti. Questa imposta non sarebbe altro che una tassa, con cadenza trimestrale, che dovrebbe trovare applicazione su tantissimi conti correnti di cittadini italiani.

Tantissime sono, infatti, le novità uscite proprio in questi ultimi mesi che concernono proprio i conti correnti in cui gli italiani versano i loro risparmi. Scopriamo ora, insieme, quali sono le ipotesi inerenti il prelievo forzoso sui conti correnti e tutte le novità che interessano più da vicino i risparmi dei cittadini italiani.

Ecco come mai parliamo di un prelievo forzoso sui conti correnti

Ormai del prelievo forzoso sui conti correnti se ne parla da diversi mesi proprio collegandolo all’ipotesi di una nuova patrimoniale. Quando parliamo di patrimoniale ci riferiamo a una determinata imposta che lo Stato introduce e applica proprio nei periodi storici di crisi.

Ricordiamo che il 2020 è stato contrassegnato dal presentarsi della pandemia di Coronavirus, che ha messo in ginocchio non solo l’Italia, ma quasi tutto il mondo. L’ultima patrimoniale applicata in un momento di crisi è stata introdotta in Italia, si pensi, quasi trent’anni fa, nel 1992.

Questa patrimoniale potrebbe essere applicata in una sola volta, attraverso un solo prelievo forzoso sui conti correnti. Ma non è l’unica ipotesi, poiché potrebbe essere applicato in diversi e molteplici momenti, proprio come un’imposta continuativa.

Stando a quel che si dice, le ipotesi sarebbero due:

la patrimoniale che andrebbe a colpire direttamente i risparmi dei cittadini, attraverso il prelievo sui conti correnti;

la patrimoniale che andrebbe, invece, ad imporsi come una tassa sulla prima abitazione.

La patrimoniale, l’Europa non dice no, però solo sull’imposta sulla prima casa

L’ultima volta in cui nel nostro Paese è stata approvata e applicata una tassa patrimoniale è stato quasi trent’anni fa, nel 1992. In quell’anno la tassa andò direttamente a colpire proprio i conti correnti degli italiani.

Come? Semplice, attraverso il famoso prelievo forzoso sui conti correnti, di una cifra che corrispondeva al 6 per mille. Questa misura adottata dal Governo italiano rifletteva proprio il momento storico relativo alla crisi della moneta.

Questa patrimoniale sui conti correnti fu vista dai concittadini italiani unicamente come un’ingiustizia.

Non è cambiato molto dal 1992 ad oggi, poiché, quando si parla di patrimoniale, i cittadini, non contenti, protestano. Nonostante le proteste, però, l’Europa non ha dimostrato particolare astio nei confronti di questa ipotetica misura.

L’Europa, però, non si è dimostrata a favore del prelievo forzoso sui conti correnti, ma, invece, ha strizzato l’occhio alla possibilità di applicare una tassa patrimoniale direttamente sulle prime abitazioni dei cittadini.

E’ buona cosa ricordare che, in Italia, sulle prime case non viene applicata alcuna tassazione IMU, Imposta Municipale Unica. Pertanto, l’introduzione di un’imposta sulla prima casa sarebbe solo vista come l’ennesima spesa per i cittadini e non sarà di certo, qualora tale ipotesi si dovesse concretizzare, vista come una cosa positiva.

Ecco cosa sta succedendo ai conti correnti degli italiani

Ora, accantonando per un attimo l’ipotesi di una nuova patrimoniale intesa come prelievo forzoso sui conti correnti, si deve tener presente che già, come da normale prassi, vengono applicate imposte direttamente sui conti correnti stessi, come bollo.

Magari non tutti sono a conoscenza che ogni tre mensilità sono molti i conti correnti su cui vengono applicate le imposte di bollo. Si tratta di una tassa che è già calcolata e applicata sui conti correnti, pertanto, in questo caso specifico, non si può parlare di una patrimoniale.

Per i cittadini italiani, questa, è un’imposta che si aggira intorno ai 34.20 euro per l’anno corrente, il 2021. Nonostante, però, non sia considerabile come una patrimoniale, questa tassa viene applicata indistintamente su ogni conto corrente bancario e postale.

In ogni caso, è bene sottolineare che esistono delle specifiche esenzioni dal pagamento di questa imposta di bollo. Scopriamo chi sono i fortunati a cui non verrà fatta pagare l’imposta di bollo.

I fortunati di cui stiamo parlando sono tutti quei cittadini che possiedono una situazione reddituale molto bassa, ma anche coloro che hanno una giacenza media sul proprio conto corrente che sia inferiore ai 5 mila euro.

Il mese in cui l’imposta di bollo trimestrale viene applicata sui conti corrente è quello di giugno. Ciò sta a significare che, alle volte senza piena consapevolezza dell’accaduto, i cittadini con conti correnti bancari o postali perdono una parte, non eccessiva, dei propri risparmi.

Nonostante sia un prelievo come imposta, non possiamo parlare, in questa specifica circostanza, di prelievo forzoso sui conti correnti. Dunque, in questo caso non è inteso come una vera e propria patrimoniale.

Quando parliamo di tassa patrimoniale, infatti, parliamo di quel tipo di imposta che troverebbe applicazione applicata qualora le casse dello Stato si dovessero risanare. Le cause possono essere di due tipi:

elevati investimenti che lo Stato deve fare;

momento di crisi economica di tipo generico; in questo caso il momento di crisi, come precedentemente asserito, è legato alla pandemia da Coronavirus che ha investito il nostro paese e il mondo intero dallo scorso anno 2020.

Il prelievo forzoso sui conti correnti verrà effettuato? Ci sarà una nuova patrimoniale? Ecco le ipotesi

Al Governo, per il momento, sono due le ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione. La prima, come dicevamo prime, sarebbe quella di applicare un prelievo forzoso sui conti correnti, mentre la seconda riguarderebbe un’applicazione del tutto straordinaria di un’imposta sulle prime abitazioni.

Queste due differenti ipotesi di patrimoniale possono trovar conferma nell’attuale crisi economica, scoppiata lo scorso anno, col presentarsi della pandemia di Coronavirus.

Quando parliamo di patrimoniale sui conti correnti degli italiani dobbiamo pensare ad una decisione del Governo per ristabilire una condizione non più in negativo per le casse di Stato. Sono in molti, in ogni caso, ad essere concordi su una cosa: questo preciso momento della storia potrebbe portare all’introduzione di una nuova patrimoniale.

Questa patrimoniale, per l’appunto, potrebbe essere sotto forma di prelievo forzoso sui conti correnti. C’è però da precisare che questa resta solamente un’ipotesi per ora e che al momento non si è ancora verificata.

Proprio in questi ultimi mesi, lo Stato ha investito immense somme di denaro per dare ausilio a cittadini, imprese e lavoratori, che hanno portato il debito pubblico ad avere un grosso aumento. Tale aumento non ha fatto altro che aggravare la situazione che già era presente ancora prima dello scoppio della pandemia.

Le Somme che lo Stato ha investito in questi mesi erano destinate, come gli ultimi 40 miliardi di euro del Decreto-Legge Sostegni bis, a sostenere i cittadini, i lavoratori e le famiglie in difficoltà. SI pensi che solo nell’ultimo anno:

sono aumentati i percettori di Reddito di Cittadinanza;

è stato inserito un nuovo Reddito di Emergenza;

sono state inserite le indennità una tantum Covid da 600, 1.000, 2.400 e 1.600 euro

sono state introdotte alcune forme di Sostegno al reddito, come la cassa integrazione

C’è da dire che tutte le ipotesi concernenti una nuova patrimoniale sembrano farsi sempre più concrete nel momento in cui viene valutata la situazione del debito pubblico d’Italia. Si pensi che in questi ultimi mesi, il debito pubblico italiano ha superato i 2.650 miliardi di euro.

Un’ultima ipotesi, una patrimoniale progressiva sulla base del reddito

Tra le innumerevoli ipotesi di cui stiamo sentendo parlare non possiamo non citare quella che parrebbe la più giusta. Si tratta, sostanzialmente, di una patrimoniale che verrebbe applicata unicamente ai redditi più elevati.

Si tratterebbe di una patrimoniale che non andrebbe a gravare sui cittadini con redditi medio-bassi, evitando di aggravare la loro situazione economica già precaria.

Proprio secondo quest’ultima ipotesi, lo Stato italiano andrà ad effettuare un prelievo forzoso sui conti correnti solo ed esclusivamente alle fasce di popolazione che presentano i redditi più elevati, lasciano tirare un sospiro di sollievo a tutte quelle classi medio-basse, le fasce più svantaggiate della popolazione.